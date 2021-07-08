‫كينج باور تطلق حملة “كينج باور بوكيت ساندبوكس” لدعم السياحة الوافدة: “استمتع بالتسوق والأكل واللعب وابق آمنًا” بدعم من حملة Phuket Sandbox المعتمدة من هيئة السياحة التايلندية

بوكيت, 8 يوليو/تموز2021 /وكالة أنباء بي آر نيوزوير/ — أطلقت مجموعة كينج باور (King Power Group) حملة بعنوان: (كينج باور بوكيت ساندبوكس: استمتع بالتسوق والأكل واللعب وابق آمنًا) “King Power Phuket Sandbox: Shop Eat Play Stay Safe” للترحيب بعودة السائحين الدوليين، ممن تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد بالكامل، في منتجع الجزيرة، دون مطالبتهم بالخضوع للعزل الصحي، وذلك في إطار دعم حملة Phuket Sandbox المعتمدة من هيئة السياحة التايلاندية.

وتستهدف الحملة المركزة على السياح تيسير استمتاع الزوار بعطلهم منذ قدومهم حتى مغادرتهم. تقدم الحملة للسياح عروض تسوق رائعة ترحيبًا بهم بمجرد وصولهم إلى المطار. يتوفر للسياح الذين يقضون أي عطلة في منتجع الجزيرة العديد من مزايا التسوق الفعلي بالمتاجر والتسوق الإلكتروني، كما يمكنهم الاستفادة من كوبونات الخصم وعروض الأسعار الخاصة في أماكن التسوق والمطاعم والأماكن الترفيهية المعفاة من الرسوم بوسط المدينة. بمرور 14 يوم، يصبح للسياح مطلق الحرية في السفر إلى أى مكان خارج مدينة بوكيت، كمدينة بانكوك وباتايا؛ كما يمكنهم العودة إلى بلادهم. في كلا الحالتين، تقدم الحملة مزيد من العروض التي تشمل امتيازات التسوق بالمطار ووسط المدينة وأفضل أسعار غرف الفنادق بمدينة بانكوك، بالإضافة إلى عروض الأسعار الخاصة على تذاكر الدخول إلى الأماكن التي تتيح لك فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلابة في مدينة بانكوك على قمة أطول ناطحة سحاب في تايلاندا، إلى جانب الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الأخرى في ناطحة السحاب اللؤلؤية والمناطق المحيطة بها. كما تنشر كينج باور مقالات رائعة عن السفر على موقعها الإلكتروني يمكن لمن يزور مدينة بوكيت لأول مرة مطالعتها، إذ تستعرض قائمة منتقاة الأفكار الرائعة حول ما يمكنهم الاستمتاع به من الأنشطة والأماكن والشواطئ والمقاهي والمطاعم. أضف إلى كل هذه المزايا ابتسامات مواطني مدينة بوكيت، والتي ستجعل من زيارة المدينة تجربة عطلة ممتازة.

كواحدة من رواد وكالات السياحة بالتجزئة على مستوى العالم، طورت شركة كينج باور من معايير خدماتها لضمان سلامة السائحين بعد عودة الأمور إلى طبيعتها في قطاع السفر والسياحة. تحرص كينج باور دائمًا على الالتزام بأفضل ممارسات السلامة والنظافة الشخصية لضمان تجربة سفر آمنة للجميع. تمثل صحة السياح وسلامتهم أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة كينج باور.

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