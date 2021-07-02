‫عقدت شركة GWM “جريت وول موتور” مهرجان التكنولوجيا الثامن وأصدرت رسميًا استراتيجيتها لعام 2025

وقد تحدث جاك وي، رئيس GWM، في المؤتمر قائلًا “إن السبيل الوحيد لتفوق العلامات التجارية للسيارات الصينية على منافسينا بالمعنى الحقيقي هي تضخيم امتيازاتها الخاصة بطريقة سريعة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة لتصبح رائدة في مجال الطاقة الجديدة والذكاء. فضلاً عن ذلك فإن الفرصة السانحة للعلامات التجارية للسيارات الصينية لا تتكرة إلا مرة واحدة. “

ستدفع GWM بقوة في المستقبل، من أجل الابتكار والتغيير الشامل والعميق وستبني باستمرار القدرة التنافسية لأخذ زمام المبادرة في المجال الجديد وتعزيز تحول GWM إلى شركة تنقل عالمية تقوم على التكنولوجيا على أساس الوضع الجديد لـ “تخطيط عالمي”، و”استثمار كبير في البحث والتطوير”، و”تغيير كبير في المؤسسة” و” عملية تتمحور حول المستخدم “.

من أجل “الاستحواذ على السوق الصيني والانطلاق إلى العالمية”، لا تجتهد شركة GWM في البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات علي مستوى العالم فحسب، بل تحافظ أيضًا على تعميق عولمة العلامة التجارية والتكنولوجيا والمواهب. وتستهدف شركة GWM بيع 4 ملايين مركبة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025. سوف تشكّل مبيعات مركبات جديدة تعمل بالطاقة 80٪ من إجمالي المبيعات، مع إيرادات تشغيل تتجاوز 600 مليار يوان صيني. وسيصل إجمالي استثماراتها في البحث والتطوير في السنوات الخمس المقبلة، إلى 100 مليار يوان صيني لضمان الهيمنة التكنولوجية في إنشاء منتجات أكثر اخضرارًا وذكاءً وأمانًا للمستخدمين حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، ستوسع GWM تجمعها الخاص بمواهب البحث والتطوير حول العالم. بحلول عام 2023، سيتجاوز عدد موظفي البحث والتطوير حول العالم 30000 شخص، بما في ذلك 10000 موهبة في تطوير البرمجيات.

ومن خلال “التغيير الكبير في المشاريع”، ستمارس GWM مفهومهًا للخدمة “التي تركز على المستخدمين” بالمعنى الحقيقي لبناء نظام جديد كليًا تعمل فيه المؤسسة والمستخدمون معًا من خلال “التشغيل الذي يركز على المستخدمين” الابتكاري لجميع الجوانب والمجال بأكمله. وستعتمد GWM على شبكة الإنترنت الصناعية لتعميق أسلوب تشغيل المستخدم للمستهلك في الأعمال التجارية (C2B)؛ وبناء نموذج تجاري جديد لـ “خدمات برمجيات المنتجات” لتقاسم النتائج المثمرة وتحقيق حالة مربحة للجميع مع المستخدمين من خلال المشاركة في الابتكار.