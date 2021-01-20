‫عائدات “إل تي آي” الدولارية تنمو بنسبة 5.8% ربعيا، و8.5% سنويا ؛ وصافي الربح يرتفع بنسبة 37.9% سنويًا

– تقرير الإيرادات وبيان الحقائق للربع الثالث، السنة المالية 2021

مومباي، الهند، 20 كانون الثاني/يناير 2021 /بي آر نيوزواير/ — أعلنت شركة لارسن آند توبرو انفوتيك – (BSE: 540005) (NSE: LTI )، وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية، اليوم عن نتائجها للربع الثالث من السنة المالية 21.

بالدولار الأميركي:

بلغت الإيرادات 427.8 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 5.8% عن الربع الماضي و 8.5% سنويًا

زيادة إيرادات العملة الثابتة بنسبة 5.3% عن الربع الماضيو7.4% سنويًا

بالروبية الهندية:

بلغت الإيرادات 31,528 مليون روبية هندية، بزيادة قدرها 5.1% عن الربع الماضي و نمو قدره 12.2% سنويًا

بلغ الدخل الصافي 5,193 مليون روبية هندية، بزيادة قدرها 13.7% عن الربع الماضي و نمو قدره 37.9% سنويًا

“يسعدنا تحقيق ربع سنوي قوي مع نمو بنسبة 5.8٪ على أساس ربع سنوي في عائدات بالدولار الأميركي. وقد كان هذا مدفوعًا بزخم النمو الصحي عبر محفظتنا. وما زلنا نرى طلبًا قويًا على حلول تكنولوجيا المعلومات المستندة إلى السحابة. شراكتنا من المستوى الأول مع الشركات الكبرى تمكّننا من العمل بشكل وثيق على نتائج العملاء وفرص الوصول إلى السوق.

“يسعدنا أن نعلن عن صفقتين كبيرتين مع صافي تراكمي جديد بقيمة 278 مليون دولار أميركي. ما زلنا نركز على بناء وتوسيع القدرات المتباينة. إن خط صفقات صحيا والتنقيب المستدام عن العملاء يجعلنا متفائلين بشأن المستقبل.”

– سانجاي جالونا، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري، أل تي آي.

مكاسب الصفقات الأخيرة

اختارت شركة رائدة في مجال التحول الرقمي ومقرها الإمارات العربية المتحدة شركة أل تي آي كشريك مفضل لها لتوفير البنية التحتية ودعم عمليات التطبيقات وصيانتها لعملائها الحاليين والجدد. كجزء من الصفقة، ستشترك أل تي آي أيضًا مع العملاء النهائيين في رحلتهم إلى السحابة وتحويل العمليات لتحقيق أفضل الدعم والأتمتة.

اختارت إحدى شركات الطاقة العالمية المدرجة في قائمة شركات فورتشن 500 شركة أل تي آي كشريك أساسي لها في اتفاقية خدمات مُدارة بالتطبيقات لإنشاء وتوحيد منصة تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات المتوافقة مع الأعمال عبر المؤسسة وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية.

اختارت شركة تقع في الولايات المتحدة وتقدم حلولاً رائدة للتسويق والولاء والدفع أل تي آي لمبادرات التحول الرقمي التي تركز على العملاء لتعزيز تجربة العملاء وسمعة العلامة التجارية واكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وخفض التكاليف بفضل العمليات الموحدة.

دخلت شركة هندسية وإنشاءات وتعدين تقع في جنوب شرق آسيا في شراكة مع أل تي آي لتحويل وظائف المشتريات والمبيعات والعطاءات

والتعاقد والتحليل باستخدام SAP (الخدمة كبرمجية) لتمكين التميز التشغيلي، وضمان الرؤى المستندة إلى البيانات واتخاذ القرارات المستنيرة عبر المؤسسة.

نفذت أل تي آي اتفاقية بيع ترخيص لمنتجات الذكاء الاصطناعي والقرارات والكتالوج على منصتها Mosaic مع شركة خدمات مصرفية ومالية متعددة الجنسيات لتحقيق الكفاءة في إعداد التقارير مع المنظمين. ستعمل Mosaic كمنصة تحليلات بيانات موحدة تمكن من توحيد جميع نماذج مخاطر الائتمان وستتم استضافتها في إعداد سحابي هجين. كجزء من الصفقة، ستكون أل تي آي بمثابة محطة واحدة توفر المنتج بالإضافة إلى التعامل مع الخدمات ونشرها ودمجها واختبارها.

