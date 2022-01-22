‫في أوتوفيل الرياض 2022… شركة «جي إيه سي موتور» تعرض مجموعة فاخرة من موديلاتها الفائزة بجوائز عالمية

غوانغجو، الصين، 22 يناير 2022 /PRNewswire / — شاركت شركة «جي إيه سي موتور» ( GAC MOTOR) بفعالية في الكرنفال السعودي الدولي للسيارات (أوتوفيل) لعام 2022 الذي أُقيم في مدينة الرياض في المدّة من 8 إلى 14 يناير؛ والذي يُعدّ الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

تمّ تنظيم هذا الحدث الكبير قبل حلول الذكرى السنوية الثالثة لافتتاح صالة عرض سيارات شركة «جي إيه سي موتور» في الرياض، والتي ستحتفل بها الشركة في 27 يناير من خلال تنظيم فعاليات متعدّدة للتأكيد على الأهمية الحيوية لهذا الموقع الرئيسي لمبيعات سيارات الشركة وخدماتها المباشرة التي تُقدّمها لعملائها.

كما ستفتتح شركة «جي إيه سي موتور» خلال هذا العام صالة عرض أخرى في الشرق الأوسط؛ حيث ستفتتح الشركة في شهر أبريل من هذا العام صالة عرض في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي ستعرض فيه سيارتها الجديدة GS8؛ وهي واحدة من أكثر سياراتها تقدمًا وإثارة للإعجاب.

سيارات «جي إيه سي موتور» السيارات الأكثر تألقًا على الساحة العالمية

يُعدّ معرض أوتوفيل الرياض 2022 -الذي تجاوز عدد زائريه 300 ألف زائر- أحد أكثر معارض السيارات تأثيرًا في الشرق الأوسط. وقد شاركت شركة «جي إيه سي موتور» في هذا المعرض مع العديد من شركات السيارات المشهورة عالميًا؛ وهو ما أتاح للشركة فرصة رائعة لبدء انطلاقة قوية لنشاطها في عام 2022 من خلال تسويق علامتها التجارية وزيادة مبيعاتها.

وقد جذبت موديلات سيارات شركة «جي إيه سي موتور» انتباه الزوار ووسائل الإعلام في معرض أوتوفيل، كما نافست بقوة العديد من موديلات السيارات ذات الشهرة العالمية التي شاركت في هذا المعرض.

وفي هذا المعرض الذي شهد حضور العديد من الشخصيات المؤثرة والمراسلين المعروفين في قطاع السيارات على مستوى العالم؛ حظيت شركة «جي إيه سي موتور» ووكلائها في المملكة العربية السعودية باهتمام واسع ساعدها بشكل كبير على زيادة انتشار علامتها التجارية.

في معرض أوتوفيل الرياض 2022، عرضت شركة «جي إيه سي موتور» مجموعة فاخرة من موديلاتها المعروفة، من بينها: سيارات GS8 ، و GS5 ، و All New GS4 ، GA8 ، و All New GA6 ، وغيرها من الموديلات الشهيرة التي طرحتها الشركة في أسواق منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إصدارها التجريبي القادم من موديلات GN8 Master Edition و Shadow Leopard EMPOW المذهلة.

وبالتزامن مع عرضها لسيارة Shadow Leopard EMPOW الجديدة في معرض أوتوفيل الرياض 2022، نظّمت شركة «جي إيه سي موتور» مجموعة من الأنشطة التفاعلية لزوّار صالتها بالمعرض لتجربة هذه السيارة الرائعة التي تتميّز بجودتها العالية وتقنياتها المذهلة. كما قامت الشركة بتوزيع هدايا تذكارية على الحاضرين؛ والذين قام العديد منهم بمشاركة صور لهذه السيارة الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لتوفير تقنيات متقدّمة، تُولى شركة «جي إيه سي موتور» اهتمامًا بالغًا بمجال البحوث والتطوير المستقل، وهو ما مكّنها من احتلال مكانة متميّزة في قطاع السيارات على مستوى العالم وإظهار القوة المتزايدة للعلامات التجارية الصينية في هذا القطاع.

ويُعدّ معدّل الطلب على السيارات في المملكة العربية السعودية من أعلى المعدّلات في العالم؛ لذا تُمثّل المملكة سوق تصدير مهمّ لشركة «جي إيه سي موتور». ويُتيح معرض أوتوفيل الرياض 2022 للشركة فرصة كبيرة لتسويق علامتها التجارية وزيادة مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022.