سنغافورة، 19 اكتوبر2021 /PRNewswire/ — صُنفت Cloud4C، المزود الرائد للخدمات المدارة عبر السحابة، باعتبارها مثالية وذو رؤية في عام 2021 ضمن تقاريرMagic Quadrant من شركة غارتنر (Gartner) لخدمات تحويل تكنولوجيا المعلومات السحابية العامة، من أجل اكتمال الرؤية والقدرة على التنفيذ.

وفقًا للتقرير، “فقد تسارعت وتيرة تبني الخدمات السحابية العامة على النحو الذي تجلى في معدل النمو السنوي المركب لمدة خمس سنوات بنسبة 20.7٪. وفي أعقاب جائحة كوفيد-19، أدركت المؤسسات الفوائد التجارية للحلول المستندة إلى السحابة.”

قال سريدار بينابوريدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cloud4C: “نعتقد أن تقديرنا في تقرير Magic Quadrant تُعد شهادة على قيمة حلول الأتمتة المستندة إلى السحابة الأصلية الفريدة والتي تعتمدها Cloud4C مثل SHOP أو منصة عمليات المعالجة الذاتية”. وأضاف قائلًا: “ثمة حاجة أكبر إلى المهارات والأدوات والاستراتيجيات والعمليات الجديدة في مختلف الصناعات لتجسيد التحول نحو مستقبل السحابة الأصلية؛ وقد أكد التزام Cloud4C الراسخ بدوره الأساسي في تسريع العملية وقيادة نتائج الأعمال على مكانتنا كشركة شريك موثوق به لتحويل تكنولوجيا المعلومات السحابية العامة على الساحة العالمية. ويعزز هذا التقدير إيماننا بأن نهجنا يجد صدى بين المحللين الرائدين والعملاء وكذلك السوق الأوسع نطاقًا.”

للوصول إلى تقرير Gartner الكامل، انقر هنا . لمعرفة المزيد عن خدمات Cloud4C، تفضل بزيارة https://www.cloud4c.com

ووفقًا لشركة غارتنر (Gartner)، “يقدم المزودون في هذا السوق حلولًا مصممة لتقديم نتائج تكنولوجيا المعلومات التحويلية عبر خدمات سحابية احترافية ومدارة جرى إنشاؤها حصريًا من البنية التحتية السحابية العامة وخدمات النظام الأساسي. وتتفاعل المنظمات التي تسعى إلى استخدام السحابات العامة مثل خدمات أمازون ويب (AWS) ومايكروسوفت أزور (Microsoft Azure) ومنصة جوجل السحابية (Google Cloud) وغيرها من الأنظمة الأساسية “فائقة السرعة” مع مزودي الخدمة في هذا السوق للحصول على أكبر الفوائد التحويلية من الخدمات السحابية”.

تقرير Magic Quadrant الصادر عن شركة غارتنر (Gartner) لخدمات تحويل تكنولوجيا المعلومات السحابية العامة، Mark Ray، Tobi Bet ،David Groombridge، Craig Lowery، DD Mishra، William Maurer، 2 أغسطس 2021.

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نبذة عن Cloud4C

تُعد Cloud4C الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات المدارة عبر السحابة وتخدم 4000 عميل في 26 دولة و52 موقعًا، متضمنة 60 شركة متعددة الجنسية ضمن قائمة فورتشن غلوبال 500. وتُوفِّر الشركة خدمات السحابة (العامة والخاصة والهجينة) والخدمات السحابية المجتمعية (سحابة المجتمع المصرفي وسحابة مجتمع SAP) وترحيل السحابة على المنصات السحابية العامة مثل خدمات أمازون ويب (AWS) ومايكروسوفت أزور (Microsoft Azure) ومنصة جوجل السحابية (Google Cloud)، والخدمات الشاملة المُدارة عبر السحابة وخدمات التعافي من الكوارث، والخدمات الأمنية المُدارة كما تساعد الشركات على الامتثال لقوانين سيادة البيانات الصارمة في البلدان المعنية. كما تُساعد الشركات على الامتثال لقوانين سيادة البيانات الصارمة في بلدانهم.

وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها الجغرافي إلى 80 دولة و160 موقعًا حول العالم خلال 48 شهرًا القادمة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.cloud4c.com أو التواصل معنا على press@cloud4c.com

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