أبوظبي الإمارات العربية المتحدة, 18 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/– في 14/نوفمبر، استضافت هواوي القمة العالمية للنفط والغاز 2021 في أبو ظبي، تحت عنوان “دفع البيانات إلى الأمام، واحتضان الذكاء لتحقيق النمو” في االقمة، أطلقت هواوي حلًا جديدًا- حقول النفط والغاز الذكية- المصمم لمساعدة شركات النفط والغاز على التحول إلى الرقمنة، يشمل الحل العديد من جوانب الرقمنة، بما في ذلك أمن المعسكر، وفحص الإنتاج، والصيانة الوقائية. تتجه هواوي إلى تعزيز التحول الرقمي والتنمية الذكية عبر الصناعة باستخدام البيانات وتقنيات الذكاء.

ويتفق العالم على أن الطاقة والتحول الرقمي ضروريان لمستقبل الكوكب، وأشار إل في جوجكسيان نائب الرئيس السابق لشركة PetroChina, CNPC أن التحول الرقمي لصناعة النفط والغاز سوف يقدم خدمة مبتكرة، ونموذج أعمال، ونماذج إدارة لهذه الصناعة.

يشير حياد الكربون إلى كلا من التحديات والفرص الجديدة لصناعة الطاقة العالمية، وخلال كلمته الافتتاحية، أبرز روبن (يةنج بينج) لو، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الطاقة العالمية بشركة هواوي أهمية دمج الطاقة والتحول الرقمي لتحقيق حيادية الكربون. ولتحقيق ذلك، تحتاج صناعات الطاقة والتكنولوجيا إلى االتعاون، ومن ثم تعزيز إيجابيات الآخرين، استكشاف سيناريوهات الصناعة المتعددة.

أطلقت هواوي حل حقول النفط والغاز الذكي لمساعدة صناعة النفط والغاز على مواجهة التحديات

في القمة، أطلقت هواوي ومجموعة جي 2 كي حلول حقول النفط والغاز المقدمة من روبين (يونج بينج) لو وكريستين بير، المدير الإداري، والرئيس الإقليمي لجي سي سي في مجموعة جي 2 كي. تتكون بنية الحل من أربع مستويات: المحطة الصناعية، شبكة إنترنت الأشياء، والمنصة الرقمية، والتطبيق الذكي.

يهدف الحل إلى مساعدة شركات النفط والغاز على التعامل مع المخاطر، والتكاليف، ومعالجة صوامع البيانات. فضلا عن الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وبناء أنظمة قوية لأمن المعلومات. بناءً على بنية الحل، ستعمل هواوي باستمرار على تعزيز المنصات الرقمية وتطبيقات خدمات الإنتاج، وتنفيذ ربط البيانات من خلال إنترنت الأشياء، ودفع التحول الإداري المسطح. وتركز هواوي على متطلبات الأمن والكفاءة، مما يساعد على زيادة الاحتياطي والإنتاج، وتحسين الكفاءة، وتقليل التكلفة، وانبعاثات الكربون، وضمان السلامة التشغيلية.

يركز حل سيناريوهات هواوي للنفط والغاز على التعاون في جميع المجالات في الصناعة

خلال القمة، عرضت هواوي أيضًا حلولها الشاملة لجميع السيناريوهات والقدرات التنقية التي تتمتع بها في التنقيب والتطوير والإنتاج وإدارة أصول خطوط الأنابيب والتكرير ومبيعات المواد الكيميائية.

يسهل التبني الواسع لمثل هذه التقنيات مثل الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وأسواق 5 جي من اكتشاف قيمة البيانات المحتملة، وتحسين كفاءة المستخدم النهائي للمستخدم النهائي لشركات النفط في التنقيب عن النفط، والتطوير، والإنتاج، والتخزين، والنقل، والكرير، والمبيعات. وشارك كلا من وو شونج سكرتير مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي CNPC ، ودينج زيلي، الرئيس العام لG&G (RCM), CNPC RIPED، كيف يستخدم حل الاستكشاف والإنتاج الذكي من هواوي البيانات السحابية، والضخمة والذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات الزلزالية بسرعة ودقة، وتحديد خزانات النفط والغاز، وتشخيص ظروف عمل ضخ الآبار. يمكننا استكشاف المزيد من القيمة من خلال “البيانات الصامتة” و “البيانات غير المفيدة”

في نفس الوقت، تساعد هجرة خدمات المهام الحرجة إلى السحابة في حل نقاط الضعف الشائعة، مثل الاستجابة البطيئة، والتكلفة العالية، والكفاءة المنخفضة للبنية التحتية لحقول النفط والغاز. أوضح زانج تيجانج النائب السابق لكبير مهندسي معهد أبحاث الاستكشاف والتطوير لحقول النفط مميزات حل حقول النفط والغاز الذكي في السيناريوهات الفعلية. وباستخدام إمكانات الحوسبة السحابية من هواوي، عالج داكينج أويل فيلد ما يزيد عن 22000كيلو متر مربع من البيانات الزلزالية في عام 2020، بما يمثل أكثر من ضعف إمكانيات معالجة البيانات الأصلية.

هواوي تنشئ نظامًا بيئيًا مفتوحًا وتعمل مع الشركاء لخلق المزيد من القيمة

يعد التعاون أساسًا لتوسيع نطاق حلول هواوي. قامت هواوي يتحديث نظام شركائها، وتعاونت مع أنواع مختلفة من الشركاء. وأشار ديفيد (زين جوي)، رئيس مجموعة أعمال المؤسسات في هواوي الشرق الأوسط لأهمية الجهود المشتركة من قبل العملاء، والشركاء، وأشار أيضا لدعم هواوي للإبتكار وفي هذه المرحلة، أنشأت هواوي نظام خدمة شراكة لدعم التحول الرقمي من مستخدم نهائي إلى مستخدم نهائي، وتطوير الحلول الإبتكارية.

في غضون ذلك، شاركت كريستين بير خبيرة مجموعة جي 2 كي في العمل مع هواوي. وأبرزت الحلول الابتكارية التي طورتها الشركتان حتى الآن، وذكرت أنه ستتاح فرصًا كثيرة للتعاون في المستقبل، مع استمرار توفير الاتصال والذكاء للعملاء، وقيادة معايير جديدة للتحول الرقمي.

وباعتبارها مزود عالمي رائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، توفر هواوي منتجات معدات حاسوبية عالية الأداء لمساعدة شركات النفط والغاز على بناء شبكات ومراكز بيانات مرنة وموثوقة. في المستقبل، ستستمر هواوي في التركيز على صناعة النفط والغاز، وتعزيز قدرات الشركاء، إلى جانب مواصلة تطوير الحلول القائمة على السيناريوهات، والتعاون مع العملاء لخلق قيمة جديدة

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