حيث حازت على أكثر من 100 ميدالية ذهبية عالمية في عام 2021. وبذلك حطمت الرقم القياسي مرة أخرى.

تايبيه، 24 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — منحت المسابقة الدولية للنبيذ والمشروبات الروحية (IWSC) جائزة أفضل مصنع للويسكي على مستوى العالم إلى شركة Kavalan للمرة الثالثة، ويحل بذلك نهاية عام الجوائز المذهل 2021 لمرافق التقطير التايوانية.

مُنِحت جائزة أفضل مصنع للويسكي على مستوى العالم إلى مصنع الويسكي الحاصل على أعلى تقييم في جميع أنحاء الأمريكتين، وأوروبا، وآسيا، وأستراليا، واستند التقدير الذي أُجري هذا العام على فوز شركة Kavalan بسبع ميداليات من ميداليات التميز الذهبية وثمانية ميداليات ذهبية بالإضافة إلى جائزة الويسكي العالمية التي حاز عليها ويسكي شعير مقطر بوديوم.

تتوج الجائزة موسم الجوائز المذهل لشركة Kavalan، حيث حاز مرفق تقطير الخمور هذا على أكثر من 100 ميدالية ذهبية و10 من أفضل الأوسمة في هذا المجال.

ويتضمن ذلك حصولها على لقب أفضل مصنع أو مرفق تقطير لهذا العام من جميع المسابقات.الكبرى: المسابقة الدولية للنبيذ والمشروبات الروحية، وتحدّي المشروبات الروحية الدولي (ISC)، ومسابقة سان فرانسيسكو العالمية للمشروبات الروحية (SFWSC).

صرح الرئيس التنفيذي السيد واي تي لي بأن عام 2021 يُعد عامًا قياسيًا بالنسبة لشركة Kavalan.

كما صرح السيد لي بأن “شركة Kavalan حرصت على تخطي جميع العوائق لتقديم مشروبات ذات جودة عالية مع الحفاظ على الابتكار المستمر. وسنسعى جاهدين لتقديم ويسكي يتميز بأفضل نكهة ورائحة يتوقعها محبي منتجات الشركة. وأوجه جزيل الشكر للحكام على منحهم هذه الجائزة وأهديها لفريق العمل الدؤوب.”

أفضل عشر جوائز لعام 2021

مرفق تقطير Kavalan

جائزة أفضل مصنع للويسكي على مستوى العالم لهذا العام المقدمة من المسابقة الدولية للنبيذ والمشروبات الروحية

جائزة أفضل مرفق تقطير لهذا العام المقدمة من مسابقة سان فرانسيسكو العالمية للمشروبات الروحية

جائزة أفضل مصنع للويسكي على مستوى العالم لهذا العام المقدمة من تحدّي المشروبات الروحية الدولي

جائزة أفضل مركز لزوار مرافق التقطير المقدمة من جوائز المشروبات الروحية الجاذبة للسياحة ( Spirit Tourism Awards ) التابعة لتحدّي المشروبات الروحية الدولي

) التابعة لتحدّي المشروبات الروحية الدولي جائزة أفضل مرفق لجذب الزوار لهذا العام المقدمة من مسابقة أيقونات الويسكي ( Icons of Whisky )

ويسكي شعير مقطر معبأ مباشرة من برميل واحد معبأ مسبقًا بنبيذ أولوروسو المصنوع من العنب من سلسلة Kavalan Solist

جائزة أفضل ويسكي شعير مقطر المقدمة من مسابقة سان فرانسيسكو العالمية للمشروبات الروحية

جائزة أفضل ويسكي شعير مقطر المقدمة من شركة BTI

ويسكي شعير مقطر معبأ مباشرة من برميل واحد معبأ مسبقًا بنبيذ شيري من نوع بيدرو زيمينيز من سلسلة Kavalan Solist

جائزة أفضل مذاق المقدمة من مسابقة خبراء الويسكي على مستوى العالم ( WWM )

ويسكي شعير بوديوم المقطر من Kavalan

جائزة الويسكي العالمية المقدمة من المسابقة الدولية للنبيذ والمشروبات الروحية

ويسكي شعير مقطر معبأ من برميل واحد معتق مقدمة من برميل النبيذ المعتق Sky Gold في عيد ميلاد شركة Kavalan العاشر

جائزة أفضل شعير مقطر على الإطلاق المقدمة من مسابقة طوكيو للويسكي والمشروبات الروحية ( TWSC )

نبذة عن مرفق تقطير Kavalan

يتصدر مرفق تقطير Kavalan – الذي يقع في مقاطعة ييلان – الريادة في فن صناعة ويسكي الشعير المقطر في تايوان منذ عام 2005. ويتم تعتيق الويسكي الخاص بنا في درجات رطوبة وحرارة شديدة، ويعود مصدره إلى المياه الذائبة الكريستالية في سلاسل جبال Snow Mountain، وهو معزز أيضًا بنسائم البحر والجبل. وتسهم هذه الظروف مجتمعة في إنتاج المذاق الكريمي الغني المميز لويسكي Kavalan. ويأخذ مرفق تقطير Kavalan اسمه من الاسم القديم لمقاطعة ييلان مدعومًا بقرابة 40 عامًا من الخبرة في مجال صناعة المشروبات، بفضل الشركة الأم، شركة King Car Group. وقد فازت منتجاته بأكثر من 600 جائزة ذهبية أو أكثر في مسابقات تنافسية كبيرة في هذا المجال. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.kavalanwhisky.com

التواصل مع وسائل الإعلام:

كايتلين تساي

kaitlyn@kingcar.com.tw

ساندرا تساي

sandratsai@kingcar.com.tw