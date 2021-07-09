‫لجنة التخطيط في نونافوت تُصدِر مسودة الخطة المُحدّثة لاستخدام الأراضي لعام 2021 والتي تهدف إلى حماية البيئة وتعزيز رفاهية السكان

إيكالويت، نونافوت، 9 يوليو 2021 / PRNewswire ‏/ — في ظل ترقّب احتفالات يوم نونافوت التي ستُعقد غدًا، أصدرت لجنة التخطيط في نونافوت ( Nunavut Planning Commission ) نُسخة مُحدّثة من مسودّة خطّة استخدام الأراضي للعام 2021 والتي تُعد الأكبر من نوعها في العالم وتُغطّي خُمسَ مساحة الأراضي الكندية، لتمثّل ما يقرب من 2.1 مليون كيلومتر مربّع من الأراضي والمسطحات المائية.

وكانت مسودّة خطة استخدام الأراضي في نونافوت نِتاجًا لمشاورات وتفاعلات مُكثّفة مع شعب الإنويت ومجتمعاتهم ومنظماتهم والحكومات الفيدرالية والإقليمية ومنظمات البيئة والحياة البرية والمجموعات الصناعية.

وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة، السيد أندرو ناكاشوك: “نحن متحمسون لإصدار مسودة الخطة المُحدّثة هذه والتي تتخذ نهجًا قويًا نحو الحفاظ على البيئة الهشّة ونمط الحياة في نونافوت وحمايتها مع دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وتعكس هذه الخطة ما استمعنا إليه من سكّان نونافوت، وهي تصب في مصلحة جميع الكنديين”.

وتضع مسودّة خطة استخدام الأراضي في نونافوت للعام 2021 الإرشادات الخاصة باستخدام الموارد وتطويرها بشكل مسؤول في منطقة مستوطنة نونافوت، وتحدد أيضًا الأهداف التالية:

· حماية موائل الحياة البرية الأساسية للطيور المهاجرة وحيوانات الرَّنَّة والفظ والدب القطبي والحيتان المهددة بسبب التغيّرات المناخية وغير ذلك من العوامل الأخرى؛

· وتحديد مجالات الاهتمام المجتمعية ذات الأولوية؛

· ودعم فرص التنمية الاقتصادية، ومنها ممر البنية التحتية بين مانيتوبا وكيفاليق؛

· ودعم قاعدة الالتزام بالعقود السابقة في ما يخص حقوق التنقيب عن المعادن القائمة؛

· وتوفير اليقين لمالكي الأراضي والمستخدمين حول مواقع وتواريخ تنفيذ المشاريع والأنشطة الاقتصادية.

وتلقت لجنة التخطيط في نونافوت تمويلاً بقيمة 2.5 مليون دولار من الهيئة الكندية المعنية بشؤون الشعوب الأصلية والمناطق الشمالية لعقد جولة إضافية من جلسات الاستماع العامة في منطقتي كيفاليق وكيتيكميوت لجمع المزيد من الملاحظات والآراء العامة حول مسودة الخطة قبل تقديمها للموافقة عليها.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة التخطيط في نونافوت، السيدة شارون إيهالوك: “تعد مسودة خطة استخدام الأراضي في نونافوت وثيقة خاضعة للتعديل المستمر، وهي ترشدنا وتوجهنا نحو المستقبل من خلال وضع سياسات وضوابط لاستخدام الأراضي من شأنها أن تعزز الحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية وصحة السكان وعافيتهم. ويسر اللجنة أيضًا تلقي هذا التمويل في سبيل تحقيق الغرض المنشود بالشكل الصحيح والتأكد من وضع تاريخ وثقافة وشعب إقليم نونافوت كحجر أساس لهذه الخطة”.

تتوفّر مسودة خطة استخدام الأراضي لعام 2021 وورقة المعلومات الأساسية على الموقع الإلكتروني: https://www.nunavut.ca/

حول لجنة التخطيط في نونافوت ( NPC ) تضطلع لجنة التخطيط في نونافوت ( NPC ) بمسؤولية تطوير وتنفيذ ومراقبة خطط استخدام الأراضي في ما يخص استخدام الموارد والتنمية في منطقة مستوطنة نونافوت. وتأسست لجنة التخطيط في نونافوت عام 1993 بموجب “اتفاق نونافوت”.