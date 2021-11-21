أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة, 21 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ —

ينطلق مهرجان فينتك أبوظبي 2021، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، غداً الإثنين 22 نوفمبر ويستمر حتى 24 نوفمبر. ويقدم المهرجان الذي يعد أكبر حدث للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في دورته الخامسة أكثر من 200 من قادة القطاع المالي العالمي وصانعي السياسات ورجال الأعمال والشركات الناشئة الكبرة التي تزيد قيمتها السوقية عن مليار دولار والمتحدثين في مجال التكنولوجيا المالية وذلك ضمن 80 جلسة تقدم 40 ساعة من المحتوى الذي سيشكل مشهد التكنولوجيا المالية. للاطلاع على أجندة المهرجان كاملة، من هنا.

وقد سجلت منصة المشاركة الرقمية أرقامًا قياسية من كافة أنحاء العالم، وقد وصلت نسبة التسجيل إلى 3 أضعاف من 41 دولة حتى الآن وذلك مقارنة بالسنوات السابقة. فيما يجمع المهرجان، الذي يقدمه سوق أبوظبي العالمي كحدث هجين بين العناصر الافتراضية والمادية، وتشمل الإضافات الجديدة التي يضمها المهرجان هذا العام منتديات وإضافات جديدة هذا العام ومنها:

· CxO21 ، قمة الابتكار المصرفية الرقمية التي تتعمق في عالم ابتكار الشركات والخدمات المصرفية الرقمية

· Token منتدى العملات الرقميةالذي يركز على عالم الأصول والعملات الرقمية سريع التطور

· فينتك من أجل الخير، منتدى مخصص يناقش تقاطع الاستدامة والتكنولوجيا المالية والابتكار

· سوق فينتك الذي يستعرض التطورات في مجال البيع بالتجزئة والمدفوعات

· منتدى Risk4.0 ، الذي يركز على إدارة المخاطر في مجال التكنولوجيا المالية والأمن المالي

كما سيقدم مهرجان فينتك أبوظبي هذا العام أيضاً عناصره وفعالياته السنوية الشهيرة كتحدي الابتكار وفينتك100 ومنتدى فينتك الحكومي وحلقة الشباب وجوائز فينتك.

فيما ستجمع دورة هذا العام من المهرجان أبرز ممثلي القطاع الحكومي ورواد الأعمال، والجهات التنظيمية المالية الدولية وصانعي السياسات، والمستثمرين والمؤثرين الاجتماعيين المشاهير بالإضافة إلى الشركات الناشئة التي تزيد قيمتها عن مليار دولار ومنهم:

· معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي

· معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي

· معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقدالعربي أبوظبي

· سعادة محمد العبار، المؤسس وعضو مجلس اإلدارة المنتدب لشركة ‘إعمار العقارية‘

· جيف سبرتشر، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبورصة إنتركونتيننتال ورئيس بورصة نيويورك للألوراق المالية

· جون كويليجن، شريك مؤسس ورئيس شركة سترايب

· بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد بنك

· هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول

· سنديب شوشان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي

· أيكون، موسيقي اتجه إلى ريادة الاعمال في مجال التكنولوجيا المالية

· نصير ياسين من ناس ديلي فيم

· كيفن أوليري، رائد أعمال ومستثمر ونجم برنامج Shark Tank التلفزيوني الحائز على أربعة جوائو إيمي

· برادي دوجان، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة كريدي سويس

· أنري فريدينهيل، كبير مسؤولي الابتكار في شركة إي إن جي

· كلير كالمجان، مدير الابتكار في بنك سوسيتيه جينيرال

· كريس بايليس، مؤسس مشارك – بنك جودو

· محمد عكاشة، مؤسس مشارك- فوري

· بهافين توراخيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Zeta

· سيمون لونج، الرئيس التنفيذي لشركة WeLab

· لاري دايموند، الرئيس التنفيذي والمؤسس، Zip

· يوريك نايف، الرئيس التنفيذي لشركة Bux

· فراز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة نون

وفي إطار الجهود التعاونية لتعزيز التطور السريع للتكنولوجيا المالية في أبوظبي، يحظى المهرجان بدعم شركاء محليين وعالميين، وتضم قائمة الرعاية البلاتينية شركة مبادلة للاستثمارات وبنك أبوظبي التجاري، كما تضم قائمة الرعاية الذهبية مصرف أبوظبي الإسلامي، وموانئ أبوظبي، وبنك المشرق، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ومافن جلوبال أكسس، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وسترايب، وإنفست إن مالطا. وتضم قائمة الرعاية الفضية، شركة اتصالات الصين،Hub71 ، مبادلة للرعاية الصحية، ون كونكت للتكنولوجيا المالية، أور كراود، سكيورنسي، وراين، ومربعة تينبو. بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين مثل، مطارات أبوظبي، مكتب المؤتمرات والمعارض، طيران الإتحاد، بلج آند بلاي أبوظبي، أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وصندوق النقد العربي. وتضم قائمة الرعاة الإعلاميين، سي إن بي سي وذا ناشيونال وSME10x وذا فينتك تايمز وفويس أوف فينتك وكابيتال مونيتور والعين نيوز والرؤية وشركة أبوظبي للإعلام.

وتعليقًا على انطلاق الدورة الخامسة من المهرجان، قال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: “يعد تسهيل تبادل المعرفة المستمر ونشر أفضل الممارسات حول كيفية التعامل مع التغيرات الحديثة واعتمادها، خصوصاً في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التحول في قطاع خدمات المالية. وإنه ليسعدنا استضافة أحد أكبر مهرجانات التكنولوجيا المالية في العالم لمناقشة التطورات والمواضيع التي تعزز قطاع مالي مزدهر ومستدام.

سيكون مهرجان فينتك أبوظبي هذا العام أكثر إلهامًا، كونه يتماشى مع مبادئ الخمسين والتي تعد امتداداً لالتزامنا في سوق أبوظبي العالمي بتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للابتكار المالي والاستثمار والتميز في المجال التنظيمي “.

ومن الجدير بالذكر أن المهرجان يعود هذا العام كمنصة عالمية أكبر حيث يستضيف لأول مرة الرؤساء التنفيذيين وقادة العديد من المؤسسات المالية الكبرى، وكذلك مؤسسي بعض من الشركات الناشئة الأكثر قيمة حول العالم. وسيتم تقديم المهرجان كفعالية على أرض الواقع حيث يتاح الحضور من خلال الدعوات الخاصة فقط، فيما سيتم بث الحدث رقمياً للمشاركين من الدولة وكافة أنحاء العالم.

يرحب سوق أبوظبي العالمي بجميع المهتمين للتسجيل في الحدث الافتراضي هنا ليكونوا جزءًا من المحادثات التي ترسم مستقبل التمويل.