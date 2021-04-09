‫طاقة الاندماج النووي: تتولى شركة ASG إنشاء القلب المغناطيسي لـ DTT الخاص بـ ENEA

جنوة، إيطاليا،9 أبريل 2021/PRNewswire/ — تعمل إيطاليا على صناعة مستقبل الطاقة الاندماجية بهدف إنتاج طاقة متجددة وآمنة من خلال العملية نفسها التي تحدث في الشمس وسائر النجوم، وذلك من خلال آلة تسمى “اختبار محول التوكاماك” (DTT) وهي قيد الإنشاء في مركز ENEA في فراسكاتي، وستتولى ASG Superconductors تصنيع قلبها المغناطيسي المكون من 18 ملفًا حلقيًا ذي توصيل فائق.

سيتم إنتاج 18 ملفًا فائق التوصيل TF، والتي يبلغ قياسها أكثر من 6 أمتار ويزن كل منها 16 طنًا، وذلك في غضون 48 شهرًا في مصنع ASG La Spezia، ما سيتم بفضل الاختيار الدقيق للمواد وعمليات الإنتاج المبتكرة وقياسات الجودة الميكانيكية والمغناطيسية المحوسبة، بالإضافة إلى تقنية معالجة موصلات التفاعل الحراري وعمليات اللحام التي تضمن مستويات بالغة الشدة من التحمُّل الهندسي.

ولقد تم تكليف ASG Superconductors بطلب 18 مغناطيسًا عملاقًا قادرًا على احتواء البلازما وتثبيت استقرارها بناءً على مناقصة دولية بقيمة إجمالية قدرها 33 مليون يورو.

ستكون البنية الأساسية الإيطالية لآلة DTT نقطة محورية للبحث العلمي والصناعي لتحقيق الاندماج من أجل إنتاج طاقة نظيفة موثوقة ودائمة.

تولد آلة DTT الطاقة عن طريق تحويل الحرارة المنبعثة من تفاعل الاندماج، وذلك ما يتحقق عبر ضغط غاز الديوتيريوم والتريتيوم حتى تتشكل بلازما يجب أن تصل إلى درجات حرارة تساوي 200 مليون درجة مئوية وتحافظ عليها، أي ما يساوي قرابة 10 أضعاف درجة الحرارة الداخلية للشمس.

وستصبح DTT، إلى جانب ITER في فرنسا وJT-60SA في اليابان، من بين أهم سابقات DEMO، أول محطة إنتاج للطاقة قائمة على الاندماج.

كانت شركة ASG قد قامت بتطوير وبناء مغناطيسات فائقة التوصيل لأهم مشروعات توليد الطاقة عبر الاندماج النووي على مدار الأربعين عامًا الماضية. كما أنها تشارك في مشاريع كبرى مثل ITER، أكبر تعاون دولي في مجال الاندماج النووي. وتحت تنسيق Fusion for Energy، شاركت ASG في إنتاج الملفات الحلقية والبولويدية.

كما تتعاون ASG في ملف الاندماج النووي أيضًا مع UKAEA، وكالة الطاقة الذرية بالمملكة المتحدة. ولا تقتصر المهارات التي تقوم عليها شركة ASG على تصنيع المغناطيس، بل تشمل أيضًا الدراسات والاستشارات بشأن خصائص المواد والميكانيكا وعلم التبريد والهندسة الصناعية وإدارة المشاريع في جميع مراحل سلسلة التوريد، من التصميم إلى التركيب.

وستساهم المعرفة الفنية التي اكتسبتها ASG في هذه المشاريع بالذات في الابتكار الأصيل في الحياة اليومية، بفضل تطوير الكابلات والأنظمة الفائقة التوصيل الجديدة. ستشكِّل هذه الابتكارات في الواقع نقلة ثورية في العمليات الصناعية ذات الاستهلاك العالي للطاقة ولشبكات الكهرباء الذكية والمستقبلية.

مقطع فيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1483783/ASG_ Superconductors_DTT.mp4