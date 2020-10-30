‫كشف الستار عن أفضل مدن العالم في عام 2021

أصدرت شركة ريسوناس كونسيلتانسي (Resonance Consultancy) لتوها أحدث إصدار من تصنيف المدن الأكثر شمولاً على هذا الكوكب.

نيويورك، 30 أكتوبر/تشرين الأول، 2020 /PRNewswire/ –أعلنت شركة ريسوناس كونسيلتانسي (Resonance Consultancy) اليوم عن أفضل 100 مدينة في العالم من حيث الأداء في تقريرها لأفضل مدن العالم.السنوي

وكمقدمة استشارات رائدة في السياحة والعقارات والتنمية الاقتصادية، تقوم تصنيفات أفضل المدن من قِبل شركة ريسوناس (Resonance) بتحديد وقياس الجودة النسبية للمكان، وسمعته، والهوية التنافسية للمدن الرئيسية في العالم التي يبلغ عدد سكانها مليون مواطن أو أكثر.وتم الإشادة بها بكونها أكثر تصنيفات المدن شمولًا في العالم، بناءً على المنهجية الأصلية التي تحلل الإحصاءات الرئيسية بالإضافة إلى التقييمات التي ينشئها المستخدم والنشاط عبر الإنترنت في قنوات التواصل الاجتماعي مثل Google وFacebook وInstagram.

وطبقًا لكريس فير، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ريسوناس (Resonance)، “تتكون تصنيفات أفضل المدن في العالم من العوامل التجريبية التي يعتبرها الناس أكثر أهمية في اختيار مدينة للعيش بها أو لزيارتها، بالإضافة إلى العوامل الاستقرائية التي يعتبرها صانعو القرار في مجال الأعمال مهمة للأعمال التجارية أو الاستثمار”.

ونتيجة لذلك، لا تعتبر تصنيفات شركة ريسوناس (Resonance) لأفضل المدن مجرد أماكن للعيش أو العمل بها أو زيارتها، بل فهي تتبع نهجًا أكثر شمولًا باستخدام مجموعة واسعة من العوامل التي تظهر ارتباطات إيجابية مع جذب العمالة والاستثمار و/أو الزوار.وتتراوح هذه العوامل بدايةً من عدد تجارب الطهي والمتاحف، إلى عدد شركات جلوبال 500، ورحلات الطيران المباشرة والإشارات لكل مدينة على تطبيق Instagram.

وبناءً على أداء كل مدينة في العوامل الـ 25 التي تم تحليلها، فهذه هي أفضل مدن العالم لعام 2021:

1) لندن، إنجلترا

2) مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

3) باريس، فرنسا

4) موسكو، روسيا

5) طوكيو، اليابان

6) دبى، الإمارات العربية المتحدة

7) سنغافورة، جمهورية سنغافورة

8) برشلونة، إسبانيا

9) لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية

10) مدريد، إسبانيا

التصنيف الكامل لأفضل 100 مدينة متاح على BestCities.org/Reports/2021- Worlds-Best-Cities/

ولماذا يشكل تصنيف مدن العالم أهمية الآن؟

وأضاف كريس فير، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ريسوناس (Resonance)، “توفر البيانات التي تم جمعها لتصنيفات هذا العام لمحة سريعة عن أداء هذه المدن قبل الوباء”.”بعد عام من الآن، سنتمكن من النظر في كيفية تأثير كوفيد-19 (COVID-19) على كل مدينة من هذه المدن ومعرفة أي منها أثبتت أنها الأكثر مرونة خلال هذه الأزمة”.

حول شركة ريسوناس كونسيلتانسي ( Resonance Consultancy )

شركة ريسوناس (Resonance) هي شركة عالمية للخدمات الاستشارية لصناع المكان الاستراتيجيين والمبدعين.وبصفتها مقدمة استشارات رائدة في مجال العقارات والسياحة والتنمية الاقتصادية، تجمع شركة ريسوناس (Resonance) بين الخبرة في البحث والخطط الاستراتيجية والعلامة التجارية والاتصالات لجعل الوجهات والمدن والتطورات أكثر قيمة ومفعمة بالحيوية. ResonanceCo.com

حول BestCities.org

بيست ستيس (Best Cities) هي الصفحة الرئيسية لتصنيف شركة ريسوناس (Resonance) الحصري لأفضل الوجهات الحضرية في العالم.يتم استخدام البيانات من قبل وسائل الإعلام تتراوح من ناشيونال جيوجرافيك (National Geographic) إلى لونلي بلانيت (Lonely Planet)، وتسميها بلومبيرج (Bloomberg) “الدراسة الأكثر شمولًا من نوعها؛ حيث تحدد المدن الذي يفضلها السكان المحليين والزوار ورجال الأعمال على حدٍ سواء، بدلًا من مجرد النظر إلى قابلية المعيشة أو اجتذاب السياحة”. BestCities.org | #BestCities

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ:

توم جيراسيمتشوك

نائب مدير الاتصالات

شركة ريسوناس كونسيلتانسي

1-604-649-8664+

tomg@resonanceco.com

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