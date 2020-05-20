‫عيد فطر أحلى مع هاتف “أوبو رينو 3 برو” وسماعات “إنكو W31” اللاسلكية

– هاتف “أوبو رينو 3 برو” رفيقكم المثالي لإلتقاط أروع اللحظات

– سماعات “إنكو W31” اللاسلكية الهدية المثالية لعشاق الموسيقى هذا العيد

دبي الامارات العربية المتحدة, 20 مايو / أيار 2020 /PRNewswire/ — عيد الفطر هو مناسبة غالية علينا جميعاً حيث يجتمع كافة أفراد الأسرة والأصدقاء للاحتفال وقضاء أمتع اللحظات التي تبقى حاضرة في أذهانهم طوال العمر. ولتخليد هذه اللحظات وإضفاء لمسة ساحرة على هذه المناسبة، يأتي هاتف “أوبو رينو 3 برو” ليساعدكم على التقاط أروع الصور لأحلى اللحظات هذا العيد، واستعادة ذكرياتها على مدار السنين.

وبفضل كاميرا التقريب الرباعية الخلفية بدقة 64 ميغابكسل، يشكل هاتف أوبو رينو 3 برو الجديد كلياً الهدية المثالية حيث تمنح المستخدمين تجربة استثنائية بكل معنى الكلمة.

أما بالنسبة لأحبائكم وأصدقائكم من عشاق الموسيقى، تقدم أوبو سماعات “إنكو W31“ اللاسلكية كهدية مثالية لهذا العيد، والتي توفر تجربة استماع استثنائية بفضل نقاوة صوتها وقدرتها الفائقة على نقل الصوت بتزامنٍ مذهل.

“أوبو رينو 3 برو”

أتبحثون عن هاتف ذكي مثالي مزودٍ بأحدث مزايا التصوير المبتكرة، وتجربة ألعاب فريدة من نوعها؟ إليكم إذاً هاتف “أوبو رينو 3 برو” الذي يوفر لكم كل هذه المزايا في جهاز واحد.

سواء كنتم تستمتعون بأشعة شمس الغروب الدافئة أو جالسين حول مائدة الإفطار الرمضانية برفقة أفراد الأسرة، يأتي هاتف “أوبو رينو 3 برو” ليرتقي بجودة التصوير الفوتوغرافي إلى آفاق جديدة كلياً. فهو مزود بكاميرا التقريب الرباعية الخلفية بدقة 64 ميغابكسل، وخاصية تصوير الفيديو فائق الثبات 2.0، وكاميرا مزدوجة أمامية بدقة 44 ميغابكسل مع خاصية لالتقاط صور السيلفي الليلية فائقة الوضوح، حيث يوفر لكم قدرات مذهلة تتيح لكم التقاط صور واضحة أينما كنتم.

ولأن الأوقات التي تقضونها برفقة أحبائكم ستكون دائماً من الذكريات الأغلى على قلوبكم، تتيح خاصية تصوير الفيديو فائق الثبات مع سيناريوهات مختلفة تسجيل لحظاتكم المفضلة في مقاطع فيديو فائقة الثبات والوضوح.

كما يتيح “أوبو رينو 3 برو” للمستخدمين رؤية المزيد من التفاصيل في الظلام، حيث تضيف أوبو وللمرة الأولى على الإطلاق خاصية الوضع الليلي الفائق للكاميرات الأمامية. ونظراً للشعبية التي تحظى بها صور السيلفي الليلية بين عشاق المغامرات الشباب، تضمن هذه الخاصية مزيداً من الوضوح والسطوع في الصور حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، في حين تأتي خاصية الوضع الليلي الفائق في الكاميرا الخلفية لتتيح للمستخدمين التقاط الصور في الظلام بكل سلاسة.

وبفضل الشهرة الواسعة التي تتمتع بها هواتفها الذكية من حيث التصاميم الفريدة والأنماط المتميزة، بادرت أوبو إلى الارتقاء بسلسلة “رينو 3” إلى مستويات جديدة كلياً من الإبداع، حيث تأتي هواتف السلسلة بلونين يعكسان أضواء السماء الطبيعية المتدرجة وهما الأزرق الشفقي والأسود الليلي.

متوفر في دولة الامارات العربية المتحدة

يتوفر هاتف “رينو 3 برو” بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، وكاميرا التقريب الرباعية الخلفية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا مزدوجة أمامية بدقة 44 ميغابكسل، وشاشة Super AMOLED، بسعر 1,899 درهماً فقط. ويمكن شراء الهاتف عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة أوبو، والمتاجر الإلكترونية الشريكة “نون دوت كوم” و”أمازون”.

