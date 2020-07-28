‫غوه بنغ من هواوي: فتح الإمكانات الكاملة للـ 5 جي لدفع النجاح التجاري

شنجن، الصين، 28 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — في يوم افتتاح قمة “عالم أفضل”، شرح رئيس مجلس إدارة هواوي الحالي غو بنغ كيف يمكن للتنسيق المتبادل بين خمسة مجالات تقنية رئيسية أن يساعد في فتح الإمكانيات الكاملة للـ 5 جي. وقد شارك في القمة التي عقدت على الإنترنت عدة متحدثين من شركات اتصالات رئيسية، ومؤسسات في الصناعة وهيئات معايير، مثل تشاينا تليكوم، اتصالات، أم تي أن، جي أس أم أيه و3 جي بي بي/إي تي أس، وانضم إليهم عدة آلاف من حضور الإنترنت من أكثر من 80 دولة لاستكشاف كيف يمكن لتقنيات المعلومات والاتصالات أن تدفع النمو الاقتصادي الجديد الآن وفي عالم ما بعد الجائحة.

العمل سويا لمكافحة الوباء بالتكنولوجيا

لقد أعاد الوباء تشكيل طريقة حياتنا وعملنا، ووجه ضربة قاسية للاقتصاد العالمي. ولكن ولحسن الحظ، تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجموعة محددة من الأدوات للمساعدة في مكافحةكوفيد-19على جبهات متعددة.

وقال غوه “بصفتنا شركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن مسؤوليتنا هي استخدام التكنولوجيا التي لدينا للمساعدة في احتواء هذا الوباء والقضاء عليه. بالتعاون مع شركائنا وعملائنا، بما في ذلك شركات الاتصالات والشركات من جميع الأنواع، يمكننا استخدام الحلول التكنولوجية لإحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتنا.”

“من خلال الاعتماد على خبرتنا في النقاط الساخنة المبكرة، قمنا بتطوير تسعة حلول قائمة على السيناريو تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة في مكافحة الوباء. وسواء تمثل ذلك في نشر شبكات المستشفيات، أو الاستشارة عن بُعد، أو التعليم عبر الإنترنت، أو إعادة تشغيل الحكومات والشركات، نتشاطر خبرتنا وقدراتنا للمساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس وإعادة فتح الاقتصادات “.

إطلاق الإمكانات الكاملة لـ 5 جي: التآزر عبر خمسة مجالات تقنية رئيسية

يوجد بالفعل أكثر من 90 مليون مستخدم 5 جي حول العالم حاليا. وقال غوه: “مع بدء الانتشار العالمي لشبكات الجيل الخامس، نحتاج إلى تعزيز تركيزنا على تطبيقات الصناعة. فسيساعدنا هذا على إطلاق الإمكانات الكاملة لـ 5 جي.”

الحجة القوية للترويج للـ 5 جي ليست مجرد أنها توفر اتصالات أفضل. عندما تجتمع تقنيات مثل 5 جي، الحوسبة والسحابة والذكاء الاصطناعي، فإنها تعزز بعضها البعض وتخلق فرصًا عديدة عبر خمسة مجالات تقنية رئيسية: الاتصال والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة وتطبيقات الصناعة.

وتابع غوه “هواوي لديها نقاط قوة متعمقة في كل من هذه المجالات. يمكننا مزجها ومطابقتها لإنشاء حلول تستند إلى السيناريو تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائنا وشركائنا. هذا هو المفتاح لإطلاق الإمكانات الكاملة لـ للـ 5 جي ودفع النجاح التجاري.”

لكي تنجح الـ 5 جي تجاريًا، تحتاج الصناعة بأكملها إلى العمل معًا. لا يمكن تكرار تطبيقات الصناعة الرأسية على نطاق واسع إلا مع وجود نظام معايير صناعية موحدة ونظام بيئي تعاوني. وقال غوه: “في المستقبل، ستضاعف هواوي الجهود لتزويد شركائنا بالقدرات التي يحتاجونها. سنعمل على تعزيز الابتكار المشترك، ودفع النمو للجميع في سلسلة القيمة.”

الموازنة بين الأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى: النشر الدقيق لتقديم أقصى قيمة

وقال غوه، “بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية، تحتاج شركات الاتصالات إلى التركيز على كل من الأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى. النشر الأكثر دقة هو كيف يمكنها زيادة قيمة شبكاتها إلى أقصى حد.” لدىهواوي ثلاثة اقتراحات لذلك.

• أولاً، يجب على شركات الاتصالات إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم وإنفاق الأموال حيث تشتد الحاجة إليها لزيادة قيمة الشبكات الحالية إلى أقصى حد.

• ثانيًا، يجب على شركات الاتصالات تحقيق أقصى استفادة من شبكات 4 جي وأف تي تي أكسالحالية ودمجها مع شبكات 5 جي الجديدة من خلال التنسيق الشامل والتخطيط الدقيق.

• ثالثًا، يجب أن تعطي خطط نشر شبكات 5 جي الأولوية للنقاط الساخنة وتطبيقات الصناعة الرئيسية.

تم بث “قمة عالم أفضل” مباشرة باللغات الصينية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية والكورية واليابانية والعربية. لمزيد من المعلومات، انقر here هنا.

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عن هواوي

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وبحلول مدمجة عبر أربعة مجالات رئيسية – شبكات الاتصالات، تقنية المعلومات، الأجهزة الذكية، وخدمات السحاب، نحن ملتزمون بجلب الخدمات الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لعالم ذكي متصل بالكامل.

مجموعة المنتجات والحلول والخدمات الشاملة المقدمة من هواوي هي مجموعة شاملة وتنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام، نقوم بخلق قيمة دائمة لعملائنا، والعمل على تمكين الناس، وإثراء الحياة المنزلية، وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

في هواوي، نركز الابتكار على احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. كان لدينا أكثر من 194,000 موظف، ونحن نعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وإذ تأسست في العام 1987، هواوي هي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل العاملين فيها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع هواوي: www.huawei.com .

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