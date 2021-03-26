‫عائلة أجهزة الحاسوب المحمول تيكلاست تتوسع مع خط TBOLT الجديد المتميز

تسريع. إلهام. استكشاف.

جوانزو، الصين, 26 مارس / آذار 2021 /PRNewswire/ — تشتهر شركة تيكلاست (Teclast)، المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية الصينية بأجهزة الحاسوب المحمولة (لاب توب) والأجهزة اللوحية (تابلت) منخفضة التكلفة. طرحت شركة تيكلاست، في وقت سابق من هذا الشهر، خط T.BOLT الجديد من أجهزة الحاسوب المحمولة المتميزة مع شعار “التسريع. إلهام. الاستكشاف”. كشفت شركة تيكلاست الآن عن أول دخول لها في السلسلة، Tbolt 10 DG. صرح السيد صن، الرئيس التنفيذي لشركة تيكلاست، “تدخل شركة تيكلاست حقبة جديدة مثيرة من خلال شراكتنا مع شركة إنتل.

الميزة الرئيسية في Tbolt 10 DG هي بطاقة رسومات Iris Xe Max الحصرية من إنتل، والمعروفة أيضًا باسم DG1. ويُعد هذا أول معالج رسومات منفصل إنتل منذ عقود. وإلى جانب شركة آيسر (Acer) وشركة أسوس (Asus)، تعد شركة تيكلاست (Teclast) من بين الشركاء الأوائل الذين قدموا هذه البطاقة، مما يشير إلى دخول شركة إنتل (Intel) إلى سوق وحدات معالجة الرسوميات (GPU) الذي تهيمن عليه حاليًا AMD و Nvidia. jستخدم وحدة Iris Xe Max بنية Xe الجديدة وسيأتي مع 96 وحدة تنفيذ وذاكرة فيديو سعة 4 جيجابايت 127 بت من طراز LPDDR4X-4266. تم تصميم وحدة معالجة الرسومات لتوفير ميزة في مهام إنشاء المحتوى مثل ترميز الفيديو وتحرير الصور. وبشكل عام، يجب أن يتمتع أداء المعالج بميزة طفيفة على MX350 من Nvidia.

ومن حيث وحدة المعالجة المركزية (CPU)، يأتي Tbolt 10 DG مع معالج إنتل Core i7-10510U. كما يستخدم المعالج عملية 14 نانومتر، ويحتوي على 4 نوى و 8 خيوط ويمكن زيادة سرعة التوربو إلى 4.9 جيجا هرتز. وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة تيكلاست معالج Core i7، وهي خطوة كبيرة على طرازات معالجات إنتل سيليرون (Intel Celeron) السابقة منخفضة الطاقة للشركة.

وبالنسبة للبناء والتصميم، يأتي Tbolt 10 DG بشاشة مقاس 15.6 بوصة دون حواف تقريبًا للألعاب الغامرة. كما يتميز المعالج بهيكل معدني كامل ورفيع ويزن 1.8 كجم فقط، وهو خفيف فعلًا لاستخدامه مع أجهزة الحاسوب المحمولة مقاس 15 بوصة. أما داخليًا، يحتوي المعالج على مروحتين وأنبوبي حرارة مع ما تسميه شركة تيكلاست مبرد الاستهلاك المحيطي (Surround Intake Cooling)، والذي يجب أن يحافظ على برودة الحاسوب المحمول تحت الحمل.

وقد أُطلق Tbolt 10 DG على منصة البيع بالتجزئة الصينية بيندوودو (Pinduoduo) ومن المتوقع أن يكون متاحًا في أبريل في أمازون (Amazon) وعلي إكسبريس (Aliexpress) ولازادا (Lazada). تعرف على المزيد من خلال: https://www.teclast.com/ en/zt/nb/TBOLT/10DG/

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