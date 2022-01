‫”عالم فيراري أبوظبي” و”عالم وارنر براذرز أبوظبي” تسجلان رقمين قياسيين جديدين

بمشاركة آلاف الضيوف خلال احتفالات موسم الشتاء

سجلت كل من “عالم فيراري أبوظبي” و”عالم وارنر براذرز أبوظبي” رقمين قياسيين جديدين في غينيس للأرقام القياسية خلال احتفالات موسم الشتاء، وذلك لأكبر عدد مشاركات في تلوين لوحة عملاقة وأكبر عدد تواقيع على بطاقة معايدة. وشارك الضيوف من جميع الأعمار، حيث استمتعوا بالأجواء الاحتفالية وأمضوا أوقاتاً ممتعة مع أجمل الألعاب والمرافق الترفيهية والعروض والفعاليات المميزة.

وبهذه المناسبة، قال الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى “فرح إكسبيرينسز”: “نحن سعداء بالمشاركة مرة أخرى مع غينيس للأرقام القياسية، وتسجيل رقمين عالميين جديدين بمشاركة ضيوفنا من العائلات والأصدقاء في إنجازٍ جديدٍ يضافُ إلى سلسلة الإنجازات المميزة التي حققتها مدنياس الترفيهية. كما يقدم موسم الأعياد فرصة مثالية للجميع للاستمتاع بأوقات ممتعة، ونلتزم بتقديم أفضل الفعاليات والتجارب الترفيهية التي تتيح للعائلات قضاء أوقات لا تنسى. ومع بداية العام الجديد، نتطلع للترحيب بالضيوف بباقة من العروض والتجارب والفعاليات الموسمية المميزة على مدار العام”.

وباستخدام مجموعة متنوعة من أقلام التلوين، شارك الضيوف في تلوين لوحة عملاقة تضمنت عدداً من الأعمال الفنية التي جسدت احتفالات عالم فيراري أبوظبي ومرافقها الاستثنائية لتسجيل رقم قياسي جديد لأكبر عدد مشاركات في تلوين لوحة عملاقة. ونجحت عالم فيراري أبوظبي في تسجيل رقم قياسي عالمي بمشاركة 4,826 ضيفاً، وكسر الرقم السابق الذي سُجل بمساهمة 2,462 مشارك. واحتفل الضيوف الذين توافدوا إلى عالم فيراري أبوظبي من مختلف أنحاء الدولة ببهجة الموسم، وأمضوا أوقاتاً مميزة مع أجمل العروض الترفيهية المباشرة والتصاميم الاحتفالية خلال احتفالية “الشتاء في شوارع إيطاليا“.

وفي عالم وارنر براذرز أبوظبي، قام الضيوف بتدوين معايداتهم على بطاقة ضخمة لتسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر عدد تواقيع على بطاقة معايدة، وكسر الرقم السابق الذي سُجل بمشاركة 16,707 شخص. ونجحت عالم وارنر براذرز أبوظبي بتسجيل رقم قياسي عالمي بـ20,482 مشاركة خلال موسم الشتاء. كما تحولت عالم وارنر براذرز أبوظبي إلى أرض من العجائب الشتوية من خلال التصاميم والإضاءة الاحتفالية خلال فعالية “موسم الشتاء” والتي استمتع خلالها الضيوف من العائلات والأصدقاء بالعديد من الفعاليات الاحتفالية والعروض الترفيهية.

توفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، ووارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، التي تبعد عن بعضها البعض مسافة دقائق قليلة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على جميع الضيوف الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق “الحصن الإماراتي“.

نبذة حول عالم فيراري أبوظبي:

افتتحت “عالم فيراري أبوظبي”، أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فيراري، أبوابها أمام محبي التشويق والحماس في عام 2010. وتحتفي المدينة الترفيهية بمعاني السرعة والتشويق التي تجسّدها العلامة الأسطورية، حيث تنفرد بالعديد من الألعاب المشوقة والمرافق الترفيهية العائلية وأجهزة المحاكاة الرائعة. كما تقدّم عروضاً ترفيهيةً حيةً ومهرجانات وفعاليات موسمية مدهشة تستقطب الزوار من كافة أنحاء العالم. وتضمّ “عالم فيراري أبوظبي” أفعوانية فورمولا روسّا الأسرع في العالم، وأفعوانية “طيران الأبطال” بأرقامها القياسية العالمية.

وفي العام 2020، أطلقت عالم فيراري أبوظبي تجربتين ترفيهيتين جديدتين كلياً هما تجربة “جولة على السطح” و”المسار الانزلاقي”. وكانت عالم فيراري أبوظبي قد أطلقت أيضا “منطقة العائلة” التي صممت لتمنح ضيوف المدينة من العائلات والزوار الصغار المزيد من مشاعر المرح والترفيه عبر أربع نسخ مصغرة من أشهر الألعاب التي تحتضنها المدينة الترفيهية.

ومنذ افتتاحها، حصدت “عالم فيراري أبوظبي” العديد من الجوائز والألقاب الرائدة على مستوى صناعة الترفيه في المنطقة والعالم والتي بلغ عددها أكثر من 45 جائزة. وفازت المدينة الترفيهية مؤخراً بلقب “أفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط”من قبل جوائز السفر الدولية، ونالت لقب “المدينة الترفيهية الرائدة في العالم لعام 2021” من قبل جوائز السفر العالمية للسنة الثالثة على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، فازت تجربة جولة على السطح، وتجربة المسار الانزلاقي بالجائزة الذهبية خلال حفل توزيع جوائزبلولوب للابتكار 2021.

نبذة حول عالم وارنر براذرز أبوظبي:

تُعد “عالم وارنر براذرز أبوظبي” المدينة الترفيهية المغلقة التي توفر أروع التجارب الغامرة في أجواء تفاعلية واقعية، وتحتضن في مناطقها الستة مجموعة من أشهر شخصيات دي سي سوبر هيروز مثل باتمان، سوبرمان، وندر وومان، بالإضافة إلى باغز باني، سكوبي–دو، توم آند جيري، ذا فلينستونز. تقدم عالم وارنر براذرز أبوظبي لضيوفها تجربة ترفيهية متكاملة مع أكثر من 29 لعبة ومرفق ترفيهي عائلي، وعروض ترفيهية حيّة. ويقع بالقرب من المدينة الترفيهية فندق وارنر براذرز أبوظبي، الفندق الأول في العالم الذي يحمل اسم العلامة التجارية لشركة وارنر براذرز، والذي تم افتتاحه في نوفمبر2021.

ومنذ افتتاحها في العام 2018، حصدت عالم وارنر براذرز أبوظبي 26 لقب وجائزة مرموقة، حيث فازت مؤخراً في العام 2021 بجائزة “أفضل مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط” من قبل جوائز السفر الدولية إلى جانب عدد من الجوائز الأخرى المميزة.

وقد تم تطوير عالم وارنر براذرز أبوظبي من قبل شركة ميرال الرائدة في تطوير الوجهات في إمارة أبوظبي، وشركة وارنر براذرز للترفيه، الرائدة عالمياً في ابتكار وتطوير وترخيص الفعاليات الترفيهية في المواقع المختلفة والأحداث الحية، والمعارض، والمدن الترفيهية المستوحاة من الشخصيات والقصص والعلامات التجارية التابعة لشركة وارنر ميديا. وتتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية في عالم وارنر براذرز أبوظبي، وهي الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل نخبة من أبرز المدن والوجهات والتجارب الترفيهية والثقافية العالمية.

