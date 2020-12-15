‫في عامها الثامن وتحت شعار «بالعربي.. لسان العالم»

محمد بن راشد للمعرفة تطلق فعاليات افتراضية حافلة لمبادرة «بالعربي»

DUBAI, UAE, ديسمبر 15 / كانون أول 2020 /PRNewswire/ —

للعام الثامن على التوالي وتحت شعار «بالعربي.. لسان العالم»، انطلقت فعاليات مبادرة «بالعربي»، التي تنظِّمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سنوياً، بهدف تعزيز ثقافة التواصل باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحثِّ الناس على استخدامها في جميع القنوات، وتستمرُّ فعاليات المبادرة حتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري، حيث تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي حدَّدته الأمم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر كلَّ عام.

وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: إنَّ مبادرة «بالعربي» أسهمت على مدى السنوات الماضية في تعزيز استخدام اللغة العربية بين جميع فئات المجتمع، وأظهرت بوضوح مدى حرص الجمهور العربي على حماية اللغة العربية من تهديد التهميش وقلة الاستخدام، الأمر الذي نلمسه بشكلٍ واضحٍ كلَّ عامٍ من خلال التفاعل الكبير مع فعاليات المبادرة.

وأضاف سعادته: «وسط الظروف الطارئة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، ومع إجراءات التباعد الاجتماعي، اتجه معظمُ الناس في مجتمعاتنا إلى القراءة التي أصبحت ملاذاً لهم للتعرُّف إلى كلِّ ما هو جديد، وخاصة المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية، حيث أسهمت لغتنا العربية بنشر المعرفة في المجالات كافَّةً وعلى جميع المنصات، واليوم تأتي مبادرة بالعربي في عامها الثامن لتدعمَ هذه الجهود مرة أخرى، ولتؤكِّد مرونة اللغة العربية وقدرتها على مواكبة جميع التطورات في كلِّ زمان ومكان، من خلال باقة مدروسة من الفعاليات التي تمَّ إعدادها خصيصاً لتتناسب مع إجراءات السلامة والمحافظة على صحة الأفراد، ولتصل إلى أكبر نطاق ممكن في دول العالم».

وتحفل أجندة فعاليات المبادرة بالأنشطة التفاعلية الافتراضية، حفاظاً على الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحدِّ من انتشار فيروس كورونا، حيث تنطلق الفعاليات هذا العام من خلال منصة واحدة تقع في «مردف سيتي سنتر» في دبي، وتستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري. وتتضمَّن فعاليات المنصة قراءة الكتب، وتسجيل مقاطع فيديو تُوثِّقُ ذلك، إضافة إلى التواصل مع روبوت يتحدث اللغة العربية ويلتقط الصور الفورية للجمهور، فضلاً عن فعالية كتابة أسماء زوّار المنصة بخطوط اللغة العربية المختلفة، إلى جانب عدد من المسابقات والأنشطة الأخرى. كما تنظم المبادرة مجموعة أخرى من المسابقات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمبادرة.

أيضاً من خلال منصة بالعربي تنطلق «رحلة عبيد» الافتراضية، التي سوف تقوم من خلالها شخصية «عبيد» برحلة حول العالم، يطرح من خلالها الأسئلة على الجمهور المشارك. كما تتضمَّن الأنشطة ورشاً افتراضية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والتي أطلقتها مبادرة بالعربي هذا العام في بداية شهر ديسمبر الجاري. كما ينطلق برنامج «فصحاء العرب» الذي تُقدمه مبادرة بالعربي بالتعاون مع إذاعة صوت العرب في جمهورية مصر العربية، ويعرِّف في كلِّ حلقة بواحد من فصحاء العرب مع شرحٍ مبسَّطٍ لكلمةٍ وردت في نصٍّ شعريٍّ أو نثريٍّ؛ لتوضيح مكامن الفصاحة فيها.

وتهدف مبادرة بالعربي إلى الاحتفاء باللغة العربية والمساهمة في استعادة المكانة الرائدة لها كلغة عالميَّة، إلى جانب تعزيز حضورها في وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حثِّ الجمهور على الاستخدام الدائم لمفرداتها في حياتهم اليومية.

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