ينطلق موقع الويب مع عرض ترويجي مزدوج لا يمكن تفويته عندما يحجز النزلاء مباشرةً وفيلم يثلج الصدر يُسجل لحظات لم الشمل التي افتقدناها.

سنغافورة – Media OutReach – 8 ديسمبر 2021 – أطلقت شركة فريزر هوسبيتاليتي، وهي عضو في مجموعة فريزر العقارية، موقعًا إلكترونيًا جديدًا مخصصًا للهاتف المحمول وسهل الاستخدام ووعدًا بالمرونة لاستيعاب طريقة السفر الجديدة.

احتفالاً بموقع الويب الجديد، تقدم شركة فريزر هوسبيتاليتي عرضًا ترويجيًا تحت شعار “أهلاً بكم من جديد” الذي يقدم خصمًا مضاعفًا للنزلاء الذين سيقيمون في أجنحة ومنشآت فريزر هوسبيتاليتي. سيحصل النزلاء في الفترة من الآن وحتى 31 ديسمبر 2021 على خصم يصل إلى 50% على أفضل سعر مرن في منشآت فريزر هوسبيتاليتي المشاركة في العرض في شمال آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ عندما يحجزون مباشرةً للإقامات من الآن وحتى 31 مارس 2022. وبمجرد انتهاء فترة إقامتهم، سيحصل النزلاء على قسيمة خصم بنسبة 20% لاستخدامها في إقامتهم التالية إذا كانوا أعضاء في برنامج عالم فريزر*.

التحول الرقمي الجديد

قامت شركة فريزر هوسبيتاليتي بتحويل بنيتها التحتية الرقمية كجزء من التزامها بالابتكار المستمر وتقديم تجارب لا تُنسى تلبي توقعات عملائها المتطورة.

يربط موقعنا الآن جميع خدماته وعروضه الترويجية ومحتوياته ضمن لوحة معلومات واحدة، ويقدم تجربة منظمة بناءً على تفضيلات النزلاء وسلوكياتهم. يقدم موقعنا الجديد لشركة فريزر هوسبيتاليتي أفضل سعر مضمون لزواره، بدءًا من جيل الألفية الذين يتطلعون إلى إرواء عطشهم لحب السفر إلى المديرين التنفيذيين الذين ينشئون منازل في مدينة جديدة، عندما يحجزون مباشرةً.

وقد صرح السيد مارك تشان، مدير العمليات في شركة فريزر هوسبيتاليتي، قائلاً: “كنا في خضم تطوير موقع جديد على شبكة الإنترنت عندما كان علينا مواجهة كوفيد-19 العام الماضي. فقد عزز الوباء الحاجة الملحة إلى تعزيز التجربة الرقمية في تقديم خدماتنا. ومع عودة رحلات السفر مرة أخرى، فنحن على استعداد لتلبية مطالب المسافرين في مرحلة ما بعد الجائحة الذين يبحثون عن الراحة والمرونة لتصبح في متناول أيديهم”.

ويمثل إطلاق الموقع علامة فارقة في إستراتيجية فريزر هوسبيتاليتي الرقمية طويلة المدى لتقديم حلول ذكية وتجارب تفاعلية – ليس فقط عبر الإنترنت ولكن في منشآتها الفندقية كذلك. أطلقت فريزر هوسبيتاليتي منصة خدمات الاستقبال والإرشاد الرقمية حيث يمكن للنزلاء طلب خدمات التنظيف ومعلومات حول المنشأة الفندقية ومرافقها، بعد مسح رمز الاستجابة السريعة داخل الغرفة ضوئيًا. وهذه المنصة ستمهد الطريق لتجربة عدم التلامس التي قد يرغب فيها بعض النزلاء.

مرحبًا بعودتك مع #مرونة فريزر

أما بالنسبة للمسافرين الذين يرغبون في إجراء تغييرات في اللحظات الأخيرة، ستوفر منشآت فريزر هوسبيتاليتي الفندقية حجوزات مرنة كجزء من تعهدها الجديد #مرونة فريزر. حيث يمكن للمسافرين أيضًا التطلع إلى عروض إقامة وترتيبات أكثر مرونة للخدمات – كل ذلك لمنح النزلاء راحة البال.

