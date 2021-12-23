‫لقد وصلت سيارة “لينك أند كو” من مجموعة الزياني إلى الكويت!

تسرّ مجموعة الزياني بأن تعلن إطلاق أحدث علاماتها الاستثنائية “ “ Lynk & Co في الكويت!

مدينة الكويت، الكويت, 23 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — تم إطلاق شركة لينك أند كو في عام 2016 , وقد تم إنشاؤها للجيل الجديد المنفتح عالمياً ومتصلاً به. التصميم مستوحى من المناظر الطبيعية وتغير الأوقات ونمط الحياة في المدن من جميع أنحاء العالم وتنميتها هي التعبير الشامل للتكنولوجيات المتقدمة الذي بدأت من أوروبا لتلبي احتياجات العصر.

“لينك أند كو” هي ليست فقط سيارة جديدة، فهي أكثر من ذلك بكثير. فقد ولدت منفتحة عالمياً ومتصلة به وتسعى لبناء منصة تربط بين العالم والسيارات معاً.

سيارة لينك أند كو 01 هي أول نموذج سوف يتم إطلاقه وهي تحمل أحدث تصميم “ميغا-سيتي كونتراست”، الذي يبرز جمالية التفاصيل للسيارة ويشير إلى هدف العلامة التجارية “تغيير التنقل إلى الأبد”، لجلب الشعور المتميز عند تجربة قيادتها.

يعبر تصميم واجهة “لينك أند كو 01 ” الأمامية عن الفئة العائلية التي تدمج أفق المدينة ومدخل الهواء لتصرح عن الحياة العصرية الشبابية. وتتمتع بمختلف أنواع الإضاءات التي تتضمن مصابيح LED بتقنية “أورورا بوريليس “ النهارية، طقم مصابيح LED الخلفية بتقنية “ Energy Cube ” والمصابيح الأمامية LED المنفصلة مع العدسة. كل تلك الأضواء تتماشى مع الحياة العصرية.

وبمواصفات عالية وبقوة محرك 218/160 حصانًا ومحرك 2.0 T4 EVO-8AT ، وشاسيه متين و20 وظيفة ADAS ، توفر “لينك أند كو 01 ” الشعور بالتحكم المطلق لدى القيادة، كما توفر المساعدة الذكية لتجربة القيادة التي لا مثيل لها.

بالإضافة إلى ذلك، فلقد حصدت “لينك أند كو 01 ” تصنيف 5 نجوم في اختبار E-NCAP لعام 2021 في ضمان أعلى مستويات السلامة والأمان. ويوفر نظام المعلومات والترفيه أعلى مستويات الراحة من أجل تحقيق التواصل مع العالم.

توفر سيارة “لينك أند كو 01” رفاهية وراحة لامتناهية!

تمتلك “لينك أند كو01” أداء NVH ممتازاً بنفس القدر مع العديد من العلامات التجارية الفاخرة الآخرى، وتأخذ تقنية Harman Infinity متعة سمعية رائعة أثناء القيادة. تعطي المقاعد الجلدية المخملية الشعور بالفخامة والإضاءة المحيطة توفر شعور لا يضاهى من الترف.

تم تصنيع قمرة القيادة لتكون صديقة للبيئة ومنها: نظام AQS ونظام التنقية لتعطي الشعور بالراحة. كما تم تجهيز وظائف دخول السيارة وبدئها بنظام البصمة لتوفير المزيد من الراحة للاستخدام اليومي.

مجموعة الزياني هي واحدة من أكثر وكلاء السيارات الفاخرة شهرة في منطقة الخليج العربي وتجمع أرقى ماركات السيارات في التاريخ تحت سقف واحد، بما في ذلك جاكوار، مازيراتي، فيراري، وبنتلي.

وقد تم الكشف عن سيارة “لينك أند كو” في جراند أفنيوز تاريخ 18 نوفمبر. وسوف يبقى نموذج 01 معروض حتى 27 نوفمبر 2021.

وحمل الفيديو اسم “01 فكرة جديدة، لأسلوب جديد” “01 More Idea, 01 More Way” وقد كان العرض الأول لسيارة “لينك أند كو” على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نقل الجمهور عبر مغامرة شيقة لاكتشاف السيارة “لينك أند كو” ومزاياها.

يتم افتتاح المعرض الرئيسي لشركة “لينك أند كو” في 5 ديسمبر 2021 بجانب جسر الغزالي، منطقة الري.

لمعرفة المزيد من التفاصيل، الرجاء التواصل على 1808010 أو 90019022!

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1713361/image_1.jpg