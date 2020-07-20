‫في إيطاليا، معرضا إيكوموندو وكاي إينرجي 2020 يناقشان الموضوعات البيئية في شمال إفريقيا مع مراعاة السلامة التامة في مركز المعارض بمدينة ريميني

ريميني، إيطاليا،

20 يوليو/ تموز، 2020 /PRNewswire/ —

ستشهد اجتماعات المائدة المستديرة التي تقام على هامش معرضي إيكوموندو “Ecomondo” وكاي إينرجي “Key Energy” لعام 2020، اللذين يعدان الفعاليتين الرئيسيتين بشأن الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة في أوروبا، مناقشات بشأن مستقبل طاقة الرياح في شمال إفريقيا، والتحول نحو الطاقة المتجددة، والعناية بالأرض على نطاق الكوكب، مع الطرح المعتاد للموضوعات المحورية بشأن الاتفاقية البيئية الجديدة وصندوق الإغاثة بالإضافة إلى مشكلة التغييرات المناخية الخطيرة التي أكدتها الجائحة بشكل أكبر. وتتولى مؤسسة إيطاليان إكسيبشن جروب (آي إي جي) “Italian Exhibition Group (IEG)“ تنظيم المعرضين حيث من المزمع عقدهما في إيطاليا بمركز المعارض بمدينة ريميني خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من نوفمبر/ تشرين ثاني 2020.

وعقدت الفعاليتان تحت شعار #الأعمال الآمنة “#safebusines” (https://www.iegexpo.it/en/ safebusiness ) حيث تولت مؤسسة آي إي جي عقد جميع الفعاليات بالاستعانة بأحدث التقنيات الرقمية. وبالإضافة إلى اتخاذ تدابير السلامة داخل أرض المعارض، وسيتم كذلك إعداد مناطق الجلوس بما يتيح الوصول إلى جميع الفعاليات المحددة في بث مباشر وسيتم تنظيم اجتماعات مع الشركات مع مراعاة السلامة الكاملة من خلال تطبيق إيكوموندو الجديد، المصمم خصيصًا لتسهيل العرض والطلب.

ويعد معرضا إيكوموندو (في دورته الرابعة والعشرين) وكاي إينرجي (في دورته الرابعة عشر) بمثابة نقاط مرجعية للشركات والخبراء وصناع القرار من القطاعين العام والخاص في أوروبا بفضل الدعم المقدم من اللجان العلمية رفيعة المستوى تحت إشراف الخبيرين المرموقين في إيطاليا والعالم البروفيسور فابيو فافا “Fabio Fava” (إيكوموندو)، ممثل إيطاليا في الفريق العامل بشأن التقنيات الحيوية وتقنيات النانو والتقنيات المتقاربةبمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (باريس)، وجاني سيلفستريني “Gianni Silvestrini” (كاي إينرجي).

وسيستضيف معرض إيكوموندو الفعالية الافتتاحية الدولية مبادرة بلوميد الرائدة للبحر المتوسط الصحي الخالي من البلاستيك، بتنظيم مبادرة بلوميد “BLUEMED Initiative” وبلاستيك أوروبا “PlasticsEurope“، شبكة من المؤسسات المتوسطية (بي إيه بي بلغاريا “BAP Bulgaria“، وإتش جي كيه كرواتيا “HGK Croatia“، إيه بي كيه إيه ألبانيا “APKA Albania“، وكيه إف بي آي إتش البوسنة والهرسك “KFBIH Bosnia Herzegovina“، وإيه إتش بي آي اليونان “AHPI Greece“، وأسبابلاست رومانيا “ASPAPLAST Romania“، وباغيف تركيا “PAGEV Turkey“، وكوريبلا إيطاليا “COREPLA Italy“، بلاستيك أوروبا فرنسا “PlasticsEurope France“، وبلاستيك أوروبا أيبريكا إسبانيا “PlasticsEurope Iberica Spain“) مع مشاركة المفوضية الأوروبية.

وسيتعرض مؤتمر صحة التربة والغذاء الذي تنظمه المفوضية الأوروبية إلى الدور المحوري الذي تلعبه الأرض والتربة بين التحديات المجتمعية الرئيسية. وهو الموضوع الرئيسي لبرنامج الحياه 2021-2027 تمويل الاتفاقية الأوروبية البيئية، وهو برنامج تمويلي يتبع الاتحاد الأوروبي خاص بالبيئة في إطار الاتفاقية البيئية الأوروبية.

وعلى الجانب الآخر، سيلقي معرض كاي إينرجي الضوء على تحول نظام الطاقة، ويركز على الامتيازات المستمدة من التعاون الأوروبي – المتوسطي في مجال الطاقة.

يتاح البرنامج المحدث باستمرار على الموقعين الإلكترونيين https://en.ecomondo.com https://en.keyenergy.it

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