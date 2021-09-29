تعد نيوجن وان “طرفًا رئيسيًا” لمنصات التطبيقات التي تعتمد الحد من استخدام الرموز البرمجية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29/سبتمبر/2021/ PRNewswire/– أعلنت نيوجن للبرمجيات- مقدم خدمات منصة التحول الرقمي- أنها أصبحت طرفًا رئيسيًا في Gartner® Magic Quadrant™ 2021 لمنصات التطبيقات التي تعتمد الحد من استخدام الرموز البرمجية في الشركات، وذلك لقدرتها على تنفيذ وإتمام الرؤية.

وطبقًا للتقرير، “تُعد نيوجن طرفًا رئيسيًا في Magic Quadrant، حبث يعتبر تقديم منصات تطبيقاتها التي تعتمد الحد من استخدام الرموز البرمجية بمثابة منصة التحول الرقمي لنيوجن وان”

وقيم التقرير 12 مورد مختلف لمنصة التطبيقات التي تعتمد الحد من استخدام الرموز البرمجية، واعترف بنيوجن للمرة الثانية في الترتيب. ويمكن تحميل النسخة المكملة من تقرير جارتنير من موقع نيوجن .

بير جارتنر “بحلول 2025، سوف تستخدم 70% من التطبيقات الجديدة التي قدمتها الشركات التقنيات منخفضة التشفير ومعدومة التشفير، حيث ارتفعت النسبة التي كانت تقدر بأقل من 25% عام 2020”

“وتسعى الشركات الحديثة للمرونة والتركيز على العميل، قال فيرندر جيت، الرئيس التنفيذي لنيوجن للبرمجيات “نؤمن أن هذا الاعتراف من جارتنير يثبت بشكل كبير قدرتنا على تمكين عملاءنا من التطوير والنشر السريع للتطبيقات المعقدة المدفوعة بالمحتوى لحالات الاستخدام على مستوى الشركات، وأشعر بسعادة لمواصلة نيوجن وان- المنصة السحابية الشاملة والموحدة التي تعتمد الحد من استخدام الرموز البرمجية – تبسيط الاستخدام بدلًا من تعقيدات الأعمال المختلفة،

Gartner Magic Quadrant لمنصات تطبيقات الشركات التي تعتمد الحد من استخدام الرموز البرمجية ، Jason Wo، Kimihiko Iijima, Adrian Leow، Akash Jain, Paul VincentVincent, 20 سبتمبر 2021.

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نُبذة عن شركة Newgen Software Technologies Limited

تُعد شركة Newgen المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة، وتتضمن أعمالها أتمتة العمليات الأصلية وخدمات المحتوى، فضلًا عن إمكانياتها في مجال إدارة الاتصالات. وعلى الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة التطبيقات التي تعتمد الحد من استخدام الرموز البرمجية المعترَف بها في المجال من Newgen من أجل تطوير واستخدام تطبيقات الأعمال السحابية المعقدة والقائمة على المحتوى والتي تتسم بإشراك العملاء، وتتيح المنصة العديد من الاستخدامات بدءًا من طلبات الإعداد إلى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، والعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر القطاعات المختلفة. وبذلك تطلق Newgen العنان للبساطة بسرعة وسهولة.

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