كمنصة تحليلات بيانات موحدة تمكن من توحيد جميع نماذج مخاطر الائتمان وستتم استضافتها في إعداد سحابي هجين. كجزء من الصفقة، ستكون أل تي آي بمثابة محطة واحدة توفر المنتج بالإضافة إلى التعامل مع الخدمات ونشرها ودمجها واختبارها. اختارت شركة خدمات مالية أوروبية رائدة أل تي آي لإدارة عمليات بنيتها التحتية من خلال نموذج تشغيل أصغر حجماً ومن خلال الاستفادة من منصة Mosaic لدفع الأتمتة.

لدفع الأتمتة. اختارت مجموعة رائدة في مجال التأمين على الممتلكات التجارية والتأمين ضد الحوادث ومقرها كندا أل تي آي لتوحيد وتحويل أنظمة إدارة السياسات والعمليات على منصة Duck Creek لضمان تبسيط عملياتها.

لضمان تبسيط عملياتها. اختارت شركة استثمار عقاري مقرها الولايات المتحدة أل تي آي لتوفير دعم التطبيقات وخدمات الصيانة والتطوير إضافة إلى مبادرات التنفيذ الرئيسية لدفع تحسين التكلفة والتحول الرقمي.

الجوائز والتكريمات

تم تقدير أل تي آي كشركة رائدة في أعمال ISG Provider Lens™ Digital Business – تقرير الحلول والخدمات، الولايات المتحدة 2020.

– تقرير الحلول والخدمات، الولايات المتحدة 2020. تم تقدير أل تي آي كقائد ونجم أداء في التطبيقات والخدمات الرقمية لمجموعة إيفرست غروب في تقييم PEAK Matrix® Assessment 2021 لكابيتال ماركتس.

لكابيتال ماركتس. وضع اسم أل تي آي في تقرير “القادة” لكوادرانت ضمن اختبارات نلسونهول للبرمجيات: هندسة ذات جودة نيت 2020

تم الاعتراف بـ أل تي آي كشركة رائدة في ISG Provider Lens ™ Public Cloud – تقرير الحلول والخدمات، دول شمال أوروبا 2020.

– تقرير الحلول والخدمات، دول شمال أوروبا 2020. تم الاعتراف بشركة أل تي آي كشركة رائدة في خدمات تمكين ابتكار نموذج أعمال التأمين لمجموعة إيفرست، تقييم PEAK Matrix® 2021

نقاط بارزة أخرى في الأعمال

فازت شركة أل تي آي في فئة القيمة البارزة في حفل توزيع جوائز هوندا لموردي المشتريات غير المباشرة للعام 2020، الولايات المتحدة. تعترف فئة القيمة البارزة بالموردين الذين يقدمون أكبر قيمة لشركة هوندا من خلال الاعتراف بالتكلفة الإجمالية للملكية

أصبحت أل تي آي الآن شريكًا بمستوى “النخبة” لشركة سنوفليك، شركة سحابة البيانات. أصبحت أل تي آي أيضًا الشريك الأول لـشركة سنوكيس – وهو برنامج تطلقه سنوفليك لتطوير حلول خاصة بالصناعة وتسويقها لتسريع رحلة تحويل البيانات السحابية للمؤسسات

أصبحت أل تي آي الآن شريكًا على مستوى “مميز” لغوغل كلاود.

أل تي آي هي الآن شريك “بلاتيني” لشركة آي بي أم

دخلت أل تي آي في شراكة مع تيمينوس لإطلاق منصة مصرفية رقمية في منطقة شمال أوروبا

تم تصنيف أل تي آي ضمن أفضل 50 شركة (التصنيف “أ”) في تصنيفات بي دبليو بزنس وورلد الهند لمعظم الشركات المستدامة للعام 2020

حول شركة أل تي آي

إل تي آي (NSE: LTI) هي إحدى شركات الاستشارات التقنية والحلول الرقمية العالمية التي تساعد أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال تنفيذ عمليات في 31 دولة، نبذل جهودًا إضافيةً لعملائنا ونُسرّع التحول الرقمي مع منصة موزيك “Mosaic” الخاصة بأل تي آي التي تمكن رحلاتهم الجوالة والاجتماعية والتحليلات وإنترنت الأشياء والسحابة. ويمنحنا إرثنا الفريد، كوننا بدأنا في عام 1997 كشركة تابعة لمجموعة “لارسن آند توبرو المحدودة”، خبرةً غير مسبوقةٍ في العالم الحقيقي لحل التحديات الأكثر تعقيدًا للمؤسسات في جميع القطاعات. ويُساهم فريقنا المؤلف من أكثر 30 ألف عضو يوميًا في تمكين عملائنا من تحسين فعالية عمليات شركاتهم وتقنياتهم، وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم وأصحاب المصلحة لديهم. اعثر على المزيد على http://www.Lntinfotech.com أو تابعنا على @LTI_Global.