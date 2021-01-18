‫في معرض سي إي أس 2021 شركة تي سي أل تكشف عن منتجاتها الأحدث في فئات متعددة – التلفزيون، الأجهزة الصوتية، الهواتف الجوالة والمعدات المنزلية الذكية

هونك كونغ, 18 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — عرضت شركة تي سي أل إليكترونيكس (1070.HK)، وهي واحدة من اللاعبين البارزين في صناعة التلفزيون العالمية وشركة إلكترونيات استهلاكية رائدة، اليوم في معرض سي إي أس (معرض الإلكترونيات الاستهلاكية) أحدث تلفزيوناتها الميني ليد، الكيوليد و4 كي أتش دي آر، والأجهزة الصوتية والمعدات المنزلية، وذلك تحت استراتيجيتها التطلعية المتمثلة في الذكاء الاصطناعي x إنترنت الأشياء.

يرجى زيارة https://www.tcl.com/ces2021. html لتعلم المزيد عن تي سي أل في معرض سي إي أس 2021.

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تلفزيونات ميني ليد، كيوليد و4 كي أتش دي آر المتميزة

هذا العام، تقدم تي سي أل ثلاثة أجهزة تلفزيون متميزة تي سي أل 4 كي ميني ليد C825، تي سي أل كيوليد 4 كي C725، 4 كي أتش دي آر P725، التي تتجاوز أداء الصورة القوي وتقدم مجموعة شاملة من ميزات نمط الحياة للأجيال الجديدة.

أجهزة الصوت عالية الأداء

يمكن لمكبر الصوت TS8132 من تي سي أل تلبية المتطلبات السمعية لأي مستخدم وينقل الترفيه المنزلي إلى مستوى جديد. جهاز TS8132 هو جهاز صوت من نوع دولي ألتموس باستخدام تكوين قناة 3.1.2 مع طاقة صوتية قصوى تبلغ 350 واط.

وهو يوفر تجربة صوت غامرة رائعة مع حوار محسّن ووضوح للكلام، مما يجعل كل مستخدم جزءًا من الحدث بمساعدة قناة مركزية مخصصة وتأثيرات رائعة من خلال القناتين الرأسيتين ومضخم صوت لاسلكي قوي.

يحتوي TS8132 على Chromecast مدمج ويعمل أيضًا مع أجهزة مساعدة صوتية مشهورة بما في ذلك Hey Google و Apple AirPlay و Amazon Alexa.

أجهزة جوالة جديدة تماما

في معرض سي إي أس 2021، أعلن مكتب اتصالات تي سي أل عن إطلاق العديد من منتجات الهواتف الجوالة من تي سي أل الجديدة عبر فئات متعددة. يتضمن ذلك أول نظارات عرض قابلة للارتداء من تي سي أل ومتوفرة تجاريًا، ومجموعة الهواتف الذكية من سلسلة تي سي أل 20، وأول جهاز لوحي من تي سي أل مزود بتقنية NXTPAPER المبتكرة، و تاب 10 من تي سي أل، وسماعات الأذن اللاسلكية MOVEAUDIO S600 المتميزة، ومتتبع MOVETRACK للحيوانات الأليفة.

كميزة أخرى للنظام المتكامل عموديًا لشركة تي سي أل، قدمت تي سي أل أيضًا جهود التعاون القادمة متعددة الشاشات بين مجموعة مختارة من سلسلة الهواتف الذكية تي سي أل 20، والأجهزة اللوحية والتلفزيونات والكمبيوتر الشخصي.

مكيفات الهواء

يمكن لجهاز Ocarina من تي سي أل الجديد الاتصال بتلفزيون ذكي وهاتف وأي أجهزة متوافقة عبر تطبيق TCL Home أو بمساعد غوغل.

يضمن Gentle Breeze من Ocarina تدفق الهواء البارد بطريقة طبيعية، تشبه النسيم وأكثر راحة.

وظيفة التنظيف العميق هي مزيج متقدم من الغسيل والتجفيف والقضاء على البكتيريا وقد ثبت أنها تزيل معظم الجراثيم والغبار والتلوث.

الغسالة

إذ هي أحدث غسالة ذكية من تي سي أل، تدمج غسالة X10 اتصال المنزل الذكي من خلال تطبيق TCL Home . مع التحكم في الواي فاي، يمكن تخصيص دورات الغسيل بالكامل بما في ذلك حجم الدورة ومدتها. يوجد العديد من برامج الغسيل مع تغطية كاملة لأنواع الغسيل.

يمكن أن تساعد غسالة X10 من تي سي أل أيضًا في فرز الغسيل حيث تحتوي على محمل أمامي ومحمل علوي.

كما أنها مزودة بمحرك دي دي، ويمكن تشغيل كلا الوحدتين بشكل منفصل أو في نفس الوقت.

الثلاجة

تتميز أحدث ثلاجات تي سي أل C470 بشاشة ليد ذكية مقاس 21.5 بوصة مصممة لإضفاء المزيد من المرح على المطبخ.

تتميز C470 أيضًا بـ Power Cool الذي يمكنه تبريد المشروبات في خمس دقائق فقط، و Power Freeze الذي يمكنه تجميد اللحوم بسرعة في 10 دقائق.

حشوة باب ثلاجة C470 مزودة بطبقة حماية ضد الغبار تحتوي على عامل مضاد للبكتيريا بالداخل.

أجهزة تنقية الهواء

A3 Breeva من تي سي أل هو أحدث جهاز لتنقية الهواء من تي سي أل يتميز بـ “Breeva Shield”، وهو درع مكون من الضوء فوق البنفسجي والمؤين، للتعامل مع البكتيريا والميكروبات المحمولة جوًا. كما أن لديه نظام تنقية ثلاثي المراحل للتعامل مع الغبار وحبوب اللقاح والدخان ورائحة الحيوانات الأليفة في الهواء.

وهو مصمم لتنقية الهواء في مساحات تصل إلى 32 مترًا مربعًا ويمكنه تنظيف ما يصل إلى 270 مترًا مكعبًا من الهواء في الساعة. أيضا، لديه مستشعرات جودة الهواء المدمجة.

في الليل، يساعد وضع النوم الهادئ للغاية وميزة إيقاف العرض مستخدمي بريفا Breeva A3 على النوم بهدوء.

المكنسة الكهربائية

المكنسة الكهربائية Robot (روبوت) من تي سي أل هي مكنسة كهربائية روبوتية فائقة النحافة بطول 70 مم يمكنها العمل تحت معظم الأثاث.

يمكن لهذه المكنسة التعامل مع عتبات الغرفة التي تزيد عن 20 مم، ولا تعلق عندما تقابل سجادة سميكة أو درجات صغيرة.

لدى المكنسة الكهربائية الروبوت أيضًا نظام استشعار متطور يوفر منزلًا نظيفًا ذكيًا.

* قد يختلف مظهر المنتج ووظائفه وتوافره باختلاف البلدان / المناطق.

يرجى زيارة https://www.tcl.com/ces2021. html to learn more.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1417738/1.jpg