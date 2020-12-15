‫كلية ثندربيرد للإدارة العالمية في جامعة ولاية أريزونا تحتفل بخريجي العام 2020 في احتفال افتراضي مع الروبوتات الرقمية وخطباء التخرج الثلاثيي الأبعاد، مع تسليم الجوائز للفائزين بالطائرات بدون طيار

تكريم دفعة خريجي 2020 في حفل التخرج الذي ضم الروبوتات الرقمية في نسخة الواقع الافتراضي للمبنى الجديد للكلية، والخطب لصور ثلاثية الأبعاد (الهولوغرام) والعميد يقود طائرة بدون طيار

فينيكس، 15 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — عبر تقديم تجربة مبتكرة وشاملة مناسبة لهذا العام التاريخي، كرمت جامعة ثندربيرد بأمان الإنجازات الأكاديمية لدفعة خريجيها للعام 2020 في احتفال التخرج المعزز بالتكنولوجيا اليوم مختتمة بذلك فصل الخريف غير المسبوق هذا.

أقيم الحدث حدث على الإنترنت عبر الإنترنت ضمن عرض واقع افتراضي غامر للمقر العالمي الجديد لكلية ثندربيرد، الذي سيُفتتح في آب/أغسطس 2021. وقد أقيم الحفل في نسخة رقمية من المنتدى العالمي، الذي سيكون حجر الزاوية في المنشأة المتطورة. ظهر خطيب التخرج كإسقاط ثلاثي الأبعاد داخل المبنى الافتراضي، والذي يعكس المقر الحقيقي قيد الإنشاء الآن. كما حصل الخريجون المتميزون أيضًا على تسليم جوي خاص تسليم جوي خاص لشهادات جوائزهم التي فازوا بها، التي قامت بنقلها طائرات العميد بدون طيار. </47

وقال المدير العام والعميد الدكتور سانجيف خاغرام: “لقد سرّعت جائحة فيروس كورونا من اعتماد تقنيات جديدة تحولية مثل تلك التي نبدأ باستعمالها بصورة ريادية في ثندربيرد والتي تساعدنا على البقاء بصحة جيدة مع مواصلة جعلنا متصلين حتى نتمكن من التعلم والاحتفال معًا”.

“تماشيًا مع التزامنا بالابتكار المؤثر والشامل عندما يتراجع الآخرون، فإننا نسخر هذه الأدوات القوية ليس فقط للتكيف مع الظروف الصعبة لهذه الأزمة الصحية التاريخية، ولكن أيضًا لنكون في طليعة الأعمال والقيادة والتعليم الإداري للثورة الصناعية الرابعة في المستقبل. بصفتنا أكاديمية القيادة والإدارة والأعمال الأكثر عالمية ورقمية في العالم، نحن فخورون بالاحتفال بخريجي 2020 وعائلاتهم بطريقة تتجاوز القيود وتسلط الضوء على مهارات الاستعداد للمستقبل والخبرة التي اكتسبوها في ثندربيرد. بعد ذلك، نتطلع إلى الترحيب بفصل خريف 2021 في أحدث المرافق التعليمية في أي مكان”، كما قال خاغرام.

حول كلية ثندربيرد للإدارة العالمية كلية ثندربيرد للإدارة العالمية هي وحدة تابعة لمؤسسة جامعة ولاية أريزونا. على مدار 75 عامًا، كانت ثندربيرد طليعية في الإدارة العالمية وتعليم القيادة، محدثة الازدهار الشامل والمستدام في جميع أنحاء العالم من خلال تثقيف القادة العالميين المستعدين للمستقبل والقادرين على مواجهة أكبر تحديات العالم. احتل برنامج الماجستير للإدارة العالمية في كلية ثندربيرد المرتبة الأولى في العالم لعام 2019 في صحيفة وول ستريت جورنال / تايمز للتعليم العالي. تم تصنيف جامعة ولاية أريزونا في المرتبة رقم 1 “الجامعة الأكثر إبداعًا” في البلاد من قبل يو أس نيوزو أند وورلد ريبورت لست سنوات متتالية.

حول جامعة ولاية أريزونا طورت جامعة ولاية أريزونا نموذجًا جديدًا لجامعة البحث الأميركية، حيث أنشأت مؤسسة ملتزمة بالوصول والتميز والتأثير. </86 تقوم جامعة ولاية أريزونا بقياس نفسها من قبل من تشملهم، وليس من قبل أولئك الذين تستبعدهم. كنموذج أولي لجامعة أميركية جديدة، تتابع جامعة ولاية أريزونا الأبحاث التي تسهم في الصالح العام، وتتحمل جامعة ولاية أريزونا المسؤولية الرئيسية عن الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحيطة بها.

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جوناثان وارد – مسؤول الإعلام بكلية ثندربيرد

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