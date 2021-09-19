دبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ —

أعلنت شركة أسكيرا جلوبال اليوم أن جوائز جلوبي®، الجهة المنظمة لبرامج جوائز الأعمال الرائدة في العالم وقوائم تصنيف الأعمال التجارية، قد اختارت جون ساتوراس ليكون الفائز في الدورة السنوية التاسعة لتوزيع جوائز الرؤساء التنفيذيين لعام 2021. تعترف هذه الجوائز العالمية المرموقة بالتقنيات المسببة للاضطراب (المزعزعة) والحلول المبتكرة التي تغير تجارب المستهلك جذريًا في كل مكان. وهي تغطي كل صناعة أيِ كان حجمها في آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا. حفل توزيع جوائز الرؤساء التنفيذيين العالمي السنوي هو جزء من برنامج التقدير لجوائز SVUS® من سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية. يضم برنامج جوائز الرئيس التنفيذي العالمي السنوي المرموق أفضل الإنجازات التي تم الوصول إليها حول العالم من حيث القيادة والابتكار والأداء التنظيمي والمنتجات والخدمات الجديدة والدراسات المتميزة والمسؤولية الاجتماعية للشركات والعلامات البارزة في كل صناعة رئيسية حول العالم. تصبح المنظمات من جميع أنحاء العالم مؤهلة لتقديم الترشيحات بما في ذلك الشركات العامة والخاصة والربحية وغير الهادفة للربح، من أكبر إلى أصغر الشركات والشركات الناشئة الجديدة.

تحتفي جوائز الرؤساء التنفيذيين العالمية بإنجازات القادة والمديرين التنفيذيين وفرق إدارتهم الذين كانوا داعمين لأبرز المبادرات والإنجازات لهذا العام. يقود الرؤساء التنفيذيون، المعروفون أيضًا باسم CEOs، تطوير استراتيجية المنظمة على الأمد القصير والطويل. يكرم برنامج الجوائز السنوي هذا الأفراد والفرق الذين يرسخون معايير التميز في مجال الصناعة. جميع المؤسسات الخاصة أو العامة والشركات والمؤسسات غير الربحية والجمعيات والموردون والمنظمات الحكومية في جميع أنحاء العالم وأي مؤسسة صناعية مؤهلة للمشاركة.

حصل ساتوراس على جائزة جلوبي البرونزية في تصنيف قائد العام في القيادة التحولية.

يقول ساتوراس: “نحن فخورون بفوزنا بجائزة جلوبي وأن يتم الاعتراف بنا كأحد المشاركين في مجال الصناعة في حفل توزيع جوائز الرؤساء التنفيذيين العالمي لهذا العام”. “يكمن السر خلف هذا النجاح المتميز في الابتكارات المستخدمة في صناعة منتجاتنا ودافعنا الحثيث ليكون محور تركيزنا على العملاء. نعتقد أن هذا التكريم في حفل جوائز جلوبي يؤكد التزامنا تجاه عملائنا.”

شارك مجموعة من الحكام من مختلف مجالات الصناعة من جميع أنحاء العالم، وحدد متوسط درجاتهم وإسهاماتهم الفائزين بجوائز عام 2021.

حول جوائز جلوبي

تُمنح جوائز جلوبي في أحد عشر برنامجًا ومجال منافسة: جوائز الأفضل في مجال الأعمال الأمريكي، وجوائز التميز في الأعمال (أفضل أصحاب الأعمال)، و جوائز الرؤساء التنفيذيين العالميين®، وجوائز التميز في مجال الاتصالات، و جوائز التميز في الأمن السيبراني العالمي® ، وجوائز الشركة المزعزعة للمجال، وجوائز جولدن بريدج®، وجوائز الأفضل في مجال الأعمال الدولية، وجوائز تكنولوجيا المعلومات العالمية®، وجوائز التميز في المبيعات والتسويق والخدمة، وجوائز النساء العالمية®. تعرف على المزيد حول جوائز جلوبي على https://globeeawards.com

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حول أسكيرا

أسكيرا هي شركة قائمة على الاشتراك تقدم التطوير الشخصي من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات الرقمية عبر الإنترنت. وهي تهدف إلى إنشاء مجتمع بنمط حياة اجتماعي يتجاوز مليار شخص حول العالم وتزويدهم بأفضل المعارف المتنوعة المتاحة.

وتسبق أسكيرا أقرانها دائمًا بخطوة واحدة إلى الأمام في عالم تنافسي، وتقدم مجموعة مهارات استثنائية تشمل مزودي المحتوى المحترفين وكبار المؤلفين والمتحدثين التحفيزيين والخبراء والقادة من جميع أنحاء العالم لتمكين الناس من تحقيق إمكاناتهم المثلى وتحسين جودة حياتهم. بالنسبة لأي شخص يسعى إلى تحسين أعماله أو إضفاء المزيد من القدرات على حياته المهنية أو تطوير هوايته، فإن فريق خبراء أسكيرا في خدمتهم، بنقرة زر واحدة فقط.

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