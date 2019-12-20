فيفو تستعد لتحقيق زخم في عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا مع اقتراب العام 2020
دبي،لإمارات العربية المتحدة، 20 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تحتفل شركة الهواتف الذكية فيفو اليوم بتوسعها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بعد ستة أشهر فقط من دخولها المنطقة. وإذ تتبع استراتيجية تقوم على الانغماس في الثقافة المحلية وتكييف نهجها لتلبية احتياجات العملاء، تواصل فيفو تعريف الطريق إلى النجاح في الشرق الأوسط وأفريقيا في العام 2020.
منذ إعلانها في أواخر شهر تموز/يوليو 2019 عن خطط التوسع في المنطقة، دخلت فيفو بنجاح 14 سوقًا، ووسعت قنوات مبيعاتها ووفرت للمستهلكين العديد من خيارات الهواتف المبتكرة والموضة.
بحلول نهاية العام، ستعمل فيفو على توسيع قنوات مبيعاتها ومنافذ بيعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا بأسماء كبرى بما في ذلك شركة سوق المدعومة من شركة أمازون ونون وجوميا المدعومتين من إعمار، إلى قائمة بائعي التجزئة الذين يبيعون الهواتف المحمولة.
وعلى وجه الخصوص، أثبت هاتفا أس 1 وفي 17 برو بالفعل أنهما خياران شعبيان بين المستهلكين الشباب في المنطقة، وهو ما تعزوه الشركة إلى نهج دخولها السوق.
وقال جت شو، رئيس شركة فيفو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن ممتنون للاستقبال الإيجابي الذي حصلنا عليه حتى الآن من العملاء في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. وفيما ننتقل إلى عام 2020، سنواصل انغماسنا في الأسواق لمعرفة المزيد عن الاحتياجات المختلفة للمستهلكين هناك وإعادة تعريف المزيد من منتجاتنا وخدماتنا لتقديم ميزات رائدة على مستوى العالم تكون مبتكرة بالنيابة عنهم. فبالأساس تتمثل مهمة علامتنا التجارية في جعل حياة المستهلكين استثنائية من خلال تقديم التكنولوجيا المبتكرة، كون شركتنا الشركة المعروفة بفرض سمات الريادة والتأثير في ثقافة الشباب اليوم. ولهذا السبب، عند دخولنا المنطقة، زارت فرق البحث لدينا بلدانا مختلفة وأجرت أبحاثًا متعمقة في احتياجات المستهلك “.
أثبت جهاز في 17 برو، الذي يتميز بعناصر التصميم الأفضل في فئته من سلسلة فيفو الراقية، شعبيته لدى المستهلكين الأصغر سناً من خلال أول كاميرا أمامية عالية الدقة بدقة 32 ميغابكسل في الصناعة بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل كواد تعمل بالذكاء الاصطناعي. يحتوي في 17 برو على 6 كاميرات، وهو يوفر جودة تصوير متطورة. ويتميز الجهاز بشاشة ألترا فولفيو للحصول على تجربة بصرية متواصلة وقطع قوية لتقديم أداء عال، ويوفر الهاتف جميع مزايا الهاتف المتميز في نطاق السعر المتوسط.
وقدمت الشركة هاتف أس 1 لتزويد المستهلكين بتذوق التصوير الاحترافي بفضل الذكاء الاصطناعي. تمت إضافة ميزات مثل تأطير الصورة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستهلكين على تكوين أفضل للحصول على لقطة مثالية، وجمالية الوجه بالذكاء الاصطناعي لجعل التقاط الصور الشخصية أكثر متعة. كما أن هناك ميزة أخرى في أس 1 وهي المساعد الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من فيفو، جوفي، الذي يمكنه فهم احتياجات المستخدمين. باستخدام معرف الصورة جوفي، يمكن للمستخدمين الوصول إلى ما يقرب من مئة من منصات التجارة الإلكترونية السائدة للبحث في قاعدة بيانات تضم أكثر من نصف مليار منتج.
ولم يكن .الاستثمار الكبير لشركة فيفو ودخولها إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مصادفة. فوفقًا لـ جي أس أم أيه، ستصل قيمة تجارة الهواتف الجوالة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول العام 2023 إلى ما يزيد قليلاً عن 220 مليار دولار، حيث تستفيد بلدان المنطقة من تحسين بنيتها التحتية، وزيادة خدمات الهاتف الجوال ونشر شبكة 5 جي. واعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر 2019، أطلق 10 مشغلين بالفعل خدمات 5 جي التجارية عبر 5 دول من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف شو: “منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لها أهمية استراتيجية وهي جزء رئيسي من إستراتيجيتنا. نحن واثقون من أننا سنتوسع وننجح هنا في العام المقبل لأننا مستمرون في إعادة تعريف المنتجات والخدمات عالية الجودة لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين.”
ومع اقتراب العام 2020، تهدف فيفو إلى البدء بقوة بحملة “أعد تعريف عامك الـ 2020، أعد تعريف صورك السلفي” بهاتفيها في 17 برو وأس 1.
