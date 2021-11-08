قدم 3681 خريجًا من 464 جامعة في 70 دولة مدخلات جعلت النسخة السابعة من “عرض الخريجين العالمي”هو الأكبر حتى الآن

“أليكسا ذات قلب” ؛ برنامج فك شفرات المرض من الجيل التالي؛ وكذلك مواد التشييد والمنسوجات ذاتية المعالجة؛ والروبوتات التي تعيد توليد النظم البيئية البرية والبحرية؛ و”عجلات التوجية” لمراقبة الصحة؛ وجهاز يمكن للوالدين ارتداؤه للتواصل مع الأطفال الذين في حضانتهم؛ وسيارات تصفية الضباب الدخاني؛ وكرة لاستكشاف علامات الحياة في دائرة نصف قطرها 5 أمتار

– عرض الخريجين العالمي: العرض الشامل لمشروعات الخريجين

– الكشف عن معظم الحلول الواعدة بشأن التحديات البيئية والاجتماعية المُعقدة

– – قدم الأفكار طلاب من 464 جامعة، بما في ذلك جامعات هارفارد وستانفورد وأكسفورد وحتى المعاهد المحلية في بوتان وجامايكا والكونغو

– برنامج يُكمله مسار تطوير الشركات الناشئة، والذي يساعد على وصول الحلول ذات الإمكانات العالية إلى السوق

– تعكس المشروعات الاهتمامات الجماعية المتعلقة بالصحة النفسية والجسدية، وكذلك الإمدادات الغذائية، والمعيشة في المدن، والأخلاق، وكذلك رفاهية المجتمع

– مستقبل كوكب الأرض في أهم ما يشغل عقول قادة العالم والمواطنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — يشهد اليوم كشف اللثام عن 150 مشروعًا أكاديميًا مبتكرًا للغاية بهدف تحسين الحياة ودعم المجتمعات وحماية الكوكب. يعد ذلك جزءًا من أكبر إصدار من “عرض الخريجين العالمي” حتى الآن، تم اختيار الإدخالات المختصرة من بين 2600 مشاركة من 70 دولة، والتي تؤكد على الاهتمامات الرئيسية المشتركة دوليًا، بداية من رعاية الأطفال الصغار إلى المدن الخضراء، كمّا توضح حجم الجهود -والنهج المشترك- الضرورية لمعالجتها.

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خلال عامه السابع الآن، يدعم “عرض الخريجين العالمي” المواهب الأكاديمية الواعدة في العالم في مجال التأثير الاجتماعي والبيئي، وتعد المشروعات المُرشحة للجوائز انعكاسًا لما ركّز عليه الخريجون في شتى أنحاء العالم خلال العام الماضي، وبالتالي يسلط ذلك الضوء على بعض من كبرى التحديات التي يواجهها العالم، وكذلك الأفكار الواعدة للتصدي لها. تترواح تلك الحلول بين النظرية والعملية، والمعقدة والبسيطة، وتنحدر من أماكن مثل أكسفورد وإمبريال كوليدج لندن ومؤسسات رابطة اللبلاب “آيفي ليج” وحتى كليات في إندونيسيا والمكسيك وعمان.

تمنح هذه المبادرة، التي عُقدت بالشراكة مع هيئة دبي للثقافة والفنون وشركة إيه آر إم القابضة، لجميع الطلاب المتقدمين الفرصة للانضمام إلى برنامج ريادة الأعمال، وهو مسار تنموي مدته 4 أشهر لتقديم الأفكار لبناء المشروعات وإتاحة الفرص للمتقدمين الذين يرغبون في دفع تقدم مشروعاتهم نحو الأمام.

يتوافر العرض الافتراضي الذي يضم 150 مشروعًا في إصدار هذا العام على www.globalgradshow.com .