‫كانستار بلو تمنح جائزة رفيعة المستوى لشركة شيك

منح العلامة التجارية تصنيفا عاليا في فئة التبريد لاستطلاع كانستار بلو 2020

ملبورن، أستراليا، 1 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — مُنحت شركة التصميم والتصنيع الدولية للإلكترونيات الاستهلاكية CHiQ شيك التصنيف الأعلى في فئة “المستهلك الأكثر رضا – الثلاجات” لكانستار بلو 2020. شيك هي جيل جديد من الأجهزة المنزلية الذكية المتطورة من شانغونغ، بما في ذلك مجموعة كاملة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية عبر الإنترنت المنزلية، مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات ومكيفات الهواء والأجهزة المنزلية الصغيرة. ومع دخول عصر الـ 5 جي، ستتم ترقية وضع التفاعل العالمي مرة أخرى بمساعدة شيك.

في استطلاع السوق السنوي الذي تجريه متعقبة المستهلك الأسترالية كانستار بلو، تصدرت شيك قائمة أفضل العلامات التجارية للتبريد، إذ حصلت على تصنيف الخمس نجوم في فئات المعايير: نضارة الطعام، التصميم، جودة التجهيزات، الرضا العام والمزيد.

يقول ديفيد إيسلر، المدير العام للمبيعات والتسويق في شيك، إن الجائزة شهادة على الابتكار الرائد وجودة منتجات العلامة التجارية وبأسعار معقولة، مضيفًا:

“يسعدنا أن نكون الرقم واحد في رضا العملاء ونعزو ذلك إلى منهجية شيك في إنتاج أجهزة تركز على الإنسان”، كما يقول ايسلر.

لدى شيك 40 وحدة في مجموعتها المتنامية من الثلاجات والفريزرات بما في ذلك ريترو فريدج، وهي موديلات ثلاجات وفريزرات هجينة توضع إلى جانب إحداها الأخرى وتكوينات التركيب العلوي والسفلي ومجموعة من طرازات الفريزرات الأفقية وثلاجات البار المنزلي.

تضيف شيك إلى كتالوغها المتنامي لابتكار المنتجات في العام 2021 مع خطط لإضافة مجموعة مختارة من منتجات الغسيل وشاشات الكمبيوتر خلال العام.

الصورة- https://mma.prnewswire.com/ media/1430218/image_1.jpg