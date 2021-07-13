‫فريقا ركوب الأمواج الأولمبيان الياباني والأميركي يتدربان على تقنية PerfectSwell

سولانا بيتش، كاليفورنيا، 13 تموز/يوليو 2021 / PRNewswire / — تعلن شركة أميركان ويف ماشينز إنك أن التدريب الأولمبي لفرق ركوب الأمواج في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية سيجري على PerfectSwell <27® في شيزونامي (静波サーフスタジアムPerfectSwell®) الموجودة في ماكينوهارا، اليابان. سيتدرب الرياضيون على موجات لم يسبق لها مثيل وابتكارات تقنية PerfectSwell

حقائق سريعة

مساحة الموقع 2.3 آكر

حجم PerfectSwell 2 آكر

موجات بارزة جديدة:

Drainer: ركوبان لمدة 3 ثوان + ركوبات للبرميل المائي على نفس الموجة

ركوبان لمدة 3 ثوان + ركوبات للبرميل المائي على نفس الموجة WedgePop: أكبر قسم هوائي حتى الآن

أكبر قسم هوائي حتى الآن Highball: لوحة أحلام لراكبي الأمواج المحترفين توفر فرصًا لمجموعة متنوعة من المناورات وحركة إنهاء ضخمة

لوحة أحلام لراكبي الأمواج المحترفين توفر فرصًا لمجموعة متنوعة من المناورات وحركة إنهاء ضخمة Roundhouse: ناعمة في المنتصف لممارسة التقليص التقليدية التي تتحول إلى برميل مائي إسفيني

ناعمة في المنتصف لممارسة التقليص التقليدية التي تتحول إلى برميل مائي إسفيني Wedge (Updated): لوح ممتد يؤدي إلى زيادة الوقت في البرميل المائي.

التقدم التكنولوجي: حجم الموجة، معلمات تصميم الموجة الإضافية، تحسين رئيسي للبرمجية، التشويه الزمني يوفر دقة استثنائية.

الجدول: 12-13 يوليو تدريب الفريق الأولمبي الياباني، 16-19 يوليو تدريب الفريق الأولمبي الأميركي

تقدم لطمات وتنوع موجات PerfectSwell إلى جانب التكرار فرصة تدريب غير مسبوقة للرياضيين المحترفين في بيئة آمنة خاضعة للرقابة لضمان أعلى درجة من

الصحة والسلامة وفقًا للقيود الحكومية. أثناء التدريب، ستكون تقنية PerfectSwell قادرة على محاكاة ظروف الأمواج وشكل المنافسة المتوقعة للألعاب الأولمبية التي ستقام في المحيط على شاطئ تسوريغاساكي، المعروف أيضًا باسم شاطئ شيداشيتا، في تشيبا، بالقرب من طوكيو. تم تحديد موعد مسابقة ركوب الأمواج الأولمبية في الفترة من 25 يوليو إلى 28 يوليو. وفي نسق مشابه لبرنامج الإبحار، سيكون لركوب الأمواج فترة انتظار مدتها 16 يومًا (25 يوليو – 9 أغسطس) لإجراء مسابقة السلم.

حول أميركان ويف ماشينز

تقنية أميركان ويف ماشينز إنك محمية بـ39 براءة اختراع في 11 سلطة قضائية. تبلغ قدرة مواقع سيرف ستريم® المئات، بينا تبلغ مساحة مسابح ركوب الأمواج بيرفكت سويل ® فدانًا بالإضافة إلى قدرة بالآلاف. منذ العام 2007 تم الاستمتاع بأكثر من 4،000،000 جلسة تزلج على الأمواج في مواقع أميركان ويف ماشينز حول العالم.

حول ملعب PerfectSwell في شيزونامي

تم تأسيس ملعب PerfectSwell في شيزونامي على مبادئ المجتمع والعطاء. سيعزز ملعب PerfectSwell في شيزوناميروح ركوب

الأمواج القوية التي تزدهر بالفعل في شيزونامي.

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