سماعات “إنكو W31 ” اللاسلكية

تمتعوا بأجمل أنغام الموسيقى هذا العيد بفضل القدرات الاستثنائية التي تتميّز بها سماعات “إنكو W31” اللاسلكية. وباعتبارها أول سماعة لاسلكية تطلقها أوبو في منطقة الشرق الأوسط، تعتبر “إنكو W31” هدية مثالية لعشاق الموسيقى نظراً لنوعية الصوت المتميزة والجودة العالية التي تتيح لكم تجربة استماع مذهلة لأغانيكم المفضلة والموسيقى التصويرية للأفلام وحتى المكالمات الهاتفية.

تقدم السماعة تجربة صوتية تلبي المتطلبات المختلفة لعشاق الموسيقى، كما أنها معززة بالقدرة على مقاومة الغبار والمياه وفقاً لمعيار IP54 لقياس مستوى الجودة، وتوفر إشارات بلوتوث مستمرة لكلتا الأذنين، ومزايا عزل الضجيج وميكروفون مزدوج للمكالمات، والعديد من المزايا المتطورة الأخرى.

ويوفر تصميم السماعات المريح للمستخدمين تجربة صوتية غامرة بفضل استخدام أحدث التقنيات والمواد التي تضمن حصول المستخدم على تفاصيل دقيقة وعميقة للصوت وإيقاع قوي، حيث يتوفر خيار النمط المتوازن وخيار نمط الإيقاع العالي لتعديل صوت السماعة حسب الرغبة.

وبالطبع، تتلقى السماعة المكالمات الهاتفية بوضوح لا يضاهى أشبه بالمحادثة وجهاً لوجه. فالسماعة تستخدم نظاماً متطوراً لعزل الضوضاء وصوت الرياح وأي ضجيج يحيط بالمستخدم. إضافة إلى التقنيات المبتكرة التي تتيح للسماعات تمييز صوت المستخدم ونقله بوضوح مطلق دون الضجيج المحيط به.

والجدير بالذكر أن سماعات “أوبو إنكو W31“حازت مؤخراً على جائزة Platinum A ‘Design الشهيرة ضمن فئة مسابقة تصاميم الأجهزة الرقمية والإلكترونية. وتعد جائزة Platinum A ‘Design من الجوائز المرموقة التي تُمنح لأفضل تصاميم الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التي حققت مستوى مثالياً من حيث تصميمها النموذجي.

متوفرة في دولة الامارات العربية المتحدة

تتوفر سماعات “إنكو W31” اللاسلكية باللون الأبيض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة أوبو وشريك التجارة الإلكترونية “نون دوت كوم” والموزعين الرسميين لمنتجات أوبو بسعر قدره 299 درهماً فقط. وبإمكان المستهلكين شراء السماعات حصريًا عبر موقع “نون دوت كوم” حتى 20 مايو.

نبذة عن أوبو

أوبو هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التقنيات الذكية، تعنى بتصنيع منتجات مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. واستناداً إلى العناصر الأساسية لعلامتها التجارية وتضم الشباب والجمال والريادة، تكرس أوبو مهمتها لتمكين المستخدمين الاستثنائيين من التمتع بجمال وروعة أحدث التقنيات.

دأبت شركةأوبو على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. فقد أطلقت العلامة جهازها الأول “هاتف الابتسامة” (The Smile Phone) في عام 2008، لتستهل بذلك رحلتها الطموحة لاستكشاف وتقديم أروع التقنيات الاستثنائية، وها هي اليوم تقدم جماليات التقنيات للمستخدمين العالميين عبر الأجهزة الذكية ونظام التشغيل (ColorOS) وخدمات الإنترنت المبتكرة مثل سحابة OPPO وOPPO+.

وفي العام 2017، تم تصنيفأوبو رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاثIDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركةأوبو اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 معاهد للبحوث و4 مراكز للبحث والتطوير حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلتأوبو السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، والكويت، والبحرين، وكينيا، ونيجيريا، والمشرق العربي.

أنشأتأوبو مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعلأوبو أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا. واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم “أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا”منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأتأوبو بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائدأوبو فايندX2 وطرح سلسلة أوبو رينو وتسعى أوبو لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين في المنطقة.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1170022/OPPO_Reno3_Pro_ Enco_W31.jpg

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لوسي عزيز

مديرة العلاقات العامة الإقليمية

البريد الإلكتروني: lucy.aziz@oppo.ae