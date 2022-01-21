‫ضاعف إعلانات المشروعات بمنطقة الخليج خلال 2021

– مؤشر نمو مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي يسجل ارتفاعًا سنويًا يبلغ 1.7% – شبكة “بي إن سي”

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 يناير 2022 /PRNewswire/ —

النقاط الأساسية

– مشروعات الطاقة تدفع نمو أنشطة قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي

– أسهمت المملكة العربية السعودية بنحو 43% من إعلانات المشروعات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2021

– تصدرت الكويت قائمة دول مجلس التعاون الخليجي بمشروعاتها المعلنة خلال الربع الأخير من عام 2021 بحصة بلغت نسبتها 28%

سجل قطاع الإنشاءاتبمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 1.6 تريليون دولار، وقد تجاوز عدد المشروعات الجارية 21,000 مشروع بنهاية عام 2021، وذلك حسب إحصائيات النسخة الـ30 من مجلة BNC Projects Journal ) «بي إن سي بروجيكت جورنال»( تحت عنوان: “2022 – العام الأخضر”، والتي تستند إلى معلومات BNC – المتخصصة في تتبع المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا.

ووفقًا لمجلة BNC Projects Journal ، ) «بي إن سي بروجيكت جورنال» (شهدت قطاع الإنشاءات نموًا كبيرًا خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد كشف النقاب عن خطط مشروعات جديدة بقيمة 9.9 مليار دولار، إذ كان ذلك أفضل موسم ربع سنوي يشهده قطاع الإنشاءات الكويتي على مدار العامين الماضيين. كما حصدت الكويت جوائز مشروعات بقيمة 1.8 مليار دولار، إلى جانب تسليم عدد من المشروعات التي بلغت قيمتها 12 مليار دولار خلال الربع ذاته. وقد ساعدت أنشطة الإنشاءات خلال الربع الأخير من عام 2021 في زيادة عدد إعلانات المشروعات ستة أضعاف على أساس سنوي لتبلغ 11.3 مليار دولار، بينما تخطت قيمة جوائز المشروعات السنوية 4 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو سنوي تعادل 17%.

في حين ارتفع مؤشر شركة BNC لمشروعات الطاقة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5% على أساس سنوي بعد الإعلان عن مخططات مشروعات جديدة بلغت قيمتها 62.1 مليار دولار خلال عام 2021. كما سجلت المبالغ الممنوحة لمشروعات الطاقة نموًا سنويًا بنسبة 37% لتبلغ ثلاثة أرباع مليار دولار خلال العام ذاته. وقد أسهم نمو قطاع الطاقة في تعويض تراجع نمو القطاع العمراني الذي يتضاءل نموه في الوقت الحالي، حسب مؤشر BNC Urban Index للنمو العمراني.

صرح أفين جيدواني، الرئيس التنفيذي لشركة Industry Networks: «اندستري نتوركس»:“لم تشمل ثورة الطاقة محور توليد الطاقة فحسب، بل شملت أيضًا مسألة نقل الطاقة واستغلالها، لتشكل حراكًا يتغلغل في كل المجالات تقريبًا. إن رواد الطاقة الخضراء هم قادة الغد الذين لن يقتصر نفوذهم على مجال الطاقة فحسب”.

ووفقًا لأحدث إصدارات مجلة Project Journal، ) ) «بي إن سي بروجيكت جورنال»( تستمر المملكة العربية السعودية والإمارات في صدارة مطوري المشروعات بين دول مجلس التعاون الخليجي. سجلت المملكة أكبر عدد من إعلانات المشروعات بحصة بلغت 43% خلال عام 2021، تليها الإمارات العربية المتحدة بحصة بلغت 22%. إلا إنه بالنسبة للمشروعات الجارية على أرض الواقع، حسب جوائز المشروعات وما يتم إنجازه من مشروعات، تأتي الإمارات العربية المتحدة في الصدارة، بنسبة تقارب 40% في كلا المؤشرين، تليها المملكة العربية السعودية.

كما أضاف جيدواني: “إننا نطلق على 2022 “العام الأخضر” نظرًا لما تتمتع به المنطقة بوجه عام، والإمارات العربية المتحدة بوجه خاص، من ريادة نحو الانتقال إلى اقتصاد عديم الكربون، وستمثل هذه المبادرات الخضراء الدافع الرئيسي للمشروعات الكبرى والتنمية خلال العقود القادمة”.

نبذة عن BNC

شركة BNC هي علامة بارزة في مجال خدمة أتمتمة أعمال الإعمار والمعلومات أسستها شركة Industry Networks FZC.

تستهدف شركة BNC، التي جرى إطلاقها عام 2003، توفير شبكة رقمية تسهم في الربط بين مختلف الشركات العاملة في مجال الإنشاءات بأساليب مبتكرة تعزز من الشفافية والكفاءة. توفر الشبكة أحدث أنظمة مبيعات المشروعات وإدارة علاقات العملاء (CRM) المدعمة بقاعدة بيانات هي الأكبر والأكثر تحديثًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفر شركة BNC خدماتها يوميًا لآلاف الجهات المهنية العاملة في مجال الإنشاءات في جميع أنحاء العالم.

تغطي أنشطة شركة BNC أكثر من 29,000 مشروع عملي تقدَّر قيمتها بحوالي 11.1 تريليون دولار 72 دولة على مستوى 5 قطاعات تشمل قطاع التشييد العمراني وقطاع النفط والغاز وقطاع المواصلات وقطاع المرافق والقطاع الصناعي. تصدر شركة NBC تقريرًا ربع سنوي عن أنشطة قطاع الإنشاءات، وتُطلق على هذا التقرير اسم ‘مجلة مشاريع شركة BNC بالإضافة إلى نشرة BNC، إحدى النشرات الإخبارية التي يستفيد منها أكثر من 50,000 جهة مهنية في قطاع الإنشاءات.

الموقع الإلكتروني: www.bncnetwork.net