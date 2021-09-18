طوكيو, 16 سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ لم تجعل الأوبئة العالمية تناول الطعام في الخارج أمرًا سهلاً منذ عام 2020. يمكن أن تتراكم بسرعة تكاليف طلب توصيل الطعام أو تناول الطعام في الخارج، إلى جانب السعرات الحرارية التي تجلبها الدهون الغير ضرورية والسكر والملح.

نظرًا لأن عددًا متزايدًا من الأشخاص قد أعطوا الأولوية للطهي في المنزل، فإن شركة إيبيوس (EPEIOS) تجعل من الأسهل تجنب الخيارات الغير صحية دون فقدان النكهة بواسطة إيبيوس CP247A – وهو أحدث طراز في سلسلة أفران المقلاة الهوائية Epicure+، وهو مقلاة هوائية عالية الأداء بسعة أكبر مثل الفرن.

يشمل فرن المقلاة الهوائية إيبيوس CP247A ستة وظائف: القلي بالهواء، والفرن، ومحمصة الخبز، ومجفف الطعام، وإزالة الثلج، ومقاومة التعجن. وهذا يُلبي إلى حد كبير معظم احتياجات الطبخ الخاصة بكِ. ناهيكِ عن وضع التسخين المزدوج الذي يتيح لكِ الاختيار بحرية بين التسخين العلوي والسفلي بناءً على الوجبات.

يَستخدِم فرن المقلاة الهوائية إيبيوس CP247A هواء ساخن يدور بزاوية 360 درجة لطهي الطعام، ويمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 220 درجة مئوية (428 درجة فهرنهايت). إنه يَستخدِم زيتًا أقل بنسبة تصل إلى 75٪ ووقتًا أقل بنسبة 20٪ على الأقل مقارنةً بالمقالي التقليدية. وهذا يعني أنكِ قادرة على طهي طعام صحي أكثر من الأطباق والوجبات الخفيفة المفضلة لديك.

في حين أن معظم المقالي الهوائية في السوق تأتي بسعة محدودة قد تكون مناسبة فقط لوجبتين لشخصين، فإن فرن المقلاة الهوائية إيبيوس، كنوع معين من المقلاة الهوائية، يُوفِّر بشكل مبتكر سعة أكبر مع مساحة أقل على الطاولة. ومن هنا جاءت تسمية “فرن المقلاة الهوائية”.

كما تتيح لكِ السعة الرائعة التي تبلغ 14 لترًا (14.8 كوارت) القلي بالهواء، أو تحميص ما يصل إلى 15 شريحة من الخبز في وقت واحد، أو طهي دجاجة تزن 2.9 رطل، أو طهي بيتزا بحجم 10 بوصات. إنه كبير بما يكفي لاستيعاب 3 أرفف في وقت واحد على الأكثر، بحيث يمكنك طهي الأطباق الرئيسية والجانبية في نفس الوقت للوجبات العائلية السريعة.

إذا كنتِ جديدة في امتلاك مقلاة هوائية، أو حتى جديدة في المطبخ، فإن 16 برنامجًا معدًا مسبقًا – البطاطس المقلية والأجنحة وشرائح اللحم والرقائق والأسماك والخضروات والفشار والدجاج والكعك وطعام السيخ والبيتزا والخبز المحمص والبسكويت وإزالة الثلج والتجفيف والتدفئة – سوف تمر بكِ عبر المرحلة المألوفة مسبقًا.

حول شركة إيبيوس

من خلال توفير أجهزة منزلية ذكية عملية ومبتكرة ومدفوعة بالخبرة مع لمسات جمالية بسيطة، فإن إيبيوس مكرسة لجعل الحياة اليومية لمستخدمي إيبيوس بسيطة وممتعة وأنيقة.

تستكشف إيبيوس شراكات مع الموزعين في جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة إيبيوس على لينكد إن أو موقع الويب: www.xepeios.com / www. epeios.jp

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