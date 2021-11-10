MANAMA, Bahrain, 10 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — جمعت منصة تداول العملات الرقمية كوين مينا ٩,٥ مليون دولار في أول جولة تمويلية لها من قبل كبار المستثمرين الإقليميين والدوليين في مجال العملات الرقمية وشركات الاستثمار المُخاطر. تهدف المنصة التي تتخذ من البحرين مقراً لها إلى توسيع نطاق عملياتها في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتأتي حزمة الاستثمارات الجديدة بقيادة شركة بيكو كابيتال للاستثمار، كينتيك كابيتال، البنك العربي السويسري، شركة بونات فينتشرز، شركة أبحاث ألاميدا، وشركة قرناس كابيتال وصندوق رؤى للنمو إلى جانب عدد من المستثمرين الملائكة.

بعد إطلاقها رسمياً في أوائل عام 2021 من قبل المؤسسين دينا سمعان، طلال الطباع، ويزن البرغوثي، تم إنشاء كوين مينا لسد حاجة السوق في العالم العربي الذي كان يفتقر لوجود منصة آمنة وموثوقة تسهل الاستثمار في العملات الرقمية. وكونها الآن منصة خاضعة للتنظيم بالكامل ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، لم تنجح كوين مينا في سد حاجة السوق فحسب، بل وأصبحت أيضاً منصة التداول المعروفة بمعاملاتها السريعة والتي توفر مجموعة متنوعة من العملات الرقمية وتتميز بخدمة عملاء ممتازة وتطبيق هاتف سهل الاستخدام. ومؤخراً، وقعت كوين مينا اتفاقية مع مركز دبي التجاري العالمي لإنشاء مركز للعملات الرقمية والبلوك تشين في الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على نجاح الجولة الاستثمارية الأولى، صرح الشركاء المؤسسون لمنصة كوين مينا: “مع تزايد الوعي حول العملات الرقمية وإمكانياتها الثورية، تزايدت شعبيتها بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات بوتيرة سريعة. ويُعد نجاح هذه الجولة الاستثمارية علامةً قوية على ثقة المستثمرين في رؤيتنا لدعم تبني العملات الرقمية في المنطقة بطريقة آمنة ومنظمة وسلسة. بالإضافة إلى تأكيد ذلك على وجود نظرة إيجابية متفائلة لقطاع العملات الرقمية على مدى السنوات القادمة”.

وأفاد داني فرحة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيكو كابيتال قائلاً: “بحثنا طويلاً عن فريق قوي وذو رؤية مستقبلية مثل فريق عمل كوين مينا. نحن متحمسون للغاية لمشاركة هذا الفريق المتميز ونتطلع للتعاون سوياً لتقديم حلول تُحقق الشمول المالي وتدعم الاستثمار والإدخار بالعملات الرقمية مع ضمان الإمتثال باللوائح التنظيمية والإلتزام بأعلى مستويات الحوكمة لجميع المساهمين.”

ومن جهته قال المدير العام في البنك العربي السويسري راني جبان: “بصفتنا أحد البنوك الرائدة في مجال العملات الرقمية ولدينا وجود قوي في الشرق الأوسط، نعتقد أن شراكتنا الاستراتيجية مع منصة كوين مينا ستمهد الطريق أمام تبني هذه التكنولوجيا في المنطقة”.

وعبّر مؤسس شركة كينيتك كابيتال، جيهان شو، عن سعادته قائلاً: “نعتقد بأن منصة كوين مينا تمتلك مركزاً واعداً يؤهلها للنمو والازدهار، ونحن في كينتيك متحمسون لتقديم خبرتنا الواسعة وعلاقاتنا القوية لدعمها ولاسيما أنها توفر سيولة في العملات الرقمية وتجربة مستخدم متميزة تواكب عصر التمويل الرقمي الجديد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”

ونذكر من ضمن أبرز المستثمرين في كوين مينا شركة بيكو كابيتال التي تُركز على مجال التكنولوجيا حيث تشمل أشهر استثماراتها ثلاث شركات رائدة في المنطقة مثل: شركة سويفل، شركة كيتوبي، وشركة كريم. وأما شركة كينتيك كابيتال فهي معروفة باستثمارها في منصة الإقراض الرقمية الرائدة بلوك فاي، وشركة الأوراق المالية الرائدة في مجال العملات الرقمية سيكيورتيز. وأيضاً، البنك العربي السويسري، وهو الشركة الشقيقة للبنك العربي والمعروف كبنك في سويسرا بتقديم خدمات العملات الرقمية منذ عام ٢٠١٩. وكذلك، شركة بونات فينتشرز، وهي شركة لبناء المشاريع وشركة رأس مال استثماري، تُركز على احتضان الشركات الناشئة الإقليمية الواعدة والاستثمار بها ودعمها. وشركة أبحاث ألاميدا، المملوكة من قبل ملياردير العملات الرقمية سام بانكمان فرايد، وهي شركة تداول توفر السيولة في أسواق العملات الرقمية.

تستغرق عملية التسجيل للاشتراك في منصة كوين مينا أقل من دقيقة ويمكن إجراؤها على تطبيق الهاتف المحمول بشكل سلس وبسيط فهي مصممة لتلائم احتياجات المتداولين المبتدئين والمحترفين. حالياً، خدمات التداول على المنصة متاحة للمقيمين في البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان فقط، وتهدف للتوسع إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نبذة عن كوين مينا

شركة كوين مينا التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها هي منصة تداول عملات رقمية خاضعة للتنظيم والترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي. من خلال كوين مينا، يمكن للمستخدمين شراء العملات الرقمية وبيعها وتخزينها بأمان وموثوقية، بالإضافة إلى إمكانية الإيداع والسحب بعملتهم المحلية.

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Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1683355/Cofounders_Dina_ Saman_and_Talal_Tabbaa.jpg