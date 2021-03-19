‫في واحدة من أكبر صفقات تمويل المشاريع في آسيا شركة أداني جرين إنيرجي تحصل على 1.35 مليار دولار أمريكي

أحمد أباد، الهند، 19 مارس 2021/PRNewswire/ — حصلت شركة أداني جرين إنيرجي ليميتد على تمويل بقيمة 1.35 مليار دولار أمريكي من طرح حزمة ديون لصالح محفظة الأصول المتجددة قيد الإنشاء الخاصة بها من خلال اتفاقيات نهائية أبرمتها مع مجموعة من كبار المقرضين الدوليين. وسوف تموِل التسهيلات التمويلية الخاصة بالمشروع الدوار مبدئيًا محفظة مختلطة تبلغ 1.69 جيجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة التي سيتم إعدادها في أربع شركات ذات أغراض خاصة في ولاية راجاستان بالهند.

تضم الاتفاقية 12 بنكًا دوليًا، هي بنك ستاندرد تشارترد، وإنتيزا سان باولو، وبنك إم يو إف جي، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وكوبوراتيف رابو بنك، ودي بي إس بنك ليميتد، وبنك ميزوهو، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك باركليز بي إل سي، ودويتشه بنك ايه جي، وسيمنز بنك جي إم بي إتش، وبنك ING Bank N.V، التزمت جميعها بالتسهيل المتمثل في أول قرض لمشروع هجين أخضر معتمد في الهند. وتعزز السيولة المجمعة الجديدة استراتيجية شركة أداني جرين إنيرجي ليمتيد بشأن قيامها بالتمويل الكامل لأصولها قيد الإنشاء وتوقعها بمزيد من التقدم يتمثل في زيادة القدرة إلى 25 جيجاوات بحلول عام 2025.

ويعتبر التسهيل عنصرًا مهمًا في خطة إدارة رأس المال الشاملة لشركة أداني جرين إنيرجي ليمتيد وهو أساس التمويل الكامل لتطلعاتها نحو تحقيق مزيد من النمو. وتحدد الاتفاقية النهائية إطارًا تمويليًا للمبادئ والإجراءات المتفق عليها والتي بموجبها تعمل الشركة مع الممولين لجمع التمويل بكفاءة وسرعة لجميع المشاريع المستقبلية وفقًا لمعايير الحد المتفق عليها.

وتؤكد التسهيل على فلسفة التطوير الشاملة لشركات محفظة أداني التي يتم تنفيذها من خلال إطار عمل التميز الخاص بالمشروع المطور داخليًا والذي يلتزم باتباع مبادئ التعادل وأعلى معايير العناية الواجبة المقرر أن تغطي جميع الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) القياسية الدولية.

وفي معرض حديثه عن هذا التطور، صرح السيد/ فنيت جاين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أداني جرين إنيرجي ليمتيد، قائلًا: “إننا نرى هذا بمثابة إثبات آخر لقدرتنا على التنفيذ في مجال الطاقة المتجددة، هذا وإننا ملتزمون بإنتاج الإلكترون الأخضر الأقل تكلفة، كما أن السرعة والنطاق اللذين شرعنا في العمل بموجبهما كانا السبب في تميزنا في المجال. ونعتقد أن ما نحرص عليه من عمق وتنوع في مواردنا التمويلية أمر بالغ الأهمية لرؤية أداني جرين إنيرجي ليمتيد لتصبح الأكبر من نوعها في مجال الطاقة المتجددة في العالم. كما أن البنوك التي التزمت بهذه الصفقة الاستراتيجية هم شركاؤنا الرئيسيون في ضمان الوصول السلس إلى رأس المال العالمي لمحفظة الأصول المتجددة الأساسية الخاصة بنا. وسيضمن التسهيل أيضًا احتياجات إعادة التدوير الرأسمالية للبنوك وتوفير نفس رأس المال للمشاريع المستقبلية للشركة. وبالتالي ستساعد هذه الطبيعة المتجددة للتسهيل أداني جرين إنيرجي ليمتيد على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء محفظة قدرتها 25 جيجاوات بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، فهي تضع الشركة في مكانة جيدة لتحقيق النمو في قطاع الطاقة المتجددة الهندي الجذاب”.

