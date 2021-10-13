بكين, 13 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ —

انطلق مؤتمر “كوب15” للتنوع البيولوجي في الـ11 من أكتوبر الجاري بمدينة كونمينغ حاضرة مقاطعة يوننان الصينية، وبُث خلال مراسم افتتاحه مقطع فيديو قصير بعنوان “رحلة أفيال في يوننان” يعرض رحلة 16 فيلا بريا آسيويا من موطنها في ولاية شيشوانغبانا التابعة لمقاطعة يوننان نحو الشمال، ثم العودة بعد عبور معظم أجزاء المقاطعة، واستغرقت هذه الرحلة 17 شهرا وتعاقبت عليها 4 فصول وقطعت الأفيال خلالها 1300 كيلومتر، وشارك عشرات آلاف من الناس في حراستها طوال رحلتها، حيث تبادل البشر والأفيال استكشاف عالم الطرف الآخر خلال تعايشهما، وكسبا ثقة متبادلة خلال رفقتهما.

وتعليقا على رحلة قطيع الأفيال البرية الآسيوية نحو الشمال منذ العام الماضي، قال رواد الإنترنت إن قطيع الأفيال يتجه إلى كونمينغ للمشاركة في مؤتمر كوب-15. وعُرض في مراسم افتتاح المؤتمر مقطع الفيديو الذي يحكي قصة حول الانسجام بين البشر والأفيال، لإظهار حكمة يوننان وحلولها في تحقيق التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة.

ويُعتبر الفيل الآسيوي أكبر الفقاريات الأرضية حجما وأكثرها تمثيلا في آسيا، ويوجد بشكل رئيسي في ولاية شيشوانغبانا الذاتية الحكم لقومية داي ومدينتي بوأر ولينتسانغ بمقاطعة يوننان. ومن أجل حمايته، فقد اتخذت مقاطعة يوننان سلسلة إجراءات تتضمن إطلاق مشروع “قاعدة مصادر أغذية الأفيال الآسيوية” وتعزيز المراقبة وإجراء الدوريات الأمنية في مناطق عيشها وتحسين آلية تعويضات التأمين ضد حوادث أضرار الحياة البرية، وذلك بهدف تحقيق “الوئام بين البشر والأفيال الآسيوية” بشكل تدريجي.

وبعد أكثر من 30 عاما من الجهود لإنقاذ الأفيال البرية الآسيوية وحمايتها، ازداد عددها من أكثر من 190 رأسا في مطلع الثمانينات من القرن الـ20 إلى نحو 300 رأس في الوقت الحالي، لتدخل مرحلة زيادة مطردة.

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