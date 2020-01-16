‫كات فون دي تنسحب وتبيع أسهما في كات فون دي بيوتي لمتابعة مشروع خط الأحذية النباتي والرحلة الموسيقية –كندو براندز تستحوذ على الأسهم المتبقية، وتعيد تسمية كات فون دي إلى فيغان بيوتي

تبقى الماركة ملتزمة بالأداء العالي، والمكياج النباتي الخالي من القسوة

سان فرانسيسكو، 16 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة كات فون دي بيوتي أن مؤسستها كات فون دي قد انسحبت بالكامل من الشركة للتركيز على مشاريع فنية أخرى (وهي المتمثلة أساسا في خط أحذيتها النباتية وألبومها الموسيقي المقبل)، وهو ما يجعل كندو المالكة الحصرية والوحيدة والقوة الدافعة لخط التجميل. وبهذا ستُسمى الماركة التجارية، وبصورة فورية، كي دي في فيغان بيوتي.

اطلع على البيان الصحفي التفاعلي المتعدد القنوات هنا:

https://www.multivu.com/ players/English/8664451-kat- von-d-departs-from-namesake- brand-kendo-kvd-vegan-beauty/

ستواصل الشركة تقديم تشكيلة منتجاتها الحالية، بالإضافة إلى إنتاج مكياج جديد، مبتكر، عالي الأداء وخال من القسوة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. تستمركي في دي فيغان بيوتي في تقدير قيمة التعبير الذاتي والرحمة، وستكون متبنية مبكرة للتعاون الجدير بالاهتمام مع الفنانين والعلامات التجارية والمؤسسات الفنية والجمعيات الخيرية الحيوانية. جدير بالذكر أن تطوير علامةكي دي في فيغان بيوتيالتجارية ومنتجاتها الأيقونية جاء نتاج شراكة مدتها 12 عامًا بينكات فون ديوكندو.

وقال ديفيد سوليتيانو، الرئيس التنفيذي لشركة كندو :

“أود أن أشكر كاتعلى المساعدة في تغيير صناعة التجميل معنا. لقد صمدت المنتجات التي أنشأناها معًا في اختبار الزمن وأصبحت أيقونات. تتطلعكندو، جنبًا إلى جنب مع شريكتنا العالمية في تجارة التجزئة، سيفورا، إلى النمو المستمر لـكي دي فيفيغان بيوتي تحت قيادةكندووملكيتها واتجاهها، فنحن في وضع يؤهلنا تمامًا لمواصلة تنمية العلامة التجارية وتطويرها في كل من المنتجات والتسويق. وقد طورنا خط منتجات قويًا للغاية للمنتجات للعام 2020 وما بعده. فريقكندونفسه الذي صنع التاريخ معكي دي فيفيغان بيوتي مستعد للقيام بذلك مرة أخرى.”

وأوضحت كات فون دي، المؤسسة والفنانة:

“لقد كان العام الماضي تغييرًا كبيرًا بالنسبة لي. فكما يعلم الكثيرون منكم، أنجبت طفلي الجميل وأطلقت خط الحذاء النباتي الخاص بي، وأنا الآن مشغولة بإعداد ألبومي الذي طال انتظاره في الربيع، متبوعا بجولة دولية! بقدر ما أتمنى أن أتمكن من تحقيق التوازن بين كل هذا، علاوة على استمرار خط المكياج الخاص بي، فقد أصبح من الواضح لي أنني لا أستطيع فعل كل شيء بأقصى طاقاتي.”

“وبهذا، فقد قررت أن أتنحى عن العمل كمؤسس (ومن جميع القدرات الأخرى) لـكات فون دي بيوتي، وأن أبيع أسهمي في العلامة التجارية، وأن أحولها إلىكندو، شركائي على مدار الـ 12 عامًا الماضية. لم يكن هذا قرارًا سهلاً، لكن بعد دراسة متأنية، قررت أن يظل خط المكياج مستمراً في الازدهار والنمو، وكندو مهيأة للقيام بذلك.”

أطلقت العلامة التجارية في العام 2008 عبر إنتاج وتسويق أربعة أنواع من أحمر الشفاه. واليوم، لدىكي دي فيفيغان بيوتيأكثر من 250 منتجًا مبتكرًا في كل فئة تجميل تقريبًا. وتباع منتجاتها عالميا، في كل سوق رئيسي، في 36 دولة حول العالم، في المقام الأول فيمحلات سيفورا وعلى موقع kvdveganbeauty.com . منذ إنشائها، فازتلدىكي دي فيفيغان بيوتيبجوائز متعددة، على الصعيدين الوطني والدولي، لصوغ المنتجات المبتكرة والأفضل في فئتها، والتغليف والتسويق. وبالتالي، نتج عن ذلك قائمة طويلة من أكثر المنتجات مبيعًا التي تم اختبارها على مدار الوقت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

مخطط الوشم، أيقونة العالم والمنتج رقم 1 لدينا

أحمر الشفاه السائل الدائم، أشعل ثورة في عالم أحمر الشفاه السائل

كونتور باليت الظل + الضوء، قاد جنون الكونتور

ماسكارا Go Big or Go Home Mascara النباتية المكبرة للحجم التي تتكون من الدهون النباتية

النباتية المكبرة للحجم التي تتكون من الدهون النباتية الكريم التأسيسي True Portrait Foundation ، وهو مؤسس نباتي سائل خفيف وعالي الأداء حقًا

، وهو مؤسس نباتي سائل خفيف وعالي الأداء حقًا اللوليتا، اللون العالمي المحبوب، وردة الكستناء التي تباع في أحمر الشفاه، ومخطط العين والشفاه، ولوحات ظلال العيون

حول كي في دي بيوتي فيغان بيوتي

كات فون دي بيوتي هي ماركة تجميل أيقونية، عالمية، عالية الأداء، نباتية وخالية تماما من القسوة أدت إلى الابتكار في الصناعة منذ إنشائها في العام 2008 – بأربعة أنواع من أحمر الشفاه، الطويلة الديمومة، الحمراء والخالية من القسوة. في العام 2010، ابتكرنا كحل العيون الوشم الحائز على الجوائز رقم 1، مخطط الوشم، وهو الذي لا يزال الكأس المقدسة الذي لا ينازع من كحل سائل. بعد الريادة في جنون أحمر الشفاه السائل، قمنا بتغيير صناعة التجميل مرة أخرى في العام 2016 عندما قمنا بإعادة صياغة خطنا بالكامل ليكون نباتيًا بنسبة 100٪، دون التضحية بالأداء الذي نشتهر به. واليوم، لدينا أكثر من 250 منتجًا مبتكرًا في كل فئة، ومئات الجوائز، ونوزعها في 36 دولة حول العالم حصريًا في، محلات سيفورا، محلات سيفورا داخل محلات جي سي بيني وديبنهامز في المملكة المتحدة وإيرلندا و www.kvdveganbeauty.com / تابعونا على @kvdveganbeauty.com

نبذة عن كندو براندز

تمتلك كندو براندز وتدير كي في دي فيغان بيوتي، وهي حاضنة العلامة التجارية المبتكرة التي تنشئ وتستحوذ على علامات التجميل وتحولها إلى قوى عالمية: فينتي بيوتي من ريحانا، منتجات العناية بالبشرة من أولي هنريكسون، مارك جيكوبس بيوتي، بايت بيوتي، ليب لاب ستورز وكي في دي فيغان بيوتي. تقع مكاتب كندو في سان فرانسيسكو وباريس ودبي ولندن وسيدني وسنغافورة.