لقد أدى كل شريك من شركاء الإقراض الذين اشتركوا في هذا التسهيل دورًا مميزًا. فعلى سبيل المثال، قام بنك ستاندرد تشارترد بدور الضامن الرئيسي، والمنظم الرئيسي المفوض، ومدير الاكتتاب ‎(MLAB)، ومستشار العناية البيئية الواجبة، وبنك التوثيق المشترك، ومنسق القرض الأخضر المشترك الخاص بالتسهيل. وبالمثل، لعب بنك إم يو أف جي دور المنظم الرئيسي المفوض، ومدير الاكتتاب (MLAB) والبنك الفني ومنسق القرض الأخضر المشترك. وعلاوة على ذلك، قام بنك بي إن بي باريبا بدور المنظم الرئيسي المفوض، ومدير الاكتتاب ‎(MLAB)، كما قامت أيضًا شركة دي بي إس بنك بدور مكتب المنظم الرئيسي المفوض، ومدير الاكتتاب ‎(MLAB)، وبنك الحسابات، وعمل بنك ميزوهو بمثابة المنظم الرئيسي المفوض، ومدير الاكتتاب ‎(MLAB)، وبنك النماذج المالية. وقد عمل كلٌ من بنك اينتيسا سانباولو، وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، وشركة كوبراتيف رابو بنك، وبنك باركليز، ودويتشه بنك، وبنك سيمنز جي إم بي إتش، وبنك ING Bank N.V.، بمثابة المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب لهذا التسهيل.

ومن بين الشركاء الآخرين، عمل مكتب لاثام أند واتكنز إل إل بي للمحاماة ومكتب لوثرا آند لوثرا بصفة محامي المقترض، وعمل مكتب لينكليترز ومكتب سيريل أمارشاند مانجالداس بصفة مستشار المقرضين. وعملت شركة تراكتبل إنجنيريج برايفت ليميتد بصفة مستشار تقني للمقرض، وعملت شركة يو ال بصفة مستشار لتقييم عائد الطاقة على المقرضين، وعملت إي أر إم بصفة مستشار بيئي واجتماعي للمقرضين، وعملت شركة أركاديز بصفة مستشار للعناية الواجبة البيئية والاجتماعية الخاصة بالمقرضين، وعملت شركة ديلويت بصفة مستشار تدقيق النموذج المالي، وعملت مارش بصفة وكيل تأمين للمقرضين وعملت شركة كيه بي إم جي بصفة مزود ضمان مستقل للقرض الأخضر.

نبذة عن شركة أداني جرين إنيرجي ليميتد

تمتلك شركة أداني جرين إنيرجي ليميتد ‎(“AGEL”)، التابعة لمجموعة أداني ومقرها الهند، واحدة من أكبر المحافظ العالمية المتجددة بقدرة تتجاوز 14,815 ميجاوات من التشغيل، وقيد الإنشاء، والمشاريع الممنوحة للأطراف المقابلة من الدرجة الاستثمارية. حيث تقوم الشركة بتطوير وبناء وتملك وتشغيل وصيانة مشاريع مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتصلة بالشبكة على نطاق المرافق العامة. من بين العملاء الرئيسيين لشركة أداني جرين إنيرجي ليميتد شركة الطاقة الحرارية الوطنية (“NTPC“) وشركة الطاقة الشمسية الهندية (“SECI“) والعديد من شركات توزيع الكهرباء. وقد تم إدراج أداني جرين إنيرجي ليميتد في عام 2018، وهي الآن شركة بقيمة سوقية تبلغ 25.03 مليار دولار أمريكي تساعد الهند على تحقيق أهدافها بشأن الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف COP21. وفي هذا العام المالي، صنفت مجموعة ميركوم كابيتال، وهي مؤسسة فكرية مقرها الولايات المتحدة، مجموعة أداني على أنها المالك الأول عالميًا لأصول توليد الطاقة الشمسية. لمزيد من المعلومات: www. adanigreenenergy.com

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روي بول

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