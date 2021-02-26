‫صندوق الاستثمار المباشر الروسي: مصر تمنح ترخيص الاستخدام الطارىء للقاح سبوتنيك V

موسكو، 25 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادي الروسي، عن موافقة هيئة الدواء المصرية على استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا.

مصر هي الدولة رقم 35 في العالم التي توافق على لقاح سبوتنيك V، كما أنها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط بعدد سكان يزيد عن 100 مليون نسمة.

وافقت هيئة الدواء المصرية على اللقاح بموجب إجراء ترخيص الاستخدام الطارئ.

يُعد سبوتنيك أحد أكبر ثلاثة لقاحات لفيروس كورونا في العالم من حيث عدد الموافقات الصادرة عن الجهات التنظيمية الحكومية عليه.

تمت الموافقة على استخدام سبوتنيكV في وقت سابق في روسيا وبيلاروسيا والأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان والمجر والإمارات العربية المتحدة وإيران وجمهورية غينيا وتونس وأرمينيا والمكسيك ونيكاراغوا وجمهورية صربسكا (وهو كيان تابع للبوسنة والهرسك) ولبنان وميانمار وباكستان ومنغوليا والبحرين والجبل الأسود وجزر سانت فنسنت وغرينادين وكازاخستان وأوزبكستان والغابون وسان مارينو وغانا وسوريا وقيرغيزستان وغيانا.”

كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي: قال:

مصر هي أكبر دول الشرق الأوسط سكانًا، وقرار هيئة الدواء المصرية بإدراج سبوتنيك V في محفظة اللقاحات الوطنية يدل على تقدير سلامة وفعالية اللقاح. سبوتنيك V معتمد الآن في 35 دولة حول العالم وسيستمر عدد الموافقات على استخدامه في الازدياد في الأسابيع المقبلة لأن اللقاح الروسي معروف على نطاق واسع بأنه أحد أفضل اللقاحات في العالم “.

يتميز سبوتنيك V بعدد من المزايا الرئيسية:

فعالية سبوتنيك V تبلغ 91.6٪ كما تؤكدها البيانات المنشورة في مجلة لانسيت، وهي واحدة من أقدم المجلات الطبية وأكثرها احتراماً في العالم؛ وهو واحد من ثلاثة لقاحات فقط في العالم تزيد فعاليته عن 90٪؛ يوفر سبوتنيك V الحماية الكاملة ضد الحالات الشديدة من كوفيد-19.

تبلغ 91.6٪ كما تؤكدها البيانات المنشورة في مجلة لانسيت، وهي واحدة من أقدم المجلات الطبية وأكثرها احتراماً في العالم؛ وهو واحد من ثلاثة لقاحات فقط في العالم تزيد فعاليته عن 90٪؛ يوفر سبوتنيك الحماية الكاملة ضد الحالات الشديدة من كوفيد-19. يعتمد لقاح سبوتنيك V على منصة مثبتة ومدروسة جيدًا من ناقلات الفيروس الغدي البشري، التي تسبب نزلات البرد الموجودة منذ آلاف السنين.

على منصة مثبتة ومدروسة جيدًا من ناقلات الفيروس الغدي البشري، التي تسبب نزلات البرد الموجودة منذ آلاف السنين. يستخدم سبوتنيك V نوعين مختلفين من النواقل للجرعتين في مسار التطعيم، ما يوفر مناعة لمدة أطول من اللقاحات باستخدام نفس آلية التوصيل لكلتي الجرعتين.

نوعين مختلفين من النواقل للجرعتين في مسار التطعيم، ما يوفر مناعة لمدة أطول من اللقاحات باستخدام نفس آلية التوصيل لكلتي الجرعتين. أثبتت أكثر من 250 دراسة سريرية على مدى عقدين من الزمن سلامة وفعالية ونقص الآثار السلبية طويلة المدى للقاحات الفيروسة الغدية.

يعمل مطورو لقاح سبوتنيك V بالتعاون مع شركة أسترازنيكا على تجربة سريرية مشتركة لتحسين فعالية لقاح أسترازنيكا.

بالتعاون مع شركة أسترازنيكا على تجربة سريرية مشتركة لتحسين فعالية لقاح أسترازنيكا. لا توجد حساسية قوية يسببها سبوتنيك V .

. درجة حرارة تخزين لقاح سبوتنيك V عند درجة+2+8 مؤية تعني أنه يمكن تخزينه في ثلاجة تقليدية دون الحاجة إلى الاستثمار في بنية تحتية إضافية لسلسلة التبريد.

صندوق الاستثمار المباشر الروسي هو صندوق الثروة السيادية لروسيا الذي تأسس في العام 2011 للقيام باستثمارات مشتركة في الأسهم، ولا سيما في روسيا، إلى جانب المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الدوليين المرموقين. يعمل آر دي آي أف كمحفز للاستثمار المباشر في الاقتصاد الروسي. يقع مقر شركة إدارة آر دي آي أف في موسكو. حاليًا، يتمتع آر دي آي أف بخبرة في التنفيذ المشترك الناجح لأكثر من 80 مشروعًا مع شركاء أجانب يبلغ مجموع قيمتها أكثر من 1.9 تريليون روبل ويغطي 95 ٪ من مناطق الاتحاد الروسي. توظف شركات محفظة آر دي آي أف أكثر من 800,000 شخص وتدر عائدات تعادل أكثر من 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. أقام آر دي آي أف شراكات استراتيجية مشتركة مع مستثمرين مشاركين دوليين بارزين من أكثر من 18 دولة بإجمالي أكثر من 40 مليار دولار. لمعلومات إضافية يرجى زيارة www.rdif.ru

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