قامت شركة فريزر هوسبيتاليتي أيضًا بترقية برنامج الولاء عالم فريزر الخاص بها لمكافأة أعضائها بمزيد من العروض الترويجية والامتيازات. سيحصل الأعضاء الجدد والحاليون الذين يقومون بالحجز من الآن وحتى 31 ديسمبر 2021 على ما يصل إلى ثلاثة أضعاف النقاط، حسب حالة مستوى العضوية. يمكن للأعضاء إجراء عمليات استرداد كاملة أو جزئية – يمكنهم استخدام النقاط أو النقود أو كليهما – عندما يحجزون إقامات في منشآت عالم فريزر الفندقية المشاركة*.

ومع عودة المسافرين إلى الأماكن والأشخاص الذين يحبونهم، تحتفل فريزر هوسبيتاليتي باجتماعات لم الشمل هذه الروابط من خلال حملتها الأخيرة للعلامة التجارية، أهلاً بكم من جديد مع #مرونة فريزر، والتي تبرز نزلاءها والمقيمين في الإعلانات المطبوعة والتليفزيونية. وقد شملت المواهب سكان فريزر المقيمين لفترات طويلة والفائزين في حملة البحث عن المواهب على وسائل التواصل الاجتماعي التي عُقدت في وقت سابق من هذا العام.

يُذكّر الفيلم، الذي جرى تصويره على مدى ثلاثة أيام، المسافرين بالصلات التي افتقدوها مع أحبائهم وأصدقائهم وحتى جهات الاتصال المهنية. بينما يخطط الأشخاص للم شملهم بالأماكن والأشخاص الذين يحبونهم، فإن فريزر هوسبيتاليتي جاهزة لاستضافتهم، لخلق ذكريات جديدة حول العالم مرة أخرى.

وأضاف السيد تشان قائلاً: “يمكن أن يكون السفر مرهقًا، حتى بدون القلق الإضافي بشأن التعامل مع بروتوكولات السفر أثناء الجائحة. ونحن نريد أن يستمتع ضيوفنا بكل إقامة معنا، وأن يستمتعوا بتجربة سلسة حتى لو اضطروا إلى تغيير خططهم. ومع عودتهم إلى الأماكن التي يحبونها، نأمل أن يجعل ضيوفنا منشآت فريزر هوسبيتاليتي مكان إقامتهم المُفضل دائمًا”.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع:

الموقع الإلكتروني : frasershospitality.com

شاهد الفيلم هنا: https://bit.ly/31latzA

تواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي هنا: Facebook I Instagram I Twitter I LinkedIn

الشروط والأحكام

* الحجوزات التي يتم إجراؤها من خلال عرض “أهلاً بكم من جديد” يمكن تأجيلها في حال حدوث ظروف غير متوقعة. يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام من هنا.

** لا يمكن تطبيق استرداد نقاط عالم فريزر مع العروض الترويجية الأخرى ويخضع لشروط وأحكام شركة فريزر هوسبيتاليتي .

بيانات الاتصال بوسائل الإعلام

السيدة Jastina Balen

فريزر هوسبيتاليتي الخاصة المحدودة

رقم الهاتف: 0323 6415 65

رقم الفاكس: 0480 6415 65

البريد الإلكتروني: jastina.balen@frasershospitality.com

نبذة عن فريزر العقارية المحدودة

تعد فريزر العقارية المحدودة (“فريزر العقارية” وشركاتها التابعة، “مجموعة فريزر العقارية” أو “المجموعة”)، إحدى الجهات المطورة والمالكة والمتعهدة متعددة الجنسيات للمنتجات والخدمات العقارية عبر سلسلة القيمة العقارية. تتمتع المجموعة، المدرجة في مجلس الإدارة الرئيسي لبورصة سنغافورة المحدودة لتداول الأوراق المالية (“SGX -ST”) ومقرها في سنغافورة، بإجمالي أصول يقارب 40.3 مليار دولار سنغافوري في 30 سبتمبر 2021.

