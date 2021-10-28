يعد البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الخلايا الشمسية غير المتانسة HJT محورًا مهمًا لشركة “لونجي” في التزامها بقيادة تحوّل الطاقة العالمي من خلال الابتكار التكنولوجي. يؤكد الرقمان القياسيان العالميان المُسجلان في غضون خمسة أشهر، وأنهما يليان بعض، على مكانة الشركة الرائدة في تكنولوجيا الخلايا الشمسية المبتكرة وعالية الكفاءة بالإضافة إلى رؤيتها لدفع التنمية المستدامة والسريعة للصناعة الكهروضوئية العالمية.

يلتزم مركز البحث والتطوير في مجال الخلايا التابع لشركة “لونجي” بالابتكار المستقل مع تعزيز تصنيع تكنولوجيا الخلايا الجديدة عالية الكفاءة، وذلك بهدف تمكين ترقية الصناعة بأكملها. يمثل استثمار الشركة السنوي في البحث والتطوير أكثر من 5% من إيرادات مبيعاتها، مما يسمح لها بالحفاظ على مكانتها الرائدة في الابتكار والتقدم في التقنيات المتطورة، بالإضافة إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة في الكفاءة باستمرار.

في يناير 2019، وصلت كفاءة تحويل الخلايا الشمسية أحادية البلورة ثنائية الطور (التلامس الخلفي للباعث غير المتفاعل ” PERC “) إلى 24.06%، وهو رقم قياسي لا يزال مقبولاً حتى اليوم، في حين أعلنت “لونجي” في يونيو عن أعلى كفاءة تحويل في العالم بنسبة 25.21%، وجاء ذلك بعد شهر واحد من تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بنسبة 25.19% لخلايا TOPCon من النوع P .

يُمثل الابتكار القيمة الأساسية لاستراتيجية منتجات “لونجي” وستستمر الشركة في تقديم قيمة أكبر للعملاء والشركاء بمنتجات عالية الجودة وموثوقة وعالية الكفاءة، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الصين المزدوجة المتمثلة في تقليل انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، ثم حياد الكربون بحلول عام 2060.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1671202/LONGi_sets_ world_record_25_82__HJT_solar_ cell_efficiency.jpg