عن فيفو
فيفو هي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة ملتزمة بتقديم منتجات وخدمات ذكية للهواتف الذكية. فيفو مكرسة لتشكيل نظام حيوي للإنترنت المحمول، وتمتلك وتدير حاليًا شبكة واسعة من عمليات البحث، مع مراكز بحث وتطوير تابعة لها في سان دييغو وشنجن ونانجينغ وبكين وهانغجو وتايبيه. تركز هذه المراكز على تطوير تقنيات المستهلك المتطورة بما في ذلك شبكة 5 جي والذكاء الاصطناعي، والتصوير الفوتوغرافي على الهاتف المحمول وتصميم الهواتف الذكية من الجيل التالي. كما أنشأت فيفو 5 قواعد إنتاج لها في جميع أنحاء العالم في الصين وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.
فيفو لديها أكثر من مئتي مليون مستخدم يتمتعون بمنتجاتها وخدماتها المحمولة في جميع أنحاء العالم. تتميز فيفو بمتاجر البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت في أكثر من 1000 مدينة حول العالم.
جدول الخصائص:
|الأساسي
|المعالج
|P65 2.0 GHz Octa-core هيليو
|رام
|6GB RAM
|التخزين
|128GB ROM
|البطارية
|4500mAh with 18W الشحن السريع الذنائي المحرك
|نظام التشغيل
|Funtouch OS 9 (على أساس أندرويد 9.0)
|الجسم الخارجي
|الأبعاد
|159.53mm x 75.23mm x 8.13mm
|الوزن
|179 غرام
|الشاشة
|الشاشة
|6.38″ FHD+ Halo FullView™ شاشة
|النوع
|Super AMOLED
|شاشة اللمس
|Capacitive multi-touch
|التعرف البيومتري
|تقنية مسح الإبهام فلاش أثناء العرض
|الكاميرا
|الكاميرا
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Front: 32MP (f/2.0)
Rear: 16MP (f/1.78) main camera + 8MP (f/2.2) AI Super Wide-Angle
|وضعيات التصوير
|Rear: PPT, Professional, PDAF, Time-Lapse, Slow, Live Photos, HDR,
Portrait Mode, Panorama, AR Stickers, Video Face Beauty, Selfie Lighting,
AI Filter, AI Face Beauty, AI Portrait Framing, Super Wide-Angle Camera,
Fun VideoFront: Panorama, Live Photos, Gender detection, Face Beauty+ Bokeh, AI
Filter, AR Stickers, Video Face Beauty, Selfie Lighting, AI Face Beauty,
Super Wide-Angle Camera, Fun Video
|التوصيل
|USB (USB2.0), Wi-Fi, Bluetooth (Bluetooth 5.0), GPS, OTG
|المستشعرات
|Accelerometer, Ambient light Sensor, Proximity Sensor, E-compass, Gyroscope
|القطع في العلبة
|S1, Earpieces, Documentation, microUSB to USB Cable, USB Power Adapter, SIM Ejector,
Protective Case, Protective Film (applied)
خصاص في 17 برو
|الأساسيات
|المعالج
|كوالكوم سنابدراغون 675 AIE Octa-core processor
|التخزين
|8GB RAM + 128GB ROM
|البطارية
|4100mAh with Dual-Engine Fast Charging
|نظام التشغيل
|Funtouch OS 9.1 (على أساس أندرويد 9.0)
|الجسم الخارجي
|الأبعاد
|159.00 × 74.70 × 9.80 mm
|الوزن
|201.8g
|العرض
|الشاشة
|6.44″ Ultra FullView™ Display
|النوع
|Super AMOLED
|شاشة اللمس
|2.5D (Glass)
|التعرف البيومتري
|تقنية مسح الإبهام فلاش أثناء العرض
|الكاميرا
|الكاميرا
|Front: 32MP Front Camera + 8MP Wide-Angle Front Camera
Rear: 48MP Main Camera + 8MP Wide-Angle + 2MP Super Macro
|وضعيات المشهد
|DOC, PRO, SLO-MO, TIME-LAPSE, Camera Filter, LIVE PHOTO, HDR,
PORTRAIT, Panorama, 4K Video, Touch to shutter, Voice Control, Palm
Gesture, AR Stickers, Super Night Mode, Jovi Image Recognizer, AI
Scene Identification, Bokeh (front cameras), Ultra-wide angle, Super
Macro
|تطبيقات مركبة مسبقا
|خدمات غوغل
|Play Store, Google, Chrome, Google Assistant, Gmail, Map, YouTube,
Google Drive, Google Play Movie&TV, Duo, Google Photos, Google Pay
|التوصيل
|USB (USB2.0), Wi-Fi, Bluetooth (Bluetooth 5.0), GPS, OTG
|المستشعرات
|Accelerometer, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, E-compass, Gyroscope
|قطع في العلبة
|V17 Pro, Earphone, Documentation, USB Cable, USB Power Adapter, SIM Ejector, Protective
Case, Protective Film (applied)
الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1056814/Vivo_V17_Pro_S1.jpg