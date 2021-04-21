‫صناعات الغانم تتعاون مع “إنجاز” لمحو الأمية الرقمية

ضمن مبادرة تضم الكويت واليمن وفلسطين بالتعاون مع “مهارات من Google” ومؤسسة إنجاز العرب

21 أبريل 2021، مدينة الكويت، الكويت، PRNewswire/–

مدينة الكويت، الكويت: ساهمت شركة صناعات الغانم بتدريب أكثر من 2000 طالب وطالبة في الكويت في دورات لمحو الأمية الرقمية عن طريق منهج “مهارات من Google“، وذلك بالتعاون مع مؤسسة إنجاز الكويت، الجهة المنفذة للبرنامج في الكويت. يأتي ذلك ضمن مبادرةذات نطاق أوسع، أطلقتها مؤسسة إنجاز العرب بدعم من صناعات الغانم تضم الكويت واليمن وفلسطين، بهدف تزويد الشباب بالمهارات الهامة لمحو الأمية الرقمية بما يساعد في إعدادهم لخوض سوق العمل. وتضم الدورات العديد من المهارات مثل تحسين التواجد الرقمي وتسويق الأعمال التجارية وتعزيز مهارات التوظيف، وتعزيز بناء الروابط جديدة.

من خلال الشراكة القوية مع صناعات الغانم، توفر مبادرة “مهارات من Google” دورات مجانية وأدوات وتدريب شخصي على المهارات الرقمية باللغة العربية، وذلك للطلاب والمعلمين والباحثين عن عمل. وتضم المنصة من أكثر من 100 درس ومقاطع فيديو توضيحية مما يغطي مجموعة من مهارات التسويق الرقمي بما في ذلك التسويق عبر محركات البحث، والوسائط الاجتماعية، والفيديو، والتجارة الإلكترونية وغير ذلك.

وتعليقًا على تأثير المبادرة، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة صناعات الغانم السيد قتيبة يوسف الغانم: “إن دعمنا لهذه المبادرة المميزة نابع من اهتمامنا بمواكبة التطورات والمتغيرات في هذا العصر، خاصة مع الإقبال الشديد من جيل الشباب لدخول سوق العمل في مجالات تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الرقمية. نحن سعداء بالإقبال الذي لاقته هذه المبادرة، خاصة في ظل هذه الجائحة التي سرعت من وتيرة تبني سبل التعليم الإلكتروني عن بعد. نحن فخورن تحديداً بالتعاون في هذه المبادرة مع مشروع مرتبط بشركة Google ومؤسسة إنجاز العرب، كما نفخر بشراكتنا المستمرة مع جمعية إنجاز الكويت التي لطالما كانت حلقة وصل بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع التعليمي في الكويت.”

على الرغم من مواجهتها تحديات جائحة كوفيد-19، نجحت المبادرة في الوصول إلى هدفها وساعدت الطلاب على التخطيط لمستقبلهم من خلال جلسات افتراضية تفاعلية. وقد تم تنفيذ المنهج الأكثر حداثة خلال السنوات الأكاديمية 2019-2021، ووصل إلى 20,000 طالب: 2000 في الكويت، و9.200 في فلسطين، و8000 في اليمن.

وفي تعليق له، قال رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاز الكويتالسيد بدر ناصر الخرافي: “نحن سعداء بأن نكون الجهة التنفيذية لتدريب وتمهير أكثر من 2000 طالباً وطالبة في الكويت على أساسيات المهارات الرقمية، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي أكدت لنا أكثر من أي وقت مضى أهمية مواكبة هذه التطورات، بل أجبرت مختلف المؤسسات والجهات على تبني سياسات العمل والتعليم عن بعد. نحن ممتنون للدعم الذي لا زالت تقدمه شركة صناعات الغانم لبرامج وأنشطة جمعية إنجاز الكويت، ونأمل في أن نصل لعدد أكبر من الطلبة في المبادرات المستقبلية.”

جدير بالذكر أنه قد تم تطوير شراكة “مهارات من Google” مع مؤسسة إنجاز العرب استجابة للطلب السائد على المهارات الرقمية في قطاع الوظائف، ونقص التدريب الكافي المتاح في أنظمة التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من المساهمة الكبيرة للمرأة في عالم الابتكار، فإن المنطقة لديها أدنى معدل مشاركة للإناث على مستوى العالم. ونتيجة لهذه الاعتبارات، تم تنفيذ المبادرة لإحداث فرق وتعزيز الآمال لدى الشباب العربي لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية. ويدعم هذا البرنامج المتحدثين باللغة العربية، وتحديداً النساء والشباب، من أجل تطوير حياتهم المهنية والاستعداد رقميًا لفرص العمل المستقبلية التي قد تنشأ.

نتهي

حسين القطري ، مدير الاتصال المؤسسي. halqatari@alghanim.com +965 66361371



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Caption: Bader Nasser Al-Kharafi, Chairman of INJAZ Kuwait