‫”كومارش” تكشف عن نظام ®DIAMETRICS، وهو منهجية فحص صحي مخصصة لبرنامج ولاء خاص

كراكو، بولندا، 23 مارس 2021 /PRNewswire/ — كشفت شركة كومارش ‎(Comarch)، المزود العالمي للمنتجات والخدمات المُعَرفة بالبرمجيات لتعزيز ولاء العملاء، عن أحدث إضافة إلى محفظتها تسمى DIAMETRICS®، وهي منهجية خاصة لإجراء فحص صحي متعمق لبرنامج الولاء الخاص بالفرد. وباستخدام هذا الإطار، يمكن لخبراء الولاء في كومارش تقييم مؤشرات الأداء الرئيسية للبرنامج بالرجوع إلى معايير هذه الصناعة وتحديد المجالات الرئيسية لضعف الأداء.

ستسمح منهجية DIAMETRICS®، الجديدة لعملاء كومارش بتحديد التدابير التي يحتاجون إليها بالضبط لتحسين برامج الولاء الخاصة بهم، وفي النهاية زيادة مشاركة عملائهم. ووفقًا لمبادئ DIAMETRICS®، يمكن لكومارش إجراء تحليل مفصل لبرامج الولاء المتنافسة، وقياس رضا العملاء من خلال استطلاعات الرأي المصممة بعناية، والتحقق من مساهمة البرنامج في نمو المبيعات، وتحليل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالولاء لشركة معينة. ومن المقرر أن يتم دمج النتائج في تقرير فحص صحي واحد لبرنامج الولاء DIAMETRICS®، والذي يتضمن توصيات بشأن تصميم برنامج الولاء ونصائح حول كيفية إجراء تحسينات في كل مجال من المجالات التي تمت مراجعتها.

وفي تصريح للسيد/ مارسين سوبيك، مدير الولاء واستشارات التسويق في كومارش، تحدث فيه عن: “كيف يجب أن يبدو مشروع الفحص الصحي لبرنامج الولاء؟ إنه قد تبين لنا من خلال العمل ومناقشة هذا الأمر مع عملائنا أنه يجب الرجوع إلى معايير البرامج ذات الصلة واتجاهات السوق، وأن فروعها البحثية يجب أن تتوافق مباشرة مع مجالات عمل الشركة الأساسية (مثل التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، وما إلى ذلك)، وأنه يجب أن يوفر عرضًا واضحًا وجذابًا للنتائج والتوصيات. وقد أصبحت المنهجية التي طورناها حاليًا علامتنا التجارية المسجلة. وهذا من شأنه أن يسمح لكومارش بتقديم خدمات استشارية إستراتيجية فريدة بإمكانها مساعدة الشركات على تحسين مشاركة العملاء بشكل كبير”.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن DIAMETRICS® ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي أو اتصل بشركة كومارش على info@comarch.com

نبذة عن كومارش

تعمل كومارش بمثابة مزود عالمي لخدمات وبرامج تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لإدارة الأعمال، بما في ذلك المنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الولاء للعلامة التجارية وتحسين مشاركة العملاء. وتتمتع الشركة بخبرة تربو على 25 عامًا في مجال تنفيذ مشاريع إدارة الولاء في جميع أنحاء العالم. ومن بين عملائها خطوط جيت بلو الجوية، ومطار هيثرو، وبي بي، وكارفور، وهينيكن، وغوديير، وبيبسي، وفودافون.