‫كندا تصدرعملة معدنية ملكية خاصة تخليدًا لذكرى رصد جسم غامض متوهج في مناطق كلارينفيل، نيوفاوند لاند ولابرادور

مستخدما عملة مستطيلة تشبه القماش، أعاد فنان الساحل الشرقي آدم يونغ إحياء أحداث 26 أكتوبر 1978، عندما سطر كلارينفيل تاريخ الأجسام الطائرة المجهولة. في تلك الليلة، استجاب كونستابل شرطة الخيالة الملكية الكندية جيمس بلاكوود لاتصال من مشاهدين مذهولين. وحبن وصل إلى مكان الحادث وجه الشهود انتباهه إلى جسم مضاء بإشراق في السماء. وباستخدام المنظار الثنائي النطاق العالي القدرة، قاموا بمراقبة المركبة ذات الذيل الزعنفي، بيضاوية الشكل وهي تحلق فوق المياه بالقرب من جزيرة عشوائية. لم تكن المركبة تصدر أي صوت؛ وعندما أضاء الضابط الأضواء المثبتة فوق سيارة الشرطة الخاصة به، قامت المركبة الغامضة على الفور بمحاكاة الأضواء. و قد ظلت المركبة في المنطقة لمدة ساعة تقريباً قبل أن ترتفع فجأة ثم تتلاشى في الليل، ولم تترك أي آثار لمرورها ـ باستثناء رواية شهود عيان ذات مصداقية.

وقد أوضح آدم يونغ:”أردت أن تشمل هذه القطعة كل عناصر تجربة عام 1978 مع دمج الخط الساحلي الوعر والغريب الذي غالبًا ما يوجد في المناظر الطبيعية لنيوفاوندلاند”. “كان اتجاه الضوء والخط أيضًا من الجوانب المهمة للتصميم، مما أدى إلى إنشاء تدفق مرئي دائري في جميع أنحاء التكوين. لقد كان هذا مسعى فنيا مثيرا، والذي تسبب أنه خلال بحثي عن التصميم، تعثرت بحفرة الأرنب لمشاهدة جسم غامض كندي آخر”.

فطبقاً للمشهد الذي وصفه الشهود في تلك الليلة، تتألق العناصر المضيئة على العملات المعدنية عند تعرضها لضوء أسود. عملة فضية مستطيلة بقيمة 20 دولارًا – ظاهرة كندا غير المبررة: تم إصدار عدد محدود من عملة كلارينفيل بلغ 5000 عملة، وتباع بقيمة 129.95 دولارًا كنديًا.

ويمكن طلب هذه المجموعة الجديدة اعتبارًا من اليوم عن طريق الاتصال بدار سك العملة على 1-800-267-1871 في كندا، و1-800-268-6468 في الولايات المتحدة، أو على www.mint.ca.

صور هذه العملة متوفرة هنا.

حول العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي شركة التاج المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. تعد دار سك العملة واحدة من أكبر دور سك العملات وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية المتخصصة عالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات حول دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، قم بزيارة www.mint.ca. تابع دار سك العملة على تويتر, وفيسبوك و انستجرام.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على: باسكال بولين، منسقة الشؤون العامة، هاتف: 613-724-8083, poulinp@mint.ca

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1309655/Royal_Canadian_ Mint_The_Glowing_Vision_of_a_ UFO_Observed_Over_Cl.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1309656/Royal_Canadian_ Mint_The_Glowing_Vision_of_a_ UFO_Observed_Over_Cl.jpg