ركزت الشراكة المحلية على ضمان تقديم أفضل فرصة شفاء لمرضى كوفيد-19

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 أكتوبر 2021 /PRNewswire / – أبرمت شركة AiPharma المملوكة لشركة Global Response Aid (GRA) وشركة فارماكس، وكلاهما مزودان رائدان لحلول الرعاية الصحية في دبي، عن إبرام شراكة لتوفير علاج كوفيد-19 الذي خضع للتجارب، أفيجان (فافيبيرافير)، في دولة الإمارات العربية المتحدة. يُسمح للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة بالعلاج في المنزل، مما يخفف حِدة الضغط على المستشفيات.

وقد أُضيف فافيبيرافير إلى قائمة العلاجات المعتمدة في الإرشادات الوطنية لهيئة الصحة بدبي للإدارة السريرية وعلاج كوفيد-19 في يونيو 2020. كمّا أن هيئة الصحة بدبي على دراية بكون الدواء خيار علاجي فعّال للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19. ويُعد “أفيجان” هو الإصدار ذو العلامة التجارية من فافيبيرافير، وهو مضاد للفيروسات واسع النطاق في شكل أقراص ويُؤخذ عن طريق الفم، وقد طورته في الأساس شركة FujiFilm Toyama Chemical، وتم اعتماده في اليابان لعلاج أنفلونزا الجائحة.

حصل “أفيجان” على تصريح تسويق كامل أو تصريح استخدام طارئ في عددٍ من الأسواق كعلاج لكوفيد-19، بما في ذلك المكسيك والهند وإندونيسيا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وماليزيا، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى التي تشتري الدواء بموجب برامج الاستخدام الرحيم، ومنها المملكة المتحدة واليونان والمجر والمملكة العربية السعودية. شهدت مبيعات “أفيجان” ارتفاعًا في جميع أنحاء العالم من 9 ملايين دولارًا خلال الربع الأول إلى أكثر من 150 مليون دولارًا خلال الربع الثالث من عام 2021. تعمل الحكومات على تخزينه ولا تزال تخزنه، حيث تم تخزين 80 مليون قرصًا خلال مدة 12 شهرًا الماضية.

تتعامل شركة GRA، التي تتمتع بحقوق تسويق وتوزيع مشتركة “لأفيجان” على مستوى العالم خارج اليابان والصين وروسيا، الآن مع طلب غير مسبوق على الدواء. تجاوزت الطلبات خلال الربع الثالث من عام 2021 أكثر من 150 مليون دولارً، وهي آخذة في الزيادة.

أبرمت شركة فارماكس، إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في تصنيع الأدوية عالية الجودة وتوزيعها، في شراكة مع GRA لقيادة جهود “أفيجان” التنظيمية والمبيعات والتوزيع في الإمارات العربية المتحدة. وقد سلمت شركة فارماكس وشركة GRA معًا 1.2 مليون قرصًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع لصالح شركة RAFED التابعة لشركة ADQ ومقرها أبوظبي. من أجل تسليم هذا الطلب، منحت RAFED مناقصة أخرى لملايين الأقراص.

صرح الدكتور: مادوكار تانا، الرئيس التنفيذي لشركة فارماكس، قائلاً: “لقد عملنا مع فرق من شركتي GRA ، و AiPharma لتوفير “أفيجان” في دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية طلب المرضى والسوق وتوفير علاج فعال لكوفيد-19″. “لم يكن توفير هذا الدواء بسوق الإمارات العربية المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى نظرًا للزيادات الحالية والمستقبلية المُحتملة لمرضى كوفيد-19.”

