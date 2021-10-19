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انطلق أول نشاط للجولة الافتراضية تحت شعار “التصنيع الذكي الصيني يقود الحياة الذكية”. شاركت Haier وBS Group وChigo وGree وGalanz وشركات العلامات التجارية الأخرى في قسم المعارض الخاص بالإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المنزلية في الحدث، بالإضافة إلى تفاعلهم الوثيق مع الجماهير، مما يدل على اتجاه التطوير الذكي لهذا المجال.

تستكشف “Bee” و”Honey” أيضًا مواد بناء جديدة، بالإضافة إلى فتح أسلوب حياة عالي الجودة، مع إقامة الحفلات التي تتميز بجيل الشباب والرياضة، مع اكتشافهم طريقة جديدة للبيع بالتجزئة للأغذية والاستدامة، وتضم منطقة المعرض مواد البناء، والسلع الاستهلاكية اليومية والهدايا والسلع الرياضية والمنسوجات والملابس والأغذية والمنتجات من المناطق الريفية.

التصنيع الصيني الذكي يقدم موضة جديدة لفرص العمل

تتميز الجولة الافتراضية بوجود العديد من المنتجات الجديدة التي توضح أسلوب الحياة المستقبلي للمشترين العالميين. تعرض شركة Haier مغسلة “AQUA”، وهي عبارة عن غسالة ذات تحكم صوتي، وكذلك أدوات مطبخ ذكية وغرفة معيشة ذكية. كمّا تعرض Gree مكعبًا سحريًا يمكنه توفير تحكم مريح وفي الوقت المناسب عن بُعد للأجهزة المنزلية مثل مكيفات الهواء والستائر في غرفة النوم.

تعتبر طائرة الطيار الآلي الذكية من أبرز الأمور في EHang حيث يصل أقصى ارتفاع طيران إلى 150 مترًا. يمكن استخدامها على نطاق واسع في النقل العام والسياحة والخدمات اللوجستية والطوارئ الطبية، مما يوفر حلاً جديدًا لمواجهة تحديات المرور في المناطق الحضرية.

قدمت شركة Shenzhen Amos للحلويات والأطعمة المحدودة حلوى الهلام المبتكرة بنكهة الفاكهة “Amos 4D”، والذي يمكن للأطفال استخدامه كأجزاء للبناء. وقد رحب الأطفال من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان والعديد من البلدان الأخرى بهذه الحلوى.

إضافة إلى ما تقدم، احتسى”Bee” شاي Shifeng Longjing الشهير في جناح Zhejiang Tea Group، وناقش تاريخ الشاي مع العارضين، باستخدام التسويق المباشر لمساعدة العارضين على الترويج لمنتجاتهم.

يُرجى زيارة https://fbuyer.cantonfair.org. cn/en/account/new-buyer/ register لمعرفة مزيد الفرص.

8 أنشطة بالجولة الافتراضية، حيث تجمع بين العروض عبر الإنترنت والمعارض داخل المعرض، حيث أدت إلى ظهور تكنولوجيا واتجاهات جديدة من مجال التصنيع الذكي الصيني، مما أدى إلى إقامة مهرجان تسوق للشركات غير القادرة على الحضور إلى معرض كانتون. يتمكّن المشترون من العثور على مورديهم المحتملين وطرح الاستفسارات خلال الجولة.

تضع الجولة الافتراضية نموذجًا جديدًا للمنصة يتيح “الشراء والبيع عالميًا” من دون قيود زمنية أو مكانية، مما يُتيح فرصًا جديدة للمشترين العالميين لاكتشاف التصنيع الذكي الصيني وكذلك استكشاف السوق الصينية.

يُرجى زيارة https://fbuyer.cantonfair.org. cn/en/account/new-buyer/ register لمعرفة مزيد الفرص.