‫فقط واحد من كل خمسة مسوقين في الشرق الأوسط يقومون بالتخصيص الفردي (شريحة من واحد), هذا ما نتج عن استطلاع للرأي أجرته مانثان

رؤى جديدة من دراسة “حالة نضج تسويق العملاء 2020″ للشرق الأوسط

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 23 ديسمبر 2019 / PRNewswire / – أصدرت “مانثان” ، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول التسويقية والتجريبية للعملاء ، نتائج من “تقرير حالة نضج تسويق العملاء في الشرق الأوسط 2020” ، الذي يعرض كيف تقيم مؤسسات B2C (من الشركات إلى العملاء) في المنطقة نفسها حسب معايير التسويق الهامة.

النتائج الرئيسية:

بدأت مبادرات التخصيص العالي في تحسن ، حيث أبلغ 19٪ من المسوقين أنهم يقومون بالتخصيص الفردي (شريحة من واحد)

لا يزال استخدام بيانات العملاء في المرحلة الأساسية ، حيث يعمل 57٪ من المسوقين باستخدام البيانات السكانية فقط. و مع ذلك ، فقد أدركت الجهات الرائدة (5٪) بنجاح سجل العملاء “الذهبي”

يعد استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسلوك العميل في مرحلة ناشئة ، حيث يمكن لما نسبته 10٪ التنبؤ بما سيشتريه العميل في المرة القادمة ، و بالعميل الذي من المرجح ألا يعود.

لا يزال تصنيف العملاء يعتمد على تركيبة سكانية واسعة (43٪) ، بينما يستخدم 43٪ آخرون نماذج RFM.

وفقاً للاستطلاع ، لا تصنف معظم الشركات نفسها كرائدة في تسويق العملاء ، على الرغم من الاستخدام الواسع النطاق لأنظمة إدارة البيانات و أتمتة التسويق. كشفت الحوارات عن أن عدم وجود سلطة تنفيذية هو أحد أسباب هذا الانفصال.

كان المشاركون المدعوون من مختلف قطاعات B2C (من الشركات إلى العملاء)، بما في ذلك الأطعمة و البقالة ، الأزياء والملابس ، المطاعم ، شركات الطيران ، و غيرها من الشركات التجارية الكبرى ، التي تم اختيارها من جميع أنحاء الشرق الأوسط. تم تضمين مجموعة من الوظائف: التجارة الإلكترونية و الرقمية و مشاركة المستهلكين و إدارة علاقات العملاء و التحليلات و التسويق و الاتصالات.

تُظهر الحوارات بوضوح الرغبة في تقديم تجارب سلسة للعملاء ، حيث قام عدد قليل في المنطقة باستثمارات في تقنيات مثل منصة بيانات العميل و التحليلات و حلول أتمتة التسويق.

“نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن بين الرؤيا طويلة الأجل لبناء أعمال تتمحور حول العملاء من جهة و الاندفاع اليومي لتحقيق أرقام المبيعات من جهة أخرى. يجب اعتبار هاتين الناحيتين كهدفين تكميليين يتطلبان استراتيجية بيانات و تكنولوجيا الصحيحة ، إلى جانب السلطة التنفيذية” ، هذا ما قاله أحد المشاركين في الاستطلاع و هو من جهة رائدة في تجارة التجزئة.

“من المشجع أن نجد أن مجتمع التسويق يدرك بشكل متصاعد الإمكانات الكامنة في تحقيق تجارب عملاء عظيمة. هدفت هذه الدراسة إلى فهم الثغرات الحالية ، و توفير إطار يساعد الشركات على تحديد أولويات الاستثمارات بناءاً على أهدافها في اكتساب العملاء و تحويلهم إلى مشتريين فعليين, و بيعهم سلعاً إضافية من أقسام أخرى أو الاحتفاظ بهم كعملاء دائمين” هذا ما قاله احتشام محمد ، المدير المساعد عن منطقة أوروبا و الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في مانثان.

أعلنت مانثان مؤخراً عن تعاون استراتيجي مع RichRelibility ، و هي منصة تخصيص رائدة في السوق لتقديم تجربة خوارزمية شاملة للعملاء. يجمع هذا الحل بين نظام بيانات العميل ، و حل تسويق التجزئة و الترويج ، و التخصيص الفردي في الوقت الفعلي, الذي تدعمه خوارزميات علوم البيانات المتقدمة.

حول مانثان

مانثان هي شركة رائدة في تحليلات Cloud في مجال التطبيقات الرائدة لشركات التعامل المباشر مع العميل. تتفوق مانثان في تطبيق علوم القرار و الذكاء الاصطناعي ؛ تم الاعتراف بقدرة مجموعة منتجاتها على إنشاء أقصر طريق للربح. عملاء مانثان هم من مجموعة من القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين و تشمل الشايع ، الغانم ، ماجد الفطيم ، الحبتور ، بيتزا هت ، هيلزبرج دايموندز ، فيجنووركس و فيوتشر جروب. يقع مقر شركة مانثان في بنجالور و لها مكاتب في سانتا كلارا و دبي و مكسيكو سيتي و سنغافورة ، ويمتد عملها إلى 22 دولة.

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