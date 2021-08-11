‫لوجيك سيرف ديجيتال تفوز بالتوكيل الإعلامي المدفوع لصالح دومينوز ميناب

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 أغسطس/ آب 2021 /PRNewswire/ — لوجيك سيرف ديجيتال (Logicserve Digital) – الشرق الأوسط وأفريقيا فازت شركة متخصصة في التسويق الإلكتروني والتحول مقرها خارج دبي بالوكالة الإعلامية المدفوعة لدومينوز ميناب (Domino’s MENAP). ستدير الشركة الأنشطة الإعلامية الشاملة المدفوعة الأجر للعلامة التجارية في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والأردن ولبنان كجزء من هذه الوكالة.

ستركز الأنشطة على تصميم حلول مُحسّنة ومخصصة للغاية، والتي من شأنها أن تساعد العلامة التجارية على زيادة حجم أعمالها. وستستهدف شرائح متعددة من الجمهور من خلال نقاط اتصال مختلفة، كما ستستطشف قنوات رقمية متنوعة لإحداث أكبر قدر من التأثير.

صرح براساد شيجال، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة لوجيك سيرف ديجيتال، تعليقًا على الفوز بالحساب: “يسرنا التعاون مع دومينوز ميناب، فإننا نتبع من خلال إطار عمل لوجيك سيرف ديجيتال للتحول (LDTF)، نهجًا شاملاً لزيادة الأعمال الرقمية للعلامة التجارية، من خلال الجمع بين العناصر عبر الوسائط والاتصالات وتجربة المستخدم والبيانات والرؤى والتكنولوجيا والابتكار. بالنظر إلى تركيز العلامة التجارية على زيادة الحجم وتحسين مقاييس الأعمال بالإضافة إلى عائد الاستثمار، فنحن على يقين من قدرتنا على زيادة مدى وصولهم بكفاءة، ومساعدتهم على تحقيق أهداف أعمالهم من خلال نهج إطار عمل لوجيك سيرف ديجيتال للتحول الخاص بنا. وإننا نتطلع إلى شراكة رائعة مع دومينوز، وأن تكون لنا شراكة مثمرة معهم”.

كيه كيه باتنيك، الشريك الإداري في لوجيك سيرف ديجيتال – الشرق الأوسط وأفريقيا أضاف قائلًا: “نحن سعداء بالعمل مع دومينوز ميناب، فإننا في لوجيك سيرف ديجيتال نسعى جاهدين لدمج خبرتنا الفنية وفهمنا المتعمق لعالم الشركات مع البيئة المحلية ووجهات نظر المستهلك والفروق الثقافية الدقيقة. وسوف نتبع نفس النهج لأنشطة دومينوز الإعلامية أيضًا. أنا واثق من قدرتنا مساعدة العلامة التجارية على تحقيق هدفها، مع إحداث تأثير في السوق من خلال إستراتيجياتنا المخصصة. وإننا نتطلع إلى رحلة مثيرة وإيجابية مع دومينوز ميناب”.

تعليقًا على هذا التعاون، صرح حسين نبيل عبد الله، المدير الإقليمي للتسويق لدى دومينوز، قائلًا: “نحن بحاجة في دومينوز ميناب إلى الاستمرار في رحلة نمونا مع شريك يفهم شغفنا وله سجل موثق. خلال عملية الطرح الصارمة، برزت شركة لوجيك سيرف ديجيتال دون غيرها كشريكنا المنشود. وإننا نتطلع إلى العمل الرائع الذي سنحققه معًا”.

لن يردع شيء مبادرات دومينوز لإشباع رغبات عملائها أبدًا. وإن رسائلها الرئيسية تعكس تنوع منتجاتها، والقيمة مقابل المال والخدمة هي إحدى أولويات لوجيك سيرف ديجيتال في زيادة الوعي بالعلامة التجارية.

للتواصل الإعلامي:

ليناتا كاساولكار

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