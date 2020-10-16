‫فتح التسجيل للمشاركة في الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد بعام 2021

شنغهاي, 16 أكتوبر / تشرين أول 2020 /PRNewswire/ — بدأت أعمال التسجيل للمعرض التجاري للدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد منذ 28 سبتمبر عام 2020 بتوقيت بكين.

يرحب المعرض التجاري للدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد الشركات والمنظمات المسجلة في خارج بر الصين الرئيسي للمشاركة في المعرض. بإمكان لصاحب المنتجات التي تُنتج في الخارج وصاحب الخدمات التي تُقدم إلى الزبائن في الخارج المشاركة في هذا المعرض.

يجب على الشركات المقدمة للطلب لأول مرة أن تقدم معلومات الشركة في الموقع الرسمي لمعرض الصين الدولي للاستيراد انتظارا لإجراء المراجعة. ويمكن للشركات المقدمة للطلب التي تشارك في الدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد في هذا العام أن تحدث حالة التسجيل باستخدام المعلومات الحالية.

ستقسم الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد إلى ستة أقسام، تعرض الصناعة الذكبية وتكنولويات المعلومات، السلع الاستهلاكبية، المنتجات الغذائية والزراعية، المعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية، السيارات، بالإضافة إلى التجارة في الخدمات.

إن عدد الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأقوى خمسمائة شركة عالمية والشركات الرائدة في المجالات المختلفة التي ستشارك في الدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد، يساوي تقريبا العدد في الدورة السابقة. لقد قام العديد من أفضل عشر شركات في العالم من قطاعات مثل الأدوية، المعدات الطبية والسلع الاستهلاكية الراقية والسيارات بالتسجيل للمشاركة في الدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد في هذا العام. فضلا عن ذلك، طلبت عشرات الشركات من المشاركة في المعرض في ثلاث سنوات قادمة متتالية.

رابطة موقع التسجيل للدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد:

https://www.ciie.org/ciie/f/ book/register?locale=en

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