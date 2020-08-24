‫شنغهاي إلكتريك تسرع تقدم مشروع الطاقة في منجم الفحم المدمج ثار بلوك 1 الباكستاني

شنغهاي، 24 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — انطلقت أول طائرة خاصة بترتيب من شركة شنغهاي إلكتريك وشركة أير تشاينا من مطار بودونغ الدولي في شنغهاي يوم 4 آب/أغسطس، حاملة أول دفعة من فرق البناء المكونة من مئات العاملين في شنغهاي إلكتريك ومهندسيها ومديريها إلى باكستان، وذلك كجزء من الدعم الضروري لتسريع التقدم في مشروع طاقة منجم الفحم المدمج ثار بلوك 1، وهو مشروع طاقة رئيسي يأتي تنفيذه ضمن الكوريدور الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وكان تقدم أعمال البناء في المشروع قد توقف بسبب قيود السفر التي سببها وباء كورونا والتي جعلت من الصعب على العمال دخول البلاد، مما تسبب في نقص كبير في القوى العاملة في الموقع وإبطاء التقدم العام. وتواجه مشاريع البناء في دبي وبانشيفو نفس التحدي.

بمساعدة وتوجيه من حكومة بلدية شنغهاي، قامتشنغهاي إلكتريكبالتنسيق مع أير تشاينا بترتيب توفير عدد من الطائرات المستأجرة لنقل الآلاف من الموظفين التقنيين والإداريين إلى باكستان لتسريع تقدم المشاريع الثلاثة الرئيسية. يتم تشغيل جميع الرحلات الجوية بأعلى معايير الصحة والسلامة طوال الرحلة لضمان سلامة جميع عمال البناء. كما تم شحن الدفعة الأولى التي تزيد عن 4 أطنان من الإمدادات بما في ذلك معدات الحماية الشخصية والضروريات اليومية ومستلزمات المكاتب وأدوية الطوارئ إلى الوجهات.

واستقبل مسؤولو الشركة الفريق في مطار جناح الدولي في 4 آب/أغسطس، وسيحل هذا الفريق محل المهندسين والمديرين الصينيين المحليين الذين تأخرت عودتهم بسبب تفشي وباءكوفيد-19.سيتبع جميع أفراد البناء إجراءات الحجر الصحي وفقًا للوائح المحلية عند الوصول. وتتطلب إجراءات البناء العمل بما يتماشى مع إرشادات مكافحة الوباء، وقد تم وضع تدابير الوقاية من العدوى من قبلشنغهاي إلكتريكلتوفير بيئة عمل آمنة بيولوجيًا، وحماية سلامة وصحة جميع العاملين في الموقع

وإذ يقع في صحراء ثار في الجزء الجنوبي الشرقي من مقاطعة السند الباكستانية، يغطي مشروعثار بلوك 1المتكامل لتوليد الطاقة من مناجم الفحم مساحة تزيد عن 9,000 كيلومتر مربع ومن المتوقع أن يحقق منجم الفحم طاقة إنتاج سنوية تبلغ 7.8 مليون طن ومرفقي توليد طاقة بقدرة 660 ميغاواط لكل منهما تعملان بالفحم وقادرتين على توفير الكهرباء بأسعار معقولة وموثوقة لأربعة ملايين أسرة باكستانية.

وقال السيد سونغ زيل، المدير التنفيذي لشركة ثار بلوك 1 لتوليد الطاقة بالفحم (بي في تي) المحدودة (نائب الرئيس الأول شنغهاي إلكتريك في باكستان)، “كمشروع ذي أولوية لكل من مبادرة “الحزام والطريق” والكوريدور الاقتصادي الصيني الباكستاني، فإن الانتهاء من مشروعثار بلوك 1المدمج لتوليد الطاقة من مناجم الفحم سوف يقطع شوطًا طويلاً في دفع تنمية الطاقة في باكستان. ومع ذلك، فقد شكلوباء كوفيد-19 صعوبة غير مسبوقة لعمليات البناء “.

وأضاف: “لمواجهة التحديات، نعمل على العديد من الجبهات للإبقاء على الاضطراب الناجم عن هذه الأزمة الصحية العالمية عند الحد الأدنى مع تبني إجراءات محسّنة لمكافحة الوباء لمنع انتقال الفيروس في الموقع.”