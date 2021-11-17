‫فوز BSH بشهادة أفضل مكان عمل في مصر لعام 2021

القاهرة, 17 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ —

تم تصنيف شركة BSH للأجهزة المنزلية -الشركة الأولى في أوروبا وواحدة من الشركات الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية في العالم باعتبارها واحدة من أفضل أماكن العمل في مصر لعام 2021. بعد عام غير مسبوق من التحديات واضطراب مكان العمل مع بداية أزمة كوفيد-19، واصل موظفو BSH الاستمتاع بالعمل في المنظمة، واعتبروا الشركة صاحب عمل رائع. بالإضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في تهيئة ثقافة تدعم قوة عاملة نابضة بالحياة ومتنوعة من الأشخاص ذوي المهارات العالية الذين يعملون معًا لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للعملاء في مصر.

أفضل أماكن العمل هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول مشاركة موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

قال لويس أنفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة BSH مصر تهانينا القلبية!! باعتبارك صاحب عمل، يعتبر التزامك بوعودك أفضل ما تقدمه لموظيفك ومرشحيك، وتعتقدBSH أنها تؤدي عملًا رائعًا في هذا الصدد. بالنسبة لنا، يكمن النمو في فكرة معرفة أن الأشياء الصغيرة يمكن أن تحدث اختلافًا كبيرًا. وهذه الميزة متأصلة في منتجاتنا، ومتجسدة في ثقلفتنا، كما تمكنا من تبني رؤية نقدية للوضع الراهن، يجب أن يتحقق النمو للجميع

كن محبوبًا، كن جريئًا كن صادقًا”

أضاف أحمد رياض، المدير المالي للشركة “ترحيب كبير” يعتبر هذا التقدير شاهدًا على المساهمات الهائلة التي يقدمها فريق عملنا الذي ساعدنا على البقاء في طليعة التحولات التنموية، ويعزز الاعتراف بنا كأفضل صاحب عمل من عزمنا على بناء قادة المستقبل الذين يتمسكون بتقاليد الجدارة في BSH والقيم المتأصلة للنزاهة، والاحترام، والريادة، والمسؤولية، والقيادة الهادفة أثناء العمل وبعده، هذا لا يمثل إلا بداية رحلتنا في قيادةBSH.

أما هبة الشريف، مديرة الموارد البشرية، فقالت: “تخبرنا هذه الجائزة بأننا نفعل الكثير من المهام على الوجه الأمثل كما تخبرنا بالجوانب التي تحتاج للتركيز والتحسين، نحن ملتزمون بنجاح موظفينا، وتطوير ثقافة اختيار مستدامة لصاحب العمل لسنوات قادمة، وقد منحتنا هذه الشهادة تقديرًا كبيرًا، ولكن الأهم، أنها سوف تساعدنا في أن نتفوق على الأفضل بين الجميع.

نبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل

تمثل أفضل أماكن العمل الشهادة الأكثر تحديدًا “لاختيار صاحب العمل”، وهي الشهادة التي تطمح المنظمات في الحصول عليها. ويصادق البرنامج على أماكن العمل الرائدة في العديد من البلدان حول العالم من خلال تقييم الملكية الذي يحلل جاذبية الشركة من خلال عملية من خطوتين تركز على 8 جوانب لمكان العمل. إنضم لمجتمعنا على لينكد إن , تويتر و فيس بوك .

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للتواصل: ماريا مرسيديس | maria@bestplacestoworkfor.org | +44 208 895 6562