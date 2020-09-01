‫في “يوم جي أيه سي تيك”، تسليط الأضواء على تقنية خلية الوقود الهيدروجينية، ما يبرز عمق جي أيه سي العلمي وقدراتها التقنية

غوانغجو، الصين،1 سبتمبر / أيلول 2020 / بي آر نيوزواير / — في يوم “جي أيه سي تيك” 2020 مؤخرا، كشفت مجموعة جي أيه سي عن أحدث إنجازاتها العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك تقنيات منصتين رئيسيتين وثلاث تقنيات مستقبلية. وما يدفع الابتكارات الحالية لمجموعة جي أيه سي هو هيكلية المنصة العالمية الوحداتية لجي أيه سي (GPMA) التي تخلط بين طاقة الوقود التقليدي ومنصة جي أيه سي الكهربائية ((GEP 2.0. وبالبناء على هاتين المنصتين، أعلنت مجموعة جي أيه سي عن ثلاثة اختراقات تكنولوجية: نظام القيادة الذكية المترابط ADiGO 3.0، وخلية وقود سيارة خلية الوقود الهيدروجينية أيون أل أكس وتقنية تحضير الغرافين 3DG. ستمكن هذه التقنيات الثلاث مجموعة جي أيه سي من تحقيق الكثير في المستقبل القريب.

في هذا الحدث، كشفتجي أيه سيالنقاب عن أول سيارة ركاب تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، Aion LX Fuel Cell، (أيون أل أكس ذات خلية الوقود الهيدروجينية)، وجذبت مراقبي الصناعة الرئيسيين ووسائل الإعلام بسبب الفوائد الرئيسية التي تتمتع بها، مثل أوقات الشحن السريع وعمر البطارية الطويل والتلوث الصفري. وأشاد خبراء الصناعة بظهور مركبات تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، حيث من المتوقع أن تصبح هذه السيارات حلاً شائعًا صديقًا للبيئة للمركبات التي لا تصدر أي انبعاثات كربونية.

وأعطت مجموعةجي أيه سيالأولوية للنقاش المناخي كاستراتيجية، وهي تركز على الطاقة النظيفة القائمة على الهيدروجين، والمعروفة باسم “الطاقة النهائية” في القرن الحادي والعشرين. أصبحت مركبات خلايا الوقود الهيدروجينية تقنية استشرافية ذات آفاق تطوير واعدة.

حققت مجموعةجي أيه سيميزة رائدة على مستوى الصناعة في مجال تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين من خلال إطلاق سيارة أيون أل أكس ذات خلية الوقود الهيدروجينية.تم تجهيز السيارة القائمة على الهيدروجين والتي تم تطويرها على منصة GEP 2.0 بنظام خلايا وقود الهيدروجين الذي طورته مجموعةجي أيه سيبشكل مستقل.

أظهرت سيارات جي أيه سي التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية التابعة قدرتها على حل العديد من مشاكل مركبات الطاقة المتجددة الحالية. أولاً، يستغرق إعادة الشحن من 3-5 دقائق فقط في كل مرة، وهو أقصر من وقت الشحن لمعظم السيارات الكهربائية. ثانيًا، يتجاوز مدى تشغيل NEDC لهذه السيارة 650 كيلومترًا، لتصل إلى المعايير الدولية. ثالثًا، تحل السيارة أيضًا مشكلة الإشعال والتشغيل في درجات الحرارة المنخفضة: عند درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية، يمكن تشغيل السيارة الباردة بزر واحد بدون مصدر حرارة خارجي دون التأثير على نطاق الانطلاق. الأهم من ذلك، أن انبعاثات الخلايا هي مياه نقية فقط، ويمكن لعنصر المرشح المحمول أن يرشح 99٪ من الجسيمات المستنشقة، ما يؤدي ليس فقط إلى تقليل التلوث ولكن أيضًا لتنقية الهواء المحيط.

تم أيضًا ترقية خلية الوقود في سيارة أيون أل أكس ذات خلية الوقود الهيدروجينية بشكل شامل لتتجاوز توقعات السلامة. تم بناؤها على أساس الأمان من فئة الخمس نجوم للطراز الأصلي أيون أل أكس، وقد اجتازت أيضًا اختبارات أمان صعبة مثل اصطدام العمود الجانبي 32 كم / ساعة والاصطدام الخلفي 80 كم / ساعة.

من خلال ركوب موجة التكنولوجيا والرقمنة، أخذت مجموعة جي أيه سي زمام المبادرة في وضع خارطة طريق استراتيجية على مستوى الصناعة للابتكار التكنولوجي. تطورت جي أيه سي موتور بسرعة في الأسواق الخارجية في السنوات الأخيرة. وبدعم من الدعم العلمي والتكنولوجي القوي لمجموعة جي أيه سي، تظل المجموعة ملتزمة بتقديم تجربة قيادة عالية التقنية للناس في جميع أنحاء العالم والاستمرار في خلق قيمة لأسلوب حياة للتنقل للبشرية.