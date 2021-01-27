‫لأول مرة شركة هاتشر+ تطرح أكثر المشاريع تقدمًا في العالم كمنصة لتكنولوجيا الخدمات (VAAST(TM))

تمكن المنصة القابلة للتوسيع المستندة إلى السحابة، المسرّعات واستوديوهات المشاريع والمكاتب العائلية ومديري رأس المال الاستثماري للشركات ومديري صناديق الاستثمار من عمليات التشغيل الآلي وإنشاء شراكات منشأ الصفقات متعددة المستويات وإتمام آلاف الصفقات سنويًا في جميع أنحاء العالم

تم تطوير منصة تكنولوجيا الخدمات VAAST ™ من شركة هاتشر+ بتكلفة 10 ملايين دولار أمريكي، وهي تشتمل على تحليلات تنبؤية قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتسجيل التأثير، والتشغيل الآلي لعمليات الأعمال التجارية — وتدعم 18 لغة و50 عملة.

™ من شركة هاتشر+ بتكلفة 10 ملايين دولار أمريكي، وهي تشتمل على تحليلات تنبؤية قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتسجيل التأثير، والتشغيل الآلي لعمليات الأعمال التجارية — وتدعم 18 لغة و50 عملة. يتم استخدام منصة VAAST ™ من شركة هاتشر+، والتي تضم أكثر من 20 تقنية رائدة قائمة على البرمجيات كخدمة ( SAAS ) بالإضافة إلى رمز الملكية الخاص بها، من أجل التحديد الكمي لأكثر من 20 ألف شركة ناشئة و120 استثمارًا حتى الآن، وهي متاحة مجانًا للمسرّعات المؤهلة واستوديوهات المشاريع والمكاتب العائلية و شركاء المشروع البيئي.

سنغافورة, 27 يناير/كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ — هاتشر + ، أطلقت شركة مشاريع رائدة من الجيل التالي تعتمد على البيانات، منصة VAAST، وهي أول منصة في العالم وأكثرها تقدمًا كمنصة لتكنولوجيا الخدمات (VAAST™).

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وخلافًا للأجيال السابقة من منصات إدارة الصفقات القائمة بذاتها، فقد تم تصميم منصة VAAST™ من القاعدة إلى القمة لتمكين التحليلات الكمية والبيانات الضخمة من لعب دورًا بجانب طرق اتخاذ القرار التقليدية الأكثر ذاتية لأول مرة.

ويتمكن المؤسسون من خلال هذه المنصة من الحصول على رأس المال بسهولة، ويستطيعون مشاركة البيانات بين شركاء النظام البيئي، وتوحيد التحليل الكمي للاستثمارات في مجال المشاريع باستخدام التحليلات التنبؤية المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي.(الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي) (AI/ML). كما يمكنهم إدارة اتصالات المستثمرين وتخزين ملفات تعريف البيانات، وجداول رأس المال، وطوابق العروض التقديمية، ووثائق المستثمرين، وتحديثات مؤشرات الأداء الرئيسية ومشاركتها مع العديد من المستثمرين وأصحاب المصلحة في نفس الوقت.

تساعد تقنيات منصة VAAST™ ‏أن تحدد رؤوس الأموال الاستثمارية فرص الشركات الناشئة المحتملة بناءً على تفويض محدد من قِبل المستثمر، من خلال تضمينها للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، والقدرة على استكشاف الصفقات والتسجيل التنبؤي. وباستخدام ميزة استكشاف الصفقات، يمكن للمستخدمين الكشف عن الشركات الناشئة باستخدام معالجة اللغة الطبيعية واستخدام سجل فرصة هاتشر+ لتحديد أفضل شركة ناشئة مناسبة.

وفي هذا الصدد، قال جون شارب، الشريك المؤسس لشركة هاتشر+، “من خلال أول أداة استثمارية تقليدية لنا، هاتشر اتش 1 (Hatcher H1)، تم تذكيرنا باستمرار بالطبيعة النوعية والذاتية للاستثمار، وكيف تأخر رأس المال الاستثماري عن مواكبة فئات الأصول الأخرى من حيث تبني التكنولوجيا”.

“ومنذ ذلك الحين، تتمثل مهمتنا في تقليل المخاطر، وإضفاء الطابع الديمقراطي، وإحداث ثورة في صناعة رأس المال الاستثماري بمستويات جديدة من التشغيل الآلي الذكي ومشاركة البيانات وتحليلها باستخدام هاتشر+ وVAAST ™”.

حتى الآن، فقد مكنت الشراكات مع بائعي البيانات والمسرّعات الرائدين عالميًا شركة هاتشر+ من بناء قاعدة بيانات تضم 600 ألف معاملة تمتد على مدى 20 عامًا لدعم قدرات التعلم الآلي الخاصة بها، وتتوقع توسيع محفظتها، وإضافة ما يصل إلى 30 ألف ملف تعريف إضافي سنويًا بنهاية عام 2021.

حول هاتشر+

هاتشر+ هي شركة مشاريع عالمية من الجيل التالي تعتمد على البيانات، ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة. استثمرت هاتشر+ في 130 شركة، وحققت عوائد قوية وثابتة للمستثمرين كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية في صناديق اتش 2 (H2)، منذ عام 2018. وفي العام الماضي وحده، حللت هاتشر+ أكثر من 10500 صفقة واردة نيابة عن شركائها المحدودين و15 شريكًا استراتيجيًا في الاستثمار المشترك. وتتوقع الشركة أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 30 ألف صفقة سنويًا بنهاية عام 2021.

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الاتصال:

دارين ثانغ

رئيس التسويق والاتصالات

+65-9699-1839

darren@hatcher.com