تعمل شركات فريزر العقارية متعددة الجنسيات عبر خمس فئات للأصول، وهي الأماكن السكنية والبيع بالتجزئة والمجمعات التجارية والصناعية واللوجستية إلى جانب الضيافة. تمتلك المجموعة مشاريع تجارية في جنوب شرق آسيا وأستراليا وأوروبا والصين، وتمتلك شركات الضيافة العريقة فيها و/أو تدير شققًا وفنادق خدمية في أكثر من 70 مدينة و20 دولة في جميع أنحاء آسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

تعتبر فريزر العقارية هي أيضًا الجهة الراعية لاثنين من صناديق الاستثمار العقاري (“REITs”) وصندوق ائتماني واحد مدرج في بورصة سنغافورة المحدودة لتداول الأوراق المالية SGX-ST. يركز صندوق فريزر سنتربوينت وصندوق فريزر للخدمات اللوجيستية والتجارية على البيع بالتجزئة والممتلكات الصناعية والتجارية على التوالي. صندوق فريزر هوسبيتاليتي (الذي يضم صندوق فريزر هوسبيتاليتي للاستثمار العقاري وصندوق فريزر هوسبيتاليتي للأعمال التجارية) عبارة عن صندوق ائتماني أساسي يركز على عقارات الضيافة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المجموعة باثنين من صناديق الاستثمار العقاري المدرجة في بورصة تايلاند. تعد شركة فريزر العقارية العامة المحدودة (تايلاند) هي الجهة الراعية لصندوق الاستثمار العقاري للتملك الحر والتأجير الصناعي لشركة فريزر العقارية في تايلاند، والتي تركز على العقارات الصناعية واللوجستية في تايلاند، وصندوق غولدن فنتشرز للاستثمار العقاري المستأجر Golden Ventures Leasehold، الذي يركز على العقارات التجارية.

تلتزم المجموعة بإلهام الخبرات وخلق أماكن جيدة لمساهميها. ومن خلال العمل التدريجي، والإنتاج والاستهلاك بمسؤولية، والتركيز على العنصر البشري، تطمح شركة فريزر العقارية إلى رفع مُثُل الاستدامة عبر سلسلة القيمة الخاصة بها، وبناء أعمال أكثر مرونة. وقد التزمت بأن تكون شركة خالية من الكربون بحلول عام 2050. كما تهدف المجموعة، بناءً على تراثها بالإضافة إلى الاستفادة من معارفها وقدراتها، إلى خلق قيمة مشتركة دائمة لموظفيها والشركات والمجتمعات التي تخدمها. حيث تؤمن شركة فريزر العقارية بتنوع موظفيها وتستثمر في تعزيز ثقافة تقدمية قائمة على التعاون والاحترام.

لمزيد من المعلومات حول فريزر العقارية، يرجى زيارة الرابط frasersproperty.com أو متابعتنا على LinkedIn.

نبذة عن فريزر هوسبيتاليتي

تحتفل شركة فريزر هوسبيتاليتي، عضو مجموعة فريزر العقارية، بمرور 23 عامًا من تقديم تجارب لا تُنسى للنزلاء من خلال أماكن الإقامة الخدمية والفندقية والفنادق الصغيرة من الفئة الذهبية الخاصة بها في جميع أنحاء آسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

لقد نمت شركة فريزر هوسبيتاليتي من فندقين في سنغافورة إلى أكثر من 120 عقارًا في أكثر من 70 مدينة، وهي الآن واحدة من أكبر وأسرع مزودي أماكن الإقامة الخدمية والفندقية في العالم. يتمتع متعهد الضيافة العالمي، نظرًا لتفضيلات نمط الحياة المباشرة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح المميزين، بثلاثة عروض لأماكن الإقامة الخدمية من الفئة الذهبية – فريزر سويتس، وفريزر بليس، وفريزر ريزيدنس، وهي علامة تجارية عصرية وصديقة للبيئة، ومودينا باي فريزر، وعلامة تجارية للإقامة الفندقية ذات التصميم المميز، كابري باي فريزر. بالإضافة إلى ذلك، فهي تدير علامتين تجاريتين من الفنادق الصغيرة الراقية في المدن الرئيسية في المملكة المتحدة، ومالميزون وفندق دو فين.

تظل فريزر هوسبيتاليتي ذات القائمة الرائعة من الأوسمة والجوائز تقديرًا لنجاحها، ملتزمة بتوقع وتجاوز الاحتياجات المتطورة للمسافرين التنفيذيين من خلال الابتكار المستمر والخدمة الرائعة، مما يخلق ما يعتبر منزلاً ثانيًا للنزلاء، حيث يبدو الموظفون كعائلة والمقيمون يبدون كمجتمع.

لمزيد من المعلومات حول فريزر هوسبيتاليتي، يرجى زيارة الرابط frasershospitality.com.