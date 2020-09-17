‫ضمن محفظة استثمارية لمشاريعقيد الإنشاء تبلغ قيمتها 3.26 مليار دولار أمريكي

ميرال تكشف عن أحدث إنجازات مشروع “ياس باي” على جزيرة ياس ب أبوظبي

17 سبتمبر 2020، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة “ميرال”، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي اليوم، عن أحدث الانجازات التي تحققت حتى تاريخه في مشروع “ياس باي” على جزيرة ياس بأبوظبي، حيث تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، آخر مستجدات هذا المشروع الذي تستثمر فيه “ميرال” 1.1 مليار دولار أمريكي، ويعد جزءاً أساسياً من محفظة مشاريعها قيد الإنشاء على جزيرة ياس والبالغة قيمتها الإجمالية 3.26 مليار دولار أمريكي.

ومن المنتظر أن يلعب “ياس باي” دوراً أساسياً في تحفيز النمو المتواصل لجزيرة ياس، حيث يشمل استثمار “ميرال” البالغ 1.1 مليار دولار أمريكي تطوير كلاً من منطقة “الواجهة البحرية” في المشروع بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية والمرافق العامة.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة “ميرال”: “لقد حققناتقدماً كبيراًفيمشروع”ياس باي”الذي يعد مشروعاً جديداً رائداًفي أبوظبي. وإن هذه الانجازاتتبرهن وضوح رؤيتنا تجاه ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية المستوى للترفيه والاستجمام والأعمال. ونحن ملتزمون بتعزيز محفظتنا التي تقدم تجارب غامرة ومرافق فريدة من نوعها لكل زوار جزيرة ياس، بما يساهم في تعزيز نمو قطاع السياحة في أبوظبي ودولة الإمارات بوجه عام.”

ويتألف مشروع “ياس باي” من ثلاث مناطق أساسية وهي؛ “الواجهة البحرية”، و”ذا ريزيدنسز”، وtwofour54، ويتوقع أن يجذب 15 ألف ساكن وأكثر من 10 آلاف موظف. ومن المنتظر أن يصبح “ياس باي” الذي يقام في القسم الجنوبي لجزيرة ياس، الوجهة البحرية الجديدة لأبوظبي. وتشكل منطقة “الواجهة البحرية” النقطة المحورية لهذا المشروع، حيث ستقدم وجهة حيوية للاستجمام والترفيه.

كما يضم “ياس باي” “الاتحاد أرينا”، وهي أول أرينا داخلية متعددة الأغراض في أبوظبي، والتي تعد جزءاً أساسياً من الواجهة البحرية للمشروع. وسيتم عند افتتاحها استضافة منافسات “يو أف سي” وفعاليات عالمية أخرى. وستكون “الاتحاد أرينا” مرفقاً عالمي المواصفات للعروض الترفيهية المباشرة والفعاليات الكبرى والخاصة، وتتمتع بقدرة استيعابية مرنة تتراوح بين 200 إلى 18 ألف شخص.

كما سجل مشروع “فندق هيلتون ياس باي” الذي يقام في منطقة “الواجهة البحرية” تقدماً كبيراً باكتمال أكثر من 93% من أعماله الإنشائية باستثمارات تبلغ 326 مليون دولار أمريكي. وينتظر افتتاح الفندق ذو الخمسة نجوم خلال العام الجاري ليقدم 546 غرفة ونادٍ شاطئي تابع له. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم منطقة “الواجهة البحرية” مرافق جذب متنوعة للترفيه وقضاء الأمسيات، بما في ذلك الرصيف البحري (The Pier) والذي يضم 37 مقهىً ومطعماً، فضلًا عن 19 منفذاً للبيع بالتجزئة.

وتحرص “ميرال” على تقديم تجارب متنوعة من المشاريع الترفيهية في جزيرة ياس، للمساهمة في دعم خطط التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وتتضمن محفظة مشاريع “ميرال” الحالية مرافق وتجارب استثنائية على جزيرة ياس، من بينها مشاريع سجلت أرقاماً قياسية، مثل مدينة “عالم فيراري أبوظبي”، ومدينة “عالم وارنر برارذرز أبوظبي”، و”ياس ووتروورلد أبوظبي”، و”كلايم أبوظبي” التي تم افتتاحه نهاية العام الماضي. وتصنف بعض تلك المرافق بأنها الأولى من نوعها على مستوى العالم. كما نالت بعض المرافق تقديراً وتكريماً دوليين لما تقدمه من تجارب غامرة فريدة لكل زوارها من داخل الدولة وخارجها.

نبذة عن “ميرال”

تعمل “ميرال” على تطوير الوجهات في أبوظبي من خلال توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. و”ميرال” هي الشركة المسؤولة عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، وتشمل أصول الشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وعقارية، وفنادق ومطاعم ومتاجر وغيرها. واليوم تحتضن جزيرة ياس “عالم فيراري أبوظبي” و”ياس ووتروورلد” و “وارنر براذرز أبوظبي” وملعب “ياس لينكس” للجولف وياس مول وحلبة مرسى ياس ومرسى ياس وسبعة فنادق تشمل فندق ياس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.miral.ae

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