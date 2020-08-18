‫”كلايم أبوظبي” يسجل رقمين قياسيين جديدين في غينيس للأرقام القياسية

الوجهة الترفيهية والرياضية تضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر وأعلى جدار تسلق اصطناعي داخلي في العالم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 أغسطس / آب 2020 /PRNewswire/ — أعلن “كلايم أبوظبي”، المرفق الترفيهي والرياضي الجديد في جزيرة ياس بأبوظبي، عن تسجيل رقمين قياسيين عالميين جديدين في غينيس للأرقام القياسية لأكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم بقطر دائري 10 أمتار (32 قدم) وارتفاع 54.6 متر (179.2 قدم)، وأعلى جدار تسلق داخلي في العالم بارتفاع 42.16 متر (138 قدم).

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http://www.multivu.com/ players/uk/8762951-clymbe-abu- dhabi-breaks-two-guinness- world-records /

وقالت بيانكا ساموت، المدير بالإنابة للمدن الترفيهية في جزيرة ياس: “نفخر في كلايم أبوظبي بتحقيقنا للقب غينيس للأرقام القياسية، حيث نؤكد من هذه الوجهة الترفيهية الترفيهية التي تضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر، وأعلى جدار تسلق اصطناعي داخلي في العالم، على ثقتنا بقدراتنا نحو توفير تجارب ترفيهية متميزة لزوارنا. كما يعزز هذا الإنجاز من مكانتنا كوجهة ترفيهية عالمية مميزة، إذ نتطلع لإتاحة الفرصة لزوارنا لاختبار آفاق وتجارب جديدة واستثنائية”.

وكان “كلايم أبوظبي” قد افتتح أبوابه في 29 نوفمبر الماضي، ليتيح لزواره خيارات ترفيهية استثنائية تتناسب مع كافة الأعمار والمستويات المهارية، كما توفر الوجهة مجموعة من أفضل المدربين المحترفين الذين يتولون مهمة إرشاد الزوار وتقديم تعليمات السلامة وتقنيات القفز الحر والتسلق. ويضم “كلايم” خمسة جدران تسلق مختلفة الارتفاع ودرجات متنوعة من الصعوبة لتناسب المبتدئين والمحترفين على حد سواء، إلى جانب نفق هوائي للقفز الحر يعتبر الأكبر في العالم.

وإلى جانب المرافق الترفيهية والرياضية التي يوفرها “كلايم أبوظبي”، يمكن للزوار الاستمتاع بالمأكولات والمشروبات التي يقدمها متجرين متخصصين ضمن الوجهة، الأمر الذي يجعل من “كلايم” مكاناً مثالياً لقضاء أفضل الأوقات برفقة العائلة. كما يتسنى للزوار أيضاً فرصة متابعة الآخرين وهم يتسلقون جدار “ذا ساميت” (™The SUMMYT)، وهو أطول جدار تسلق اصطناعي داخلي في العالم، أو مشاهدتهم وهم يمارسون القفز الحر داخل النفق الهوائي، وذلك من خلال منصات العرض المجانية.

ولضمان توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع، اتخذ “كلايم أبوظبي” سلسلة من الإجراءات الاحترازية الإلزامية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً من قبل جميع الضيوف بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية البالغة 30%، بالإضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند المرافق الترفيهية والرياضية ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للمرافق الترفيهية والمطاعم والمتاجر.

ودعا “كلايم أبوظبي” الضيوف الى التقيد بإجراءات الصحة والسلامة من خلال ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، إلى جانب تعقيم اليدين بانتظام، واستخدام حلول الدفع الالكترونية عند زيارتهم. وستتواجد طواقم العمل ومسؤولو الخدمة لتقديم الدعم للضيوف والاجابة على كافة استفساراتهم.

لمزيد من المعلومات حول أوقات الافتتاح والأسعار، يرجى زيارةwww.clymbabudhabi.com.

حول كلايم أبوظبي:

يضم ‘كلايم أبوظبي’، المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي على جزيرة ياس، أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم والذي يمتاز بأبعاد غير مسبوقة تصل إلى قطر دائري بقياس 10 أمتار (32 قدم) وارتفاع 54.6 متر (179.2 قدم)، إلى جانب خمسة جدران للتسلق، بما فيها ‘ذا ساميت'(™The SUMMYT)، وهو أطول جدار تسلق اصطناعي داخلي في العالم بارتفاع يصل إلى متر (138 قدم). وبصفته مركز التسلق المبني حسب الطلب الأول من نوعه في أبوظبي، يُعتبر ‘كلايم أبوظبي’ مرفقاً ترفيهياً ورياضياً استثنائياً يتيح أروع التجارب لسكان أبوظبي وزوارها على حد سواء. كما جرى تصميم كافة المرافق في ‘كلايم أبوظبي’ بحيث تُلائم جميع أفراد العائلة، فضلاً عن تزويدها بمجموعة من المدربين الخبراء وتشكيلة كبيرة من معدات السلامة. وعلاوة على ذلك، تُزود الوجهة ضيوفها بتجارب التسلق والقفز الحر بمختلف مستويات الصعوبة بحيث تتلاءم مع مهاراتهم وتُتيح لهم تطويرها إلى آفاق جديدة. كما يضم مبنى ‘كلايم أبوظبي’، بمنشأته الداخلية بالكامل وتصميمه الهندسي المتميّز، باقة من منافذ التجزئة وخيارات المطاعم، إلى جانب مساحة مخصصة لتنظيم المناسبات الخاصة. يقع ‘كلايم أبوظبي’ في مركز “جزيرة ياس” وعلى مقربة من ‘عالم فيراري أبوظبي’ و’ياس ووتروورلد’، و’عالم وارنر براذرز أبوظبي’.