‫عهد الزراعة الجديد وصل مع الافتتاح الكبير للمزرعة الرأسية في هاملتون بولاية أوهايو

ديلفت، هولندا, 28 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — تحتفي شركة إنفينيت أيكرز (Infinite Acres)، وهي شركة عالمية مزودة للمرافق الزراعية الرأسية المتقدمة بالافتتاح الكبير لمزرعتها الجديدة التي تبلغ مساحتها 80 آكرا والتي تعمل بتقنية إنفينيت أيكرز. ويجسد هذا المشروع اكتمال بناء وبدء موسم الحصاد على مستوى الإنتاج الواسع لأكبر مزرعة للشركة حتى الآن.

تبلغ مساحة المنشأة الجديدة حوالي 70,000 قدم مربع، وهي أكبر من ملعب كرة قدم وتحتوي على عشر طبقات تنمو فيها المزروعات المختلفة. وهي قادرة على إنتاج 10 ملايين حصة من الخضروات الورقية والخضروات الأخرى سنويًا بينما تستهلك 97٪ من المياه أقل من الزراعة التقليدية.

قال كيز بروكل، المبتكر المناخي في إنفينيت أيكرز: “باستخدام مجموعة متقدمة من أجهزة الاستشعار، تراقب المزرعة وتتكيف باستمرار مع المناخ حول كل نبتة لدعم الظروف المثلى طوال دورة نموها. يتيح لنا ذلك تقديم منتجات عالية الجودة بشكل موثوق ومستمر دون الحاجة إلى استخدام المبيدات الحشرية أو تمديد مواعيد القطف بسبب تقلبات الطقس.”

وقال تيشا ليفينجستون، الرئيس التنفيذي لشركة إنفينيت أيكرز: “المنتج رائع وذو مذاق ممتاز ومظهر استثنائي، ونحن نلبي أو نتجاوز توقعات الإنتاجية واقتصاديات الوحدة.” “نحن متحمسون للغاية بشأن المزرعة ومستعدون للتوسع في جميع أنحاء العالم.”

في حين أن العديد من الشركات الأخرى تشارك بنشاط في مجال الزراعة الرأسية، فإن إنفينيت أيكرز فريدة من نوعها. بدلاً من بناء المزارع الفردية التي تزرع المنتجات لبيعها للمستهلكين المحليين، فإنها تركز على التخلص من مخاطر التكنولوجيا والبنية التحتية لدعم التبني السريع لهذا النموذج في جميع أنحاء العالم. لقد لقي نهجهم استحسان المستثمرين والقادة الحكوميين الذين يسعون إلى تقوية الإمدادات الغذائية في المناطق المعرضة للخطر في جميع أنحاء العالم.

“تثبت مزرعتنا الأحدث ليس فقط الجدوى التقنية ولكن أيضًا الجدوى التجارية للزراعة الرأسية على نطاق واسع”، ها ما قاله جستن شوميكر، نائب الرئيس، تطوير الأعمال، إنفينيت أيكرز:. “يمكن نشر هذه المنصة في أي مكان في العالم تقريبًا وهي قادرة على توفير منتجات طازجة ذات قيمة غذائية عالية ولذيذة وبأسعار معقولة في مناطق جغرافية تفتقر إلى القدرة الزراعية على تقديم المنتجات المحلية وحيث تؤدي مشكلات لوجستيات النقل إلى عدم توفر المنتجات الطازجة.”

حول إنفينيت أيكرز

تقوم شركة إنفينيت أيكرز بتصميم وبناء وصيانة المزارع الرأسية الآلية للعملاء في جميع أنحاء العالم. وهي توفر لعملائها وصفات محاصيل مطورة بشكل فريد واقتصاديات الوحدة المناسبة من خلال بناء أحدث المرافق. يقع المقر الرئيسي لشركة إنفينيت أيكرز في ديلفت، هولندا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.infinite-acres.com