“يعد طلب RAFED الذي وفرته لها فارماكس علامة فاصلة مهمة في جهودنا لمعالجة جائحة كوفيد-19. يمتاز “أفيجان” بأنه فعال في مساعدة المرضى على التعافي بشكل أسرع. وقد ذكر الدكتور أليساندرو جادوتي، الرئيس التنفيذي لشركة AiPharma، إن ذلك سيحافظ بالتالي على موارد الرعاية الصحية، ويساعد على احتواء انتشار هذا الفيروس القاتل. “منذ تفشي الوباء، عملنا بدأب من أجل تقديم حلول لمواجهة الأزمة الصحية العالمية. كمّا تستثمر السلطات الصحية الحكومية في العديد من البلدان في “أفيجان” لأنها تدرك مدى الحاجة إلى امتلاك مخزون من العلاجات المختلفة لعلاج مجموعات المرضى المختلفين. سنواصل العمل عن كثب مع شركاء ممتازين مثل فارماكس لضمان حصول جميع المرضى على أفضل فرصة للشفاء”.

يُعد “أفيجان” مضاد للفيروسات، ويتم تناوله عن طريق الفم، ويمتاز بأنه شديد الفعالية، ويتم تناوله في المنزل في بداية الإصابة بالعدوى، وذلك لمنع انتقال الفيروس والتماثل للشفاء.

مع إجراء أكثر من 40 دراسة سريرية (16 في الولايات المتحدة) قبل بدء تفشي وباء كوفيد-19، يتمتع “أفيجان” بمواصفات آمنة ومفهومة جيدًا. وفقًا لما أعلنته GRA مؤخرًا، عن PRESECO، تجربة سريرية بالمرحلة 3 الولايات المتحدة وكندا، (مكافحة كوفيد-19 الشديد)، مضاد للفيروسات، أنها ستواصل تقييم فعاليته لعلاج المرضى الذين يعانون من حالات خفيفة الى متوسطة من كوفيد-19.

نبذة عن Global Response Aid (GRA)

AiPharma ، شركة مبتكرة للبحث والتطوير والتسويق في مجال الأدوية وشركة أجيليتي (KSE/DFM: AGLTY) ، إحدى الشركات اللوجيستية الرائدة في العالم، أنشأت ( Global Response Aid (GRA لمواجهة تحديات السوق الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19 والتهديدات الأخرى للصحة العامة. كمّا تقدم GRA حلول الرعاية الصحية المبتكرة والفعّالة من خلال مجموعة من المنتجات الصيدلانية ومنصات التكنولوجيا. كمّا إنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومات والسلطات التنظيمية والمستشفيات والعيادات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات علوم الحياة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة بهدف وضع استراتيجيات تسمح لها بمواجهة تحديات الصحة العامة.

www.globalresponseaid.com

نبذة عن AiPharma

AiPharma هي شركة تعمل في مجال الأدوية البيولوجية، وتعمل على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة مضادة للفيروسات لعلاج الأمراض وتلبية احتياجات المرضى التي لم تُلبى بسبب وجود مجموعة كبيرة من الأمراض المعدية. تركز AiPharma حاليًا على التطوير السريري والتجاري للأدوية الأولية للنيوكليوتيدات المتوفرة، والتي يتم تناولها عن طريق الفم، والفعّالة والانتقائية للعدوى الفيروسية التي يصعب علاجها والتي تهدد الحياة، بما في ذلك فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة والحرجة 2 ( SARS-CoV-2) ، والفيروس المسبب لكوفيد-19 وفيروس حمى الضنك وفيروس التهاب الكبد C (HCV) ، والفيروس المخلوي التنفسي ( RSV).

http://www.aipharmalab.com/

نبذة عن فارماكس للادوية:

توفر شركة فارماكس للأدوية إمكانية الوصول إلى الأدوية النوعية ذات العلامات التجارية بأسعار معقولة. كمّا إنها ملتزمة بتجاوز توقعات مقدمي الرعاية الصحية والممارسين والمرضى، كمّا تقدم الشركة أيضًا مجموعة متنوعة من الأدوية عبر مجموعة واسعة من المجالات العلاجية. يوجد المقر الرئيسي لشركة فارماكس للأدوية في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مصنعة دولية مُرخصة من GMP، وموزعة للأدوية عالية الجودة في معظم الأسواق المنظمة على مستوى العالم. تلتزم شركة فارماكس للأدوية بالحفاظ على ثقافة الجودة، كما أن منشآتها الحديثة تلبي المعايير التنظيمية الصارمة المحلية والعالمية أيضًا.

www.pharmax.ae .

holdings.